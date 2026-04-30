ขาหมู 3 ก บุรีรัมย์ บทพิสูจน์ขายของดีไม่จำเป็นต้องขึ้นห้างหรู ขายตลาดนัดสร้างยอดขายหลักแสนต่อเดือนได้

วันนี้ หลายคนมองหาลู่ทางทำมาหากินใหม่ ด้วยพิษเศรษฐกิจ หรือ เหตุผลอื่นๆ อีกหลายอย่าง วันนี้ ได้มีโอกาสพูดคุย กับเจ้าของร้านข้าวขาหมู ชื่อดัง เมืองบุรีรัมย์ จากอดีตพนักงานธนาคาร แต่วันหนึ่ง เกิดอุบัติเหตุทางธุรกิจ ทำให้ต้องเป็นหนี้ เป็นสิน มากมายจนต้องลาออกจากงาน และบ้านก็โดนยึด ตัดสินใจ กลับไปเริ่มต้นปักหลักที่บ้านเกิด โดยการขายข้าวขาหมู ที่ตลาดนัด คลองถม บุรีรัมย์
ผ่านมาเกือบ 20 ปี ไม่ได้แค่ใช้หนี้หมด แต่สามารถกลับมายึนได้ และเป็นเจ้าของร้านข้าวขาหมู ชื่อดัง เมืองบุรีรัมย์ ด้วยยอดขายหลักแสนต่อเดือน ขายขาหมูวันละกว่า 150 กิโลกรัม
นางกรรณิการ์ ธนูศิลป์ เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ก บุรีรัมย์ 2018 เล่าว่า 3 ก เป็นร้านขายขาหมูพะโล้ และข้าวขาหมู อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และด้วยความที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อเรื่องข้าวขาหมู ซึ่งมีร้านขาหมูชื่อดังหลายร้าน เป็นของฝากติดไม้ติดมือ หลายคนกลับบ้านเมื่อไปเยือนบุรีรัมย์ ด้วยเหตุนี้เอง ย้อนไปตั้งแต่ปี 2551 เมื่อเรามาเปิดร้านขายขาหมู ถ้าไม่อร่อยจริง หรือ มีรางวัลการันตรี โอกาสที่จะแจ้งเกิดที่นี่ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีการจัดประกวดขาหมู เราก็เลยลงแข่งขันด้วย เดิมพันด้วยว่าเราจะต้องชนะการประกวด เพื่อเป็นตัวการันตรีว่า เป็นขาหมูที่อร่อย และเป็นของฝากจากบุรีรัมย์ ได้เช่นเดียวกับร้านอื่นๆ ซึ่งผลการประกวดในครั้งนั้น เราได้ชนะการประกวด 2 ปีติดต่อกัน ทำให้เราแจ้งเกิด ขาหมู 3 ก บุรีรัมย์ได้ อย่างที่เราตั้งใจ
แต่กว่าจะมาถึงวันที่เราประสบความสำเร็จ เราต้องผ่านอะไรมาเยอะมาก เรียกได้ว่า เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ แต่เราเริ่มต้นจากติดลบ อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ ตรงนี้ ให้กับคนในยุคนี้ ที่กำลังเผชิญปัญหาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่อาจจะต้องทำให้หลายคนต้องเริ่มต้นทางเดินใหม่ ที่อาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนเส้นทางที่เคยเดิน
กรรณิการ์ เล่าว่า ตนเองได้ลาออกจากการทำงานเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง เพราะตอนนั้นทำธุรกิจตัวหนึ่ง และเกิดความผิดพลาด ทำให้ต้องลาออกมาเพราะหวังจะได้เงินก้อนจากการเออรี่ รีไทน์ เพื่อนำมาใช้จ่าย และปลดหนี้ และมาลงทุนทำร้านขายของ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ยิ่งทำให้เราแย่ลงไปกว่าเดิม แต่ต้องสู้ต่อ หันมาทำอาหารขาย และขายข้าวขาหมู ในซอยวัชรพล จนวันหนึ่ง บ้านก็โดนยึด พี่ชายชวนกลับมาอยู่บ้านเกิดที่บุรีรัมย์
ตอนกลับมาบ้านเกิดบุรีรัมย์ นำข้าวขาหมู ที่เราทำขายมาขายที่ตลาดนัด คลองถม ที่บุรีรัมย์ ซึ่งวันแรกขายหมดเลย จากการเปิดให้ชิม หลายคนได้ชิมก็ชื่นชอบ แต่การมาเป็นแม่ค้าตลาดนัด ที่บ้านเกิด ก็ทำให้ครอบครัวไม่สบายใจ เพราะครอบครัวไม่เคยมีใครมาขายของตลาดนัด ทุกคนก็ทำงานพนักงาน เป็นข้าราชการ ส่วนเราต้องมาเป็นแม่ค้าตลาดนัด จากเคยทำงานธนาคาร ก็จะโดนดูถูกจากคนรอบข้าง ทำให้ไม่สบายใจแต่ชีวิตต้องเดินต่อ เพราะยังมีหนี้สิน และมีค่าใข้จ่ายที่ต้องใช้ เพื่อดูแลครอบครัว
กรรณิการ์ เล่าว่า ตนเองมองว่า การเป็นแม่ค้าตลาดนัด ไม่ได้เลวร้ายอะไรเลย หลายคนมองว่า ตลาดนัดเป็นพื้นที่ตลาดล่าง แต่อยากจะบอกว่า ทุกคนคิดผิดไป เพราะถ้าเราสามารถนำสินค้าคุณภาพดี มาขายตลาดนัด ไม่ว่า คนมีเงินมาก เงินน้อย ทุกคนรวมตัวกันที่ตลาดนัด คงไม่มีใครจะกินหรูได้ทุกวัน ตลาดนัด ก็จะเป็นที่พึ่งของทุกคน ทุกชนชั้น
เพียงแต่พ่อค้า แม่ค้าทั้งหลายเราจะต้องทำสินค้าคุณภาพ มาขาย เช่น ลูกค้าของเราคนหนึ่ง เค้าบอกว่า ไม่เคยมาซื้อของตลาดนัด ที่เค้ามา เพราะอยากกินขาหมู ของเรา ซึ่งตอบโจทย์ที่ว่า ถ้าเราขายของคุณภาพดี ไม่จำเป็นจะต้องไปขายในห้างหรู เราขายตลาดนัด เราก็ขายได้ ในราคาสมเหตุ สมผล ไม่ต้องหมดไปกับการเสียค่าเช่าพื้นที่แพง ๆ ปัจจุบัน มีร้านขายข้าวขาหมู 1 ร้าน เป็นหน้าร้าน และขายที่ตลาดนัดคลองถม 2 แห่ง ที่บุรีรัมย์ ต่อวันต้องใช้ขาหมูมากถึง 150 กิโลกรัม ลูกค้าของเรา นอกจากลูกค้าซื้อตลาดนัด ก็ยังมีรับงาน ใหญ่ ในบุรีรัมย์ หลายงาน ไม่ว่า งานแข่งรถ ที่สนามบุรีรัมย์ เราก็ได้งานทุกปี ปัจจุบันมีรายได้หลักแสนต่อเดือน
