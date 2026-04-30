(คลิป) คนไทยตอบรับอาหารแช่แข็ง “ไทยริชฟูดส์” ขนมหวานแช่แข็ง เริ่มเล็ก สู่ โรงงานผลิตกวาดลูกค้าร้านอาหาร ร้านสุกี้ชื่อดังทั่วประเทศ

อาหารแช่แข็ง ทางเลือกของคนยุคใหม่ ที่ต้องการความสะดวกสบาย ไม่มีเวลากับการทำอาหาร หรือไม่มีเวลาออกไปชอปปิ้ง อาหารแช่แข็งที่เก็บไว้ในตู้เย็น ช่วยให้สามารถนำออกมาอุ่นรับประทานได้เลย และขนมหวานแช่แข็ง ยังเป็นทางเลือกให้กับร้านอาหารในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนไทยให้การตอบรับอาหารแช่แข็งมากขึ้นเรื่อย
ที่มา ขนมหวานแช่แข็ง ของไทยริชฟูดส์
นายรุ่งโรจน์ บุญฤทธิ์ลักขณา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยริชฟูดส์กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมหวานแช่แข็ง เล่าว่า บริษัททำธุรกิจขนมหวานแข่แข็ง มากว่า 20 ปี จุดเริ่มต้นมาจาก เมื่อปี 2542 ได้ไปกินบัวลอยงาดำ ตอนนั้นจะมีคนไต้หวันนำเข้ามาจำหน่าย เห็นว่ามันน่าสนใจ ประเทศไทยยังไม่มี
ทั้งนี้ ที่มาของการมาทำขนมหวานแช่แข็ง ก็มาจากเวลาผมไปกินอาหารที่ร้านอาหารบ่อยจะเห็นว่า เวลาสั่งขนมหวาน บางอย่างก็มีบางอย่างก็ไม่มี ทางร้านไม่สามารถทำขนมหวานเสิร์ฟตามที่ลูกค้าสั่งได้ เพราะขนมหวานทำยาก ไม่เหมือนทำอาหารทั่วไป ไม่ใช่แม่ครัวทุกคนจะทำขนมหวานได้ และถ้าทำทิ้งไว้ก็จะมีเหลือมีทิ้ง ซึ่งเป็นต้นทุนที่ต้องเสียไปทำให้การบริหารจัดการร้านอาหารทำยาก
พอเราเห็นโจทย์ตรงนี้ และบวกกับมองว่า บัวลอยงาดำในประเทศไทยยังไม่มีใครทำในตอนนั้น ก็เลยลองทำบัวลอยงาดำ กันในครอบครัว ลองผิดลองถูก ก็มีการใช้แป้งทำบัวลอยแบบไทยมาใช้ทำผสมผสานกันจนได้ออกมาเป็นบัวลอยงาดำไต้หวัน ที่ไม่ใช่แบบของไต้หวันแท้ แต่เป็นการผสมผสานระหว่างบัวลอยแบบไทยจากแป้ง แต่รสชาติทุกอย่าง เหมือนบัวลอยงาดำแบบไต้หวันแต่มีส่วนของแป้งที่จะนิ่มกว่า
ข้อดีของอาหารแช่แข็ง
หลังจากที่ได้ เมนูแรกบัวลอยงาดำออกมาแล้ว หาวิธีการว่าจะยืดอายุการเก็บรักษาได้อย่างไร ออกมาเป็น รูปของอาหารแช่แข็ง เป็นการทำของสด และนำไปแช่แข็งให้เร็ว ซึ่งมีข้อดีคือ เมื่อเรานำอุ่นร้อน จะได้เนื้อสัมผัส และรสชาติคล้ายกับการทำสด 90-95 เปอร์เซ็นต์ และข้อดีของแช่แข็งที่ได้รับความนิยม เพราะไม่ต้องใส่สารกันบูดเลย ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ ไม่อยากกินอาหารที่ใส่แปลกปลอมอื่นๆ โดยเฉพาะสารกันบูดถ้าร่างกายได้รับบ่อยๆ ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายในอนาคต เรามองว่าอันนี้ เป็นจุดแข็งของอาหารแช่แข็งที่ทำให้ผู้บริโภคยุคนี้ให้ความสนใจ
“ผมก็เลยตัดสินใจทำบัวลอยงาดำ แช่แข็งออกมา และไปนำเสนอให้กับร้านอาหาร บางร้านก็สนใจ บางร้านก็ไม่สนใจ ในช่วงเวลานั้น อาหารแช่แข็งยังไม่ได้เป็นที่รู้จักเหมือนทุกวันนี้ บางร้านมองว่าทำสดใหม่ จะอร่อยกว่า ดีกว่า แต่บ้างร้านที่สั่งเราก็เพราะว่า ลูกค้าเริ่มบ่น ว่า ทำไมขนมหวานในเมนูบางอย่างก็มี บางอย่างก็ไม่มี ทางร้าน ก็เลยลองเอาขนมหวานแช่แข็งของเราเข้ามา เมื่อลูกค้าสั่งขนมหวานตามเมนูทางร้านจะได้เสิร์ฟลูกค้าทุกเมนู ไม่ใช่มีบ้าง ไม่มีบ้าง”
กลยุทธ์การตลาด คือ นำเสนอลูกค้าถึงที่
จนได้ลูกค้ารายใหญ่สุกี้ จ้าวดัง
สำหรับตัวแรกที่เราทำบัวลอยงาดำ โดยทำบัวลอยงาดำแช่แข็งไป และลูกค้าก็ไปทำน้ำขิง นำบัวลอยของเราอุ่นใส่ในน้ำชิงก็เสิร์ฟได้เลย หลังจากนั้น ลูกค้าถามหาเมนูอื่นๆ เริ่มได้ทำบัวลอยเผือก ทับทิมกรอบ และอีกหลายๆ เมนู ซึ่งตลาดเริ่มขยายกว้างขึ้น นอกจากร้านอาหารทั่วไปแล้ว ก็ได้ลูกค้าที่ เป็นสุกี้ จ้าวดังด้วย ที่สั่งขนมหวานแช่แข็งของเรา
ทั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นให้เราต้องทำโรงงาน ซึ่งเมื่อปี 2548 ภาครัฐมีมาตรการให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจอาหาร โรงงานต่างๆ ต้องทำมาตราฐาน GMP HACCP ซึ่งทาง สุกี้จ้าวดัง สั่งขนมหวานจากเราเค้าก็ต้องให้เราทำมาตรฐานดังกล่าวด้วย เป็นจุดเริ่มต้นให้เราทำโรงงาน และทำให้ปัจจุบันขนมหวานของเราก็ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP HACCP
“การทำโรงงานที่ได้มาตรฐานทำให้สามารถนำขนมหวานแข่แข็งของเราไปขายได้ทุกที รวมถึงการส่งออกไปขายต่างประเทศ หรือ การเข้าโมเดิร์นเทรด ร้านอาหารหลายๆ ร้านก็สนใจสินค้าของเรามากขึ้น หลังจากที่เปิดโรงงาน แต่จุดแข็งของเรา คือ ในกระบวนการผลิตของเรา ไม่ใช่อุตสาหกรรมจ๋า เลย แต่ยังคงผลิตในแบบที่ใกล้เคียงกับการผลิตแบบทำสดให้ได้มากที่สุด ไม่มีการใส่สารปรุงแต่งอะไรเลย ทำกันสดๆ และนำไปผ่านกระบวนการแช่แข็งเท่านั้น เป็นจุดขายที่ทำให้เมื่อลูกค้าซื้อไป และนำไปอุ่น จะได้รสชาติที่ใกล้เคียงกับการทำสดมากๆ” นายรุ่งโรจน์ กล่าว
โควิดทำให้แนวคิดการทำธุรกิจเปลี่ยนไป
นายรุ่งโรจน์ เล่าว่า พอนำขนมหวานมาเป็นอุตสาหกรรม เนี่ย การยอมรับของลูกค้า อาจจะไม่ได้มากเท่ากับการทำขนมหวานแบบสดใหม่ และประเทศไทย การหาซื้อขนมหวานตามตลาดสดก็อาจจะง่าย แต่ที่ผ่านมาเราเน้นขายแบบ B2B ส่งให้กับร้านอาหาร เราไม่ใช่ตลาดกลุ่มเดียวกับขนมหวานตลาดสด เพราะร้านอาหารจะมีลูกค้าของเค้า
แต่มาในตอนหลังทำ B2C โดยนำสินค้าไปวางขายในโมเดิร์นเทรด ซึ่งก็จะเป็นลูกค้าอีกกลุ่มที่ไม่ได้ออกไปซื้อของตลาดสด ทุกวัน หรือไม่สะดวกไปเดินตลาดสด ก็จะซื้ออาหารแช่แข็งเก็บเอาไว้กิน อยากกินเวลาไหนก็ได้ พอได้กินและรู้สึกว่า รสชาติไม่ได้ต่างจากทำสดมากนัก หลายคนก็หันมากินอาหารหรือขนมหวานแช่แข็งกันมากขึ้น
ทั้งนี้ คนไทยเข้าใจสินค้าแช่แข็งมากขึ้น การแช่แข็งเป็นการถนอมอาหารที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การนำมาอุ่น ได้หลายวิธี ต้มน้ำให้สุกก็ได้ หรือ การเข้าไมโครเวฟ บางคนกังวลเรื่องคลื่นไมโครเวฟ ก็เปลี่ยนมาเป็นการอุ่นในน้ำต้มสุกก็ได้เช่นกัน
ปัจจุบันสินค้าที่ทำออกมาจำหน่ายจะเป็นของ 2 ประเภท สำเร็จเลย เอาไปอุ่นกินได้เลย แต่ในส่วนที่เราส่งร้านอาหาร หรือ ส่งออกไปขายต่างประเทศ ก็อาจจะทำเป็นเหมือนวัตถุดิบพร้อมปรุง เช่น บัวลอยงาดำ ทำแป้งบัวลอย ลูกค้าก็ต้องไปต้มน้ำขิงเอง หรือ ลอดช่อง ทำเส้นลอดช่องไปพร้อมน้ำเชื่อม ลูกค้าก็ต้องไปหากะทิ เพิ่มเอง เป็นต้น
ผลกระทบช่วงนี้ อยากเห็นคนไทยทำธุรกิจ
แบบเอาใจเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เงิน
ในช่วงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ ก็ต้องยอมรับว่ากระทบเยอะ เพราะราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบ และของใช้ต่างก็ปรับขึ้นราคา แต่เราก็ยังคงยืนราคาเดิม เพราะไม่อยากจะไปผลักภาระให้กับลูกค้า ช่วงนี้ ต้องบอกว่า ผมทำธุรกิจโดยการเอาใจเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาเงินมาเป็นตัวตั้ง ถ้าเราเอาเงินเป็นตัวตั้ง ก็จะเป็นทุกข์ ถ้าเราเอาใจเป็นตัวตั้ง เราอาจจะได้กำไรลดลงไปแต่ทำให้คนรอบข้าง ลูกค้าเรา เขาพอจะไปต่อได้ และคนกินขนมของเรามีความสุข เราก็มีความสุข
สุดท้าย ก็อยากจะบอกกับผู้ประกอบการทุกคน สถานการณ์ทีเราไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอด ต้องหาวิธีการรับมือ และปรับตัว อย่างในช่วงโควิด เป็นบทเรียนที่ทำให้เรารู้ว่า เดิมทำตลาดแบบลูกค้ากลุ่มเดียว ส่งร้านอาหาร พอร้านอาหารปิดกันหมด ทุกอย่างไปไม่ได้เลย ตรงนี้ เป็นการบริหารที่ผิดพลาดของเราที่ไม่ได้กระจายความเสี่ยง พอได้บทเรียนจากโควิด ทำให้เราต้องมาปรับหาลูกค้าในหลายๆ กลุ่ม กลุ่มนี้มีปัญหา ก็ยังขายกลุ่มอื่นๆ หรือ ช่องทางอื่นๆ ได้
