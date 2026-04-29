“มอลคาม” ผู้บุกเบิกน้ำมะขามเปียกบรรจุขวด ครบวงจร โอกาสทางธุรกิจที่หลายคนเคยมองข้าม

คุณนพเก้า อยู่ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัทแสวงพัฒน์ และกลุ่มธุรกิจในเครือ ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมะขามเปียกภายใต้ แบรนด์ยี่ห้อ”มอลคาม” กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัทได้ซัพพรายมะขามเข้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไม่ว่าจะเป็น B2B B2C และ OEM ทั้งตลาดในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ
สำหรับมอลคาม ทำธุรกิจเกี่ยวกับมะขามครบวงจร ตั้งแต่รับซื้อวัตถุดิบ การคัดแยก การแปรรูป ซึ่งหลายคนมองมะขามเป็นแค่ของพื้นบ้าน แต่เรามองว่ามันคือวัตถุดิบไทยที่ยังถูกประเมินค่าต่ำเกินไป มะขามคือวัตถุดิบไทยที่มีศักยภาพสูงมาก และยังสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าได้อีกมากกว่าที่เห็นในวันนี้ และเป้าหมายของ”มอลคาม” เราไม่ใช่แค่ขายน้ำมะขาม แต่กำลังสร้างระบบธุรกิจที่เปลี่ยนมะขามไทยให้เป็น Ingredient สำหรับตลาดไทยและต่างประเทศ”
หลายคนมองน้ำมะขามเปียกเป็นแค่วัตถุดิบในครัว แต่สำหรับเรา น้ำมะขามเปียกคือหนึ่งในหัวใจของอาหารไทย เพราะหลายเมนูไทยที่คนทั่วโลกรู้จัก ไม่ว่าจะผัดไทย ต้มยำ แกงส้ม น้ำจิ้มต่างๆล้วนมี “รสเปรี้ยวที่มีมิติ” จากมะขามเป็นตัวสร้างเอกลักษณ์
สิ่งที่มอลคามทำ คือเอาวัตถุดิบพื้นบ้านนี้ มาพัฒนาให้ใช้ง่าย สะอาด มาตรฐานสม่ำเสมอ และพร้อมใช้ในชีวิตสมัยใหม่จากของที่เคยต้องแกะ ต้องแช่ ต้องคั้น วันนี้เราทำให้เปิดใช้ได้ทันที แต่ยังคงรสชาติแบบครัวไทยแท้
ที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญ กับมะขามมากกว่า เป็นแค่สินค้าตัวหนึ่ง แต่เราดูแลทั้งระบบ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค ทำให้เราควบคุมคุณภาพและพัฒนาสินค้าออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าหลักของเรา คือ น้ำมะขามเปียกแบรนด์มอลคาม ซึ่งถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ครัวสมัยใหม่
นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญ กับการทำตลาดแบบยั่งยืน หมายถึงหลายธุรกิจแข่งขันกันเรื่องราคา แต่เราเลือกแข่งขันกันที่ คุณภาพ มาตรฐาน การพัฒนาสินค้า และการสร้างแบรนด์เราสร้าง”มอลคาม” เพราะเราเชื่อว่าเราทำของดีอยู่แล้ว สุดท้ายตลาดจะเห็นคุณค่าและลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่เค้ารัก เชื่อใจ และแก้ปัญหาให้เค้าได้ แสวงพัฒน์จึงสร้าง มอลคาม ให้เป็น Food Solution ให้กับลูกค้า
ถ้าถามว่ามอลคามต่างจากคู่แข่งอย่างไร เราคิดว่าเราไม่ได้เริ่มจากคำถามว่า “จะขายอะไร” แต่เริ่มจากคำถามว่า “ลูกค้าต้องการใช้มะขามแบบไหน” นั่นทำให้เราพัฒนาสินค้าในมุม Food Solution มากขึ้น ทั้งความสะดวก รสชาติ มาตรฐาน และการใช้งานจริงในครัว รวมไปถึงเราเอาคู่แข่งมาเป็นคู่ค้ากับเรา มอลคามเราแบรนด์ SME เล็กๆ แต่เรารู้ว่าเราทำอะไรเก่งและเราทำอะไรได้ดี ในPart OEM เราเป็นหลังบ้านให้หลายยี่ห้อค่ะ โดยภายใต้แนวธุรกิจนี้จะทำให้เราเติบโตไปแบบมีระบบและPartner เดินเป็นเพื่อนร่วมทาง รวมถึงความเสี่ยงที่ต่ำกว่าด้วย
แม้ตลาดแข่งขันสูงและต้นทุนผันผวน แต่บริษัทเดินหน้าพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราไม่ได้อยากเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแค่อยากเป็นบริษัทไทยที่ทำของธรรมดา...ให้น่าภูมิใจที่สุด
สำหรับสถานการณ์โลกวันนี้ทั้งเรื่องสงคราม ราคาพลังงาน ค่าขนส่ง และความผันผวนของเศรษฐกิจ ส่งผลกับผู้ประกอบการทุกคน แต่สิ่งที่เราโฟกัส ไม่ใช่ควบคุมข่าวโลก เราโฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้ในบริษัทเรา เช่น การบริหารต้นทุนอย่างมีวินัยการวางแผนสต๊อกวัตถุดิบล่วงหน้า การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการกระจายตลาดให้สมดุล ทั้งในประเทศ OEM และส่งออกเพราะในยุคนี้ บริษัทที่อยู่รอด ไม่ใช่บริษัทที่ใหญ่ที่สุด แต่คือบริษัทที่ปรับตัวเร็วที่สุด
ในส่วนช่องทางการจำหน่าย มอลคามจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Shoppee,Lazada , Tikkok และ https://www.facebook.com/mallkamThailand/ ส่วนออฟไลน์ มีขาย ผ่านโมเดิร์นเทรด โลตัส บิ๊กซี เซเว่น และร้านค้าปลีกทั่วไป
