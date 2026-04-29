จากคุณแม่ที่อยากให้ลูกพูดไทยได้สู่เจ้าของหลักสูตร TSLTK และโรงเรียนสอนภาษาไทยออนไลน์ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย

“ตุลว่าชีวิตมันคงเหมือน การต่อจุดไหม? มันแบบอะไรที่มันเข้ามา เราก็แก้ไปตามนั้น ตอนแรกเราหาครูให้ลูกใช่ไหมเราก็หาครู พอคุณครูเขาอยากเปิดโรงเรียน เรารู้สึกว่าเราสนใจเราก็ทำโรง เรียน ในวันนึงผู้ปกครองคอมเพลนมา เราพยายามที่จะตอบโจทย์ คอมเพลนนี้ เราก็งอกหลักสูตรใหม่ออกมา
จากคอมเพลนเดียวมันเป็นอะไรที่แบบ Amazing มาก แล้วอย่างที่บอกพอวันนึงเรารู้สึกว่า เรามีตลาดที่เราตอบโจทย์ไม่ได้ เราก็แบบ why not ให้ คนอื่นไปช่วยต่อ เหมือนไม่ได้แพลนอะไรเลยชีวิต เราไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าได้เลยว่าชีวิตนี้จักรวาลจะเตรียมแพลนอะไรไว้ให้ เราก็แค่ทำไปตามนั้น”คุณตุล-ธรพร โถวรุ่งเรือง" ที่เริ่มต้นจากการเป็นคุณแม่ในซิดนีย์ที่ต้องการให้ลูกพูดภาษาไทยได้ จนกลายเป็นเจ้าของ โรงเรียนสอนภาษาไทยออนไลน์ และผู้สร้างหลักสูตร TSLTK ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยหัวใจสำคัญของความสำเร็จคือการนำมุมมองแบบ คนนอก (Outsider Perspective) มาแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ เช่น การแยกทักษะฟัง-พูดออกจากอ่าน-เขียน และการใช้ระบบ Student Clinic เพื่อฝึกฝนคุณครูให้มีประสบการณ์จริงก่อนลงสนามสอน ธุรกิจของเธอเติบโตผ่านการปรับตัวตามสถานการณ์อย่างยืดหยุ่น ทั้งการพลิกวิกฤตช่วงโควิดให้เป็นโอกาสในการทำ การตลาดออนไลน์ จนขยายฐานลูกค้าไปได้ทั่วโลก ปัจจุบันเธอเน้นบทบาทการเป็น Teacher Support ที่คอยสนับสนุนคุณครูด้วยสื่อการสอนที่มีคุณภาพและโซลูชันที่ตอบโจทย์ผู้เรียนเฉพาะกลุ่มอย่างยั่งยืน
จาก “คุณแม่” คนไทยในซิดนีย์ ที่อยากให้ลูกพูดไทยได้
จุดเริ่มต้นของอาชีพนี้ก็เรียกว่า เข้ามาแบบงง ๆ เลย เริ่มต้นจริง ๆ ตุล เป็นแค่คุณแม่คนนึงเนาะ เรามีลูก 5 ขวบแล้วเราอยากให้ลูกเรา พูดภาษา ไทยได้ แล้วเราก็ไม่อยากสอนเอง เราก็พยายามหาคุณครู หาโรงเรียน เพื่อที่จะมาตอบโจทย์“ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะตอนนั้น มันหายากมาก แล้วเพื่อน ๆ เราที่เป็นแม่เหมือนกันมีลูกในวัยเดียวกัน ก็เจอปัญหาเดียวกันหมด” คือตุลเองไปเรียนที่ซิดนีย์ไปตั้งแต่ ปริญญาตรี ปริญญาโท เคย กลับมาเมืองไทย 2 ปีแล้วเรารู้สึกแบบว่า มันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ บวกกับมีแฟนเป็นคนจีนอยู่ที่ซิดนีย์ เราก็เลยกลับไปแต่งงาน“แล้วก็แบบมันก็เป็น เทรนด์น่ะ เราก็จะมีกลุ่มแม่ ๆ คนไทยในซิดนีย์กลุ่มใหญ่พอสมควร แล้วเรา ก็แบบก็เป็นเทรนด์ เราก็อยากให้ลูกเราพูดภาษาไทยได้เวลาลูก ๆ ใครพูด ภาษาไทยได้ เราก็จะรู้สึกแบบอุ๊ย เก่งจังเลย So cute เพราะเด็กต่าง ประเทศเวลาเขาพูดภาษาไทยคือมัน cute จริง ๆ นะ” แล้วเราก็ทำงาน ด้วย มีคุณครูคนนึงที่เขาแบบสอน แล้วก็มีชื่อเสียง แต่ก็แบบต้องจองคิว นานจองกันข้ามเดือนถึงข้ามปีเลยทีเดียว แล้วจองไปก็ไม่ได้ว่าจะรับทุกคน เขาจะต้องมีตารางวัน จันทร์ไปฝั่งนี้ อังคารไปฝั่งนี้ วันพุธฝั่งนี้ ฝั่งนั้น ต้องอัปเดตตามคิวที่คุณครูจะไปสอน แล้วถ้าบ้านเธออยู่ stand alone ไม่มีเพื่อนบ้านที่อยากเรียนภาษาไทยในละแวกนั้น คุณครูก็จะไม่ไป บ้านตุลโชคดีมากเลยมีเพื่อน สเตเดียมที่มี 2 บ้านเอาลูกมาให้ เรียน คิดดูว่ามันต้องขนาดนี้เลย แต่ถ้าคุณครูเขาจะมาสอนเรื่อย ๆ ก็จะ เรียนแบบนั้นไปเรื่อย ๆ“แต่ประเด็นคือ คุณครูเขาก็คงแบบมีนักธุรกิจท่าน หนึ่งมาจีบให้ไปเปิดโรงเรียนในเมืองสิ จันทร์ถึงศุกร์ เขาก็จะมาสอนตาม บ้าน เสาร์-อาทิตย์ เขาก็จะไปเปิดโรงเรียนในเมือง ตอนนั้นตุลก็ยังเป็นผู้ ปกครองอยู่”คุณครูก็ไปเปิดโรงเรียนในเมือง ก็จำไม่ได้ประมาณปีนึงมั้ง ประมาณนี้แหละ แล้วก็เวลาคุณครูมาสอนที่บ้านเราก็มีโอกาสอัปเดตกัน ก็ เลยทราบข่าวมาว่าหุ้นส่วนของเขาที่ทำโรงเรียนในเมืองด้วยกัน คือไม่ได้ ทำแล้วเขาไม่ได้ทำด้วยกันแล้ว “ก่อนหน้านี้ตุลทำงานไฟแนนซ์ ทำสินเชื่อบ้านอยู่ที่ซิดนีย์ แล้วแบบงานตุลเครียดมาก เครียดมากเครียดอยู่แล้ว ก็ เลยลาออกมาพักสักครู่ ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไร ก็พอได้ยินสิ่งนี้ แล้วก็รู้สึกว่าแบบ อ๋อเหรอเขาไม่ทำแล้วเหรอ เออดีมันน่าสน ใจมันดูแบบ เป็น area ใหม่ ดูแบบได้ท้าทายได้อะไรอย่างเงี้ย” แล้วก็ตอนนั้นก็คิดว่ามัน ก็น่าจะมี โอกาส ก็เลยโอเคตัดสินใจที่จะไป “พาร์ทเนอร์” กับคุณครูเท่านั้น แล้วก็ไปช่วยทำโรงเรียนในเมือง
“คอมเพลน” เปลี่ยนชีวิต! สู่เจ้าของสื่อการสอน
ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูแบบเป็นการจับพลัดจับผลูมาตั้งแต่ต้น คือตุลน่ะมีหน้าที่แอดมินแล้วเราก็แบบมีหน้าที่ แบบตอบคำถาม คุยกับผู้ปกครอง วัน นึงก็แบบได้รับ “คอมเพลน” จากผู้ปกครองคนนึง เรียกเรามาแบบ ตุล ๆ เราขอคุยด้วยหน่อย “เค้าก็แบบขอฟีดแบ็กตรง ๆ เลยนะ ลูกเราเรียนกับ ตุลมา 2 เทอมแล้ว แล้วเขากลับไปเมืองไทยรอบที่แล้ว น้องพูดภาษาไทย ไม่ได้ร้องไห้เลย”แล้วเขาก็ถามหาหลักสูตร เขาถามว่า เราถามได้ไหมว่า แบบตุลเอาอะไรมาสอนลูกเรา แต่ละอาทิตย์แต่ละครั้งที่เจอ แล้วแบบได้มี มาตรวัด มีกรอบ มีเกณฑ์ ไว้ไหมว่าเรียน 1 เทอม จะพูดอะไร 2 เทอม 3 เทอม พูดอะไรได้บ้าง? เรารู้สึกแบบเสีย เพราะเขาบอกว่าตอนที่ลูกอยู่ใน ห้องเรียนเรา เขาพูดได้ แต่พอไปพูดจริง ๆ พูดไม่ได้ ก็เลยไปคุยกับคุณครู ที่ดูแลห้องเรียนก็คือไปทำความเข้าใจจากฝั่งคุณครูเพื่อที่จะมาตอบผู้ปก ครอง“คือที่ซิดนีย์เนี่ย เขาจะมีความภูมิใจในความเป็น “พหุ” ภาษา-พหุ วัฒนธรรมของเขามาก เขารับคนจากหลาย ๆ ประเทศเข้ามา ประเทศเรา เรารับ Immigrant ผู้อพยพมากันเยอะ ทีนี้มันเป็นนโยบายของซิดนีย์เรา อยากจะให้ทุกคนน่ะเก็บ Identity เก็บอัตลักษณ์ของแต่ละคน แต่ละ สัญชาติเอาไว้ อันนี้คือสิ่งที่ซิดนีย์ภูมิใจมากนะคะ ถ้ากลุ่มแบบ area นี้ บล็อกนี้มีคนไทยอยู่เยอะ ๆ เขาก็แบบเอาป้ายไปติด เป็นไทยทาวน์ มีลิตเติ้ลกรีก ลิตเติ้ลอินเดีย ฯลฯ ทุกที่เขาค่อนข้างที่จะแบบสนับสนุน ให้พวกเรารักษาอัตลักษณ์ของพวกเราเอาไว้”แล้วเขาก็จะมี โรงเรียน มีแบบหน่วย งานที่มีหน้าที่ดูแลเลย สมมติว่าใครอยากจะสอนภาษาของตัวเองอย่างเงี้ย เขาก็จะส่งไปอบรมที่ University of Sydney แล้วเขาก็จะมีหลักสูตรแกนกลางไว้ให้ ว่าแบบเธอเอาสิ่งนี้ไปแปลเป็นภาษาเธอแล้วก็สอนเลย ซึ่งเราก็ ทำตามที่เขาให้มา ตอนนั้นก็โชคดีว่าคุณครู(พาร์ทเนอร์) เขาก็บอกมาว่า คือเขาก็เป็นครูอยู่ที่เมืองไทยก็เป็นครู จบครูที่เมืองไทยก็เป็นครู ไปอยู่ที่ซิดนีย์ก็เป็นครูเพราะเขาก็ไปอบรมมาจากที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ แล้วเขาก็เอามาสอน เขาก็บอกว่าเราก็ทำทุกอย่างที่เรารู้เราเรียนมาแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าตุลน่ะเป็นคนนอก คือตุลเป็นผู้ปกครองแล้วตุลแบบมาจาก สายงานอื่น ถ้าตุลมีวิธีอื่น เวย์อื่น ที่มันจะทำได้ดีกว่านี้ เราเอามาคุยกัน ซึ่งมันก็เลยทำให้ตอนนั้นตุลก็แบบไปเริ่ม Research
“ตุลว่าอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ของคนนอกวงการนะ มันไม่ได้เฉพาะสายอาชีพนี้ แต่ว่าทุกสายอาชีพ คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็น out
sider แล้วเราเข้ามา ใน จุดนี้ เราจะมีมุมมอง เรามี Perspective ที่แตกต่างออกไป เหมือนมันมา จากอีกดาวดวงหนึ่งอย่างเงี้ย นำเข้าไป”ตอนนั้นมันก็มีคอร์สอบรม ครู สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอยู่แล้ว เช่นที่ เชียงใหม่ มีของจุฬาฯ พอได้ โจทย์มาว่าให้เราไปหาวิธีสอนภาษาไทยเด็ก ๆ มา แล้วก็เอามานำเสนอคุณ ครู“หลักสูตรปัจจุบันของตุล อันที่ 1 คือตุลแยก Skill ฟัง&พูด กับ อ่าน& เขียน ออกจากกัน เพราะว่า เมื่อก่อนเราก็สอนรวมกันไปเนาะ แต่หลัง ๆ เรา เริ่มจับทางได้แล้ว ว่า อ๋อ โอเควิธีการเรียน ฟัง&พูด มันเป็นแบบนึง ตามธรรมชาติเด็กทุกคนสามารถแบบ pick up ภาษาได้ มันจะเรียนรู้เร็ว ถ้า เราคุยแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันแบบนี้ ถูกไหมคะ”เราก็รู้สึกว่า โอเควิธีการรับ รู้มันไม่เหมือนกันนี่คืออย่างแรก อย่างที่ 2 คือ กลุ่มผู้ปกครองของเรา เขา แยกตัวเองกันมาชัดเจน มันจะมีผู้ปกครองบางคนที่บอกว่า แบบลูกพี่พูด ไทยได้อยู่แล้ว แค่อยากให้เขาอ่าน&เขียนเพิ่ม กับบางคนก็แบบ อยู่ที่บ้าน ยังพูดไม่ได้ แค่เขาพูดได้ก็เก่งแล้ว คือเขาก็จะคัดกรองตัวเองมา 2 กลุ่มนี้
กับอีกอันนึงคือตุลรู้สึกว่า ชุดคำศัพท์ ที่เราสอนคือสมมติถ้าใครที่ยังฟัง & พูด ไม่ได้ ระบบการออกเสียงมันก็ยังไม่ชัด ทำให้เราต้องแยกหลักสูตร ออกจากกัน ก็คือ ฟัง&พูด ก็คือ ฟัง พูด อ่าน&เขียน ก็คือ อ่าน เขียน อันนี้ คือจุดเด่นของหลักสูตรเรา“ถ้าเป็นหลักสูตร ฟัง&พูด ตุลจะใช้คาราโอเกะ คือคุณสามารถเรียน สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ คุณสามารถที่จะพูดได้ใน ระดับ survival เรียกอะไรนะ เอาชีวิตรอดได้ในประเทศไทย โดยที่ไม่ต้อง อ่านออกสักตัว เพราะว่าตุลใช้คาราโอเกะทั้งเล่ม อย่างเงี้ยค่ะ”ตอนนั้นก็จะ จะเป็นหลักสูตรเด็กก่อน แล้วอย่างที่บอกว่า เราขายหลักสูตรเราให้คุณครู คนอื่นด้วย ก็มีคุณครูมาใช้หลักสูตรเราเมื่อก่อนเราก็ใช้เล่มเด็กเนี่ยแหละ สอน ทั้งเด็กทั้งผู้ ใหญ่เลย ตอนนี้เริ่มครบทุกอย่าง มี ฟัง&พูด มี อ่าน& เขียน มีหลักสูตรเด็ก มีหลักสูตรผู้ ใหญ่ มี Beginner มี intermediate มี advance แล้วก็ ตุลมีเป็นเล่ม และมีไฟล์ PDF
COVID-19 พลิกวิกฤตเป็น “โอกาส”
แต่พอไปเปิดโรงเรียนในเมืองจริง ๆ ก็ค้นพบว่า มันมีปัจจัยเยอะกว่านั้น แล้วก็แบบตามธรรมชาติของโรงเรียนสอนพิเศษ คือวันจันทร์ ถึง ศุกร์ มัน ก็แทบจะไม่มีนักเรียนอยู่แล้ว เพราะว่านักเรียนไม่ได้อยู่กันในเมือง ไม่มีใครแบบเดินทางมาในเมืองเพื่อมาเรียนภาษาไทย แล้วก็กลับ เพราะฉะนั้นวัน จันทร์ ถึงศุกร์ ตุลก็เปิดไม่ได้ เปิดได้แค่เสาร์-อาทิตย์ ค่าจอดรถในเมืองก็ แพงอีก แล้วจำนวนผู้ปกครองที่ต้องการจริง ๆ ตุลว่ามันก็มีความ ต้องการแหละ แต่ความต้องการขนาดที่ฉันจะต้องขับรถเข้ามาในเมือง มา จอดแพง ๆ ไปกลับ ทุกอาทิตย์ มันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้น เรื่องที่ 2 ค่า เช่าแพงมาก ค่าที่ แล้ว เรื่องที่ 3 แบบ คุณครูก็ไม่ได้หาง่าย อย่างที่บอกตั้งแต่แรก ก็โชคดีมากเลยตอนนั้นเอาจริง ๆ ตุลคิดในใจว่าแบบ คงเจ๊งแล้ว แหละโรงเรียน เพราะอยู่ดี ๆ นักเรียนก็น้อยลงด้วยอะไรด้วย มันอาจจะ แบบหลักสูตรเรายัง ไม่เข้าที่เข้าทาง ช่วงเปิดใหม่ ๆ คนก็อาจจะเห่อแล้วก็ ฟีดแบ็กมันก็อาจจะช่วยหรือเปล่า ไม่แน่ ใจ แต่เอาเป็นว่า ช่วงนั้นโรงเรียน ตุลเงียบลง สถานการณ์ไม่ค่อยดี“แล้วอยู่ดี ๆ มันก็มี COVID-19 มา ซึ่งพวกตุลก็ดีใจมากนะคะ แล้วก็รีบคืนตึกคืนห้องให้เขาไปโดยที่ ไม่ต้องจ่าย ค่าปรับเนาะ เพราะเราเบรคสัญญาถูกไหม เราอยู่ไม่ครบเทอม ที่เราเซ็นไว้เราก็ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ อันนี้ก็แบบดี ใจมากแล้ว”แล้วช่วงนั้นทุกคน ออนไลน์อยู่บ้านหมด แล้วพวกเราพวกตุลค่อนข้างจะเป็น first mover เรา สอนออนไลน์ได้ เราปรับตัวได้ จริง ๆ วิสัยทัศน์ว่าเราอยากสอนออนไลน์ มี มาตั้งนานแล้ว ตุลน่ะมีมาตั้งนานแล้ว ตุลรู้สึกว่าอะไร ๆ มันก็ออนไลน์ได้ ทำไมเราจะสอนภาษาไทยออนไลน์ไม่ได้“แต่ก็โชคดีว่าตอนนั้น ตุลก็คิดเอา เองว่ามันน่าจะได้แหละ มันน่าจะมีวิธี ตุลน่ะไพรอทไปแล้วโดยให้ ลูกชายตุล ไปเรียนกับคุณครูออนไลน์ที่เมืองไทย แล้วก็รู้สึกว่า เอ๊ะ เค้าก็ทำได้นี่ ทำประมาณนี้ ประมาณนี้”เพียงแต่โรงเรียนของเรา ยังไม่พร้อมด้วยความที่ คุณครูมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น ก็เลยมาคุยกันอีกทีว่า เนี่ยสอนแบบนี้ แบบนี้ แบบนี้ แล้วก็เริ่มเลย“นักเรียนชุดแรก ๆ ก็คือ ก็ลูกเพื่อน ๆ นักเรียนเก่า ๆ ใครที่ว่างก็แบบ โควิดฯ พวกเธอไม่ได้ไปไหนใช่ไหมมา ออนไลน์ เริ่มจากสอนคลาสฟรีก่อน เชิญมาเรียนให้เค้าเห็นว่า อ๋อ มันเป็น ไปได้ พอมันเป็นไปได้เสร็จ เราก็ อัดวีดีโอ อัดคลิปไว้ แล้วก็ทำการตลาด ไป เรื่อย ๆ ประมาณนี้”
การเรียน การสอน หลากหลายขึ้น แล้วเรามีคุณครู เยอะขึ้นด้วย เพราะว่าครูก็สามารถมาจอยได้ตอนนั้น จากเดิมมีคุณครู 3 คนทั้งโรงเรียน พอโควิดฯ มาก็แบบ โอ้โหคุณครู เดี๋ยวก็แบบ5 คน 7 คน 8 คน 12 คน ก็รับเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ “ทำ ให้ภาพของธุรกิจตอนนั้น มันกลับดี ขึ้นมา นักเรียนก็เยอะขึ้นด้วย ใคร ๆ ก็อยากมาเรียน นักเรียนเยอะ เมื่อ ก่อนเราต้องสอนเฉพาะในซิดนีย์ใช่ไหม ก็แบบ เมลเบิร์นได้ เมืองเพิร์ส หรือ เมืองเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เขาไม่มีกลุ่มคนไทยเลย เขาก็สามารถเรียนกับเราได้ บางคนอยู่ ในป่าในเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็เรียนได้หมด” ช่วงนั้น Facebook แอด ยิงแอดช่วงนั้นรู้สึกว่าเข้าใจเลยคำว่า “บลูโอเชียน” คือ อะไร คือทะเล สีฟ้า ปลาเยอะไปหมด! ยิงแอดไป ได้นักเรียน ยิงแอดไป ได้นักเรียน“ช่วงนั้นแบบเป็นช่วงกอบโกยของตุลเลย ใช่ เป็นอย่างงั้น แต่ว่าเราก็จะเจอข้อจำกัดบางอย่าง ที่เรารู้สึกว่าไม่เหมาะกับเราก็มี อย่างบางประเทศ ที่ค่า เงินเขาไม่ได้เหมาะกับออสเตรเลียถูกไหม เพราะโรงเรียนเราอยู่ ออสเตรเลียใช่ไหม เราก็สามารถรับได้ เด็กในโซนยุโรป เด็กในโซนอเมริกา สิงคโปร์ ประมาณนึง แต่ถ้าเกิดนักเรียนที่เขาอยู่ในประเทศอื่นที่แบบ อย่าง มาเลเซีย อย่างประเทศอื่นที่แบบค่าเงินเขาไม่ได้แพงเท่าเรา เขาก็จะ เริ่มรู้สึกแบบ อุ๊ย ทำไมค่าเรียนเธอแพงจังเลย อะไรอย่างเงี้ย”ก็จะอยู่ใน ช่วงกอบโกยประมาณ 2 ปี โกยทั้งนักเรียน โกยทั้งครู ขายทั้งสื่อขายไป ประมาณ 300 กว่าชุด มีชีวิตที่ดีงามอยู่ประมาณ 2 ปี หลังจากนั้นมันก็เริ่ม
แต่หลังโควิดฯ คลาย ตลาดก็เริ่มวาย!
พอมันมาถึงจุดสูงสุดแล้ว มันก็ลง ใช่ คุณครูก็เยอะ หลักสูตรนี้ก็มีทุก ประเทศแล้ว บางคนแบบจบจากโควิดฯ เขาก็ไม่จำเป็นต้องเรียนออนไลน์แล้ว บางคนก็ออกไปใช้ชีวิตของเขาแบบอื่น มันก็หลายสิ่งหลายอย่าง“มันก็ค่อย ๆ ลดลงมาเนาะ มันลดลงมาจนแบบ ถึงจุดที่แบบคุยกับพาร์ทเนอร์ เริ่มแบบ มี direction การแก้ปัญหาคนละทาง ว่าเอ้ยเราคิดว่าน่าจะไป ประมาณนี้” ก็เลยแยกกัน ยกในส่วนของโรงเรียนให้เขาไป ให้หุ้นส่วนเอาไป เขาก็จะได้โรงเรียน ได้เด็ก ได้คุณครู ตอนนั้นก็ยังมีเยอะอยู่นะ พร้อมกับ เงินก้อนบางอย่าง ที่ตุลคำนวณไว้แล้วว่าเราติดค้างผู้ปกครองอยู่เท่านี้ ที่เรารับมาล่วงหน้านะ ถ้าเราต้องคืนเขา ในส่วนนี้ก็แบ่งกันคนละครึ่ง ในส่วนของตุลเท่าไหร่ ของเขาเท่า ไหร่ ตุลก็โอนในส่วนของตุลให้เขาไป แล้วก็ฝากเขาไปบริหารต่อแยกกันไปเลยใช่ ส่วนของตุลก็ได้ “หลักสูตร” มา
อัปเกรดตลาดใหม่เปิด “โรงเรียน” ที่เน้นกลุ่ม Niche มากขึ้น
ด้วยความที่เราทำ Teacher ซัพพอร์ตมาตลอด พอเรามีแค่ “หลักสูตร” แล้ว เราไม่รู้จะไปซัพพอร์ตใครเนาะ ตุลก็เลยไปซัพพอร์ตคุณครูที่เคยซื้อ สื่อของเราไป ก็คือด้วยความที่เราก็อบรมไปก็เยอะ ขายสื่อไปก็เยอะ ก็แบบไปขอฟีดแบ็กคุณครูว่าแบบ มีอะไรให้เราช่วยได้“แล้วอย่างนึงที่ตุลค้นพบ ตอนนั้นเนาะ เขาก็รู้สึกว่า อบรมไปก็แล้ว ซื้อสื่อไปก็แล้ว แต่ยังสอนไม่ได้ รู้สึกเหมือนแบบยังไม่ได้ มันไม่ คือเขาไม่ได้จ่ายเงินมา เพื่อที่จะได้สิ่งนี้ เขาไม่ ได้จ่ายเงินเพื่อที่จะมาฟังเรา เขาจ่ายเงินเพื่อที่จะได้ทักษะการสอนภาษาไทยชาวต่างชาติ ถูกไหม? เราก็เลยมาคิดต่อว่า เฮ้ย แล้วเขาขาด อะไรอีก”แล้วก็โชคดีอย่างที่บอกว่า เรามาจาก out sider เนาะ เรามี background จากที่อื่นแล้ว คือตุลอยู่ซิดนีย์เราเคยเรียน นวด มาก่อน เราจะเห็นว่าวงการนวดที่นี่เขาจะมี สิ่งที่เรียกว่า internship program เป็น อะไรนะ student college คือที่ซิดนีย์มันมีสมมติว่า คุณไปตัดผม ธรรมดา70 เหรียญใช่ไหม แต่ถ้าคุณไปตัดกับนักเรียน 39 คุณไปนวดข้างนอก70 คุณนวดข้างในแบบ 35 แต่แน่นอนเราในฐานะลูกค้า เราก็รู้อยู่แล้วว่า อันนี้ เป็นนักเรียนเทรนนีตัดผม เทรนนีจะมีทั้ง ทำฟัน ตัดแว่น ฯลฯ มีหมดคือมันจะเป็นแบบ student clinic เพื่อที่จะให้บริการประชาชนในราคาถูก อันที่ 2 เป็นที่ ๆ ให้นักเรียนได้ฝึกสอน อันที่3 เขาก็มี supervisor มา overlook แล้วก็ทำการ คอมเมนต์ ให้ ฟีดแบ็ก เพื่อที่จะ ให้คนเหล่านี้ได้พัฒนาต่อไป ก็รู้สึกว่าทำไมของเราไม่มี ของเรายังไม่มี ณ ตอนนั้น เปิดเลย เปิดที่ใหม่ ก็ เลยเปิด School เล็ก ๆ ขึ้นมา“ตอนนั้นก็ใช้ชื่อแบบ TSLTK ขายแบบมั่ว ๆ งง ๆ เลย แล้วก็โชคดีก็ขายได้ แต่ตอนนั้นจุดขายของตุลคือ เราเป็น Teacher Training Institution แล้วเราก็บอกเขาว่า ฉันน่ะมีหลักสูตรที่ มันดีมาก แล้วเรามี Supervisor ที่เก่งมากแล้วก็มีคุณครูฝึกสอนที่ผ่าน การอบรมแล้ว ก็แบบมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ แล้วจะมาสอนพวกเธอ ฉัน คิดเธอราคาแค่เนี้ยเอาไหม?”นักเรียนก็มา มันก็เริ่มมีนักเรียน มีนักเรียน มี ครูแล้วก็แมตช์ไปเรื่อย ๆ ก็เลยเกิดเป็นอีกโรงเรียน ตุลก็เลยมีโรงเรียนขึ้น มาแต่อันนี้ ไม่ได้โฟกัสกลุ่มเด็กแล้วนะ โดยเปิดเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ อยู่ใน IG ก็เพิ่งเริ่มมีนักเรียน เริ่มมีคุณครู แล้วมันก็จะมีคุณครูบางคนที่แบบ สอน เก่งแล้วไง คือบางคนเนี่ยซื้อ internship กับตุลหลายคอร์สมากนะ แล้ว คุณครูก็รู้สึกแบบ เมื่อไหร่จะได้เงิน? นึกออกไหมคะ คือเราก็ไม่ได้อยากที่จะ สอนภาษาไทยชาวต่างชาติเพื่อที่เรา at the end of the game คือเรา อยากได้เงิน ตอนนี้สอนได้แล้วเมื่อไหร่จะได้เงิน?“ตุลก็เลยต้องอัปเกรด การตลาดตัวเองอีก เธอต่อไปนี้ รับเฉพาะ conversation beginner ภาษาอังกฤษเก่ง เป็นผู้ใหญ่เท่านั้นเธอถึงมาเรียนกับครูฝึกสอนฉันได้ อะไรที่นอกเหนือจากนี้เธอต้องไปเรียนกับครูโปร อัปเกรดราคาขึ้นมา” ประมาณนี้ ก็เลยมีโรงเรียนด้วยมาทีหลัง
กระแส “ซีรีย์วายไทย” แม่เหล็กใหม่ ที่ช่วยในการ Target ลูกค้าได้มาก!
คุณตุล-ธรพร โถวรุ่งเรือง เจ้าของหลักสูตร TSLTK และโรงเรียนสอนภาษาไทยออนไลน์ให้ชาวต่างชาติในซิดนีย์ ออสเตรเลีย ยังบอกด้วย ทีนี้ก็ เลยเป็นโรงเรียนออนไลน์ แล้วอย่างที่ตุลบอก ในกลุ่มคนเรียนภาษาเองเขา ก็มีหลายกลุ่ม หลายรูปแบบ เรียนเพื่อความสน ใจแตกต่างกัน กลุ่มคนที่ แบบเรียนเพื่อเกษียณ ก็เกษียณไป คนที่เป็นนักธุรกิจ ก็เรียนเพื่อเป็นนัก ธุรกิจไป คนที่แบบเด็กน้อย ก็เรียนก็สื่อสารกับผู้ปกครองไป คนที่มีแฟนมี ครอบครัวเป็นคนไทย มันก็จะมีการสื่อสาร มีข้อความ มี Hook มีจริต ที่แตกต่างกัน“แต่ของตุลน่ะโชคดีเนาะ ก็เรียกว่าโชคดีนะ คือตุลน่ะเป็นคน ชอบ “ซีรีย์วาย” อยู่แล้ว แล้วตุลก็ Enjoy กับสิ่งนี้ ตุลก็ทำคอนเทนต์อย่างงี้ สื่อสารกับเพื่อนของตุล”ตุลว่ามันเป็นเนื้อเป็นตัวเรา คือเวลาเขา คุยกับเรา แบบเห็นหน้า IG ของเรา เห็นการตอบของเราค่ะ หรือว่าเวลามา เจอคุณครูของเรา เขาก็จะรู้ว่า เนี่ยเพื่อนฉัน เราพูดภาษาเดียวกัน เราเป็น คนประเภทเดียวกัน ก็เลยกลายมาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน ณ ปัจจุบัน“ตุลมีหลักสูตรที่ลงตัว ตุลแบบได้รับการยอมรับไปสอนนักเรียน แลกเปลี่ยนของจุฬาฯ ขึ้นปีที่ 3 แล้ว ตุลมีขายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เข้าคิโนะคูนิยะ แล้วก็ตุลได้ไปขายต่างประเทศด้วยนะ แพลตฟอร์ม ต่าง ประเทศ เงี้ยก็มี ตุลมี Printing Partner อยู่ที่เมืองไทย ตุลมี Printing Partner อยู่ที่อังกฤษ อยู่ที่ออสเตรเลีย อยู่ที่อเมริกา ค่าส่งมันก็จะถูกขึ้นถ้าเกิดว่าใครอยู่ใน area นั้นถูกไหม”แล้ว 2 เล่มนี้ก็คือแบบ นักเรียน ก็ติด ชอบ ได้รับจดหมายชื่นชมจากจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยตุลก็ถือว่า ที่สุดแล้วนะ แล้ว ก็เคยเป็น “วิทยากร” รับเชิญที่ มช. เชียงใหม่ ก็แบบไปแชร์ให้ TFL Thai as Foreign Language โปรแกรม ไปแชร์กับนักศึกษาของเขา อะไรอย่างเงี้ย“ตุลก็มองว่ามันดี มันลงตัว มันเพอร์เฟ็กต์แล้ว แล้วก็ในส่วนของนักเรียนตุลก็เชื่อว่า เราก็เจอกลุ่มคนที่ เรามีความสุขที่จะทำงานด้วยแล้วเขาก็แบบ enjoy มีกำลังซื้อพอสมควร มีดีมานด์พอสมควร ตุลคิดว่าเราหากัน เจอ แต่จะทำยังไง ให้มันใหญ่ขึ้น หรือว่าจะคุมคอร์สตัวเองยังไง ให้มันลด ลง แต่ตุลว่าแบบ Product วายมันดีมากคุณพา มันดีมาก”
ซึ่งตอนที่แยกกับเพื่อนมาก็ยังคิดอยู่เลยว่า “หลักสูตร” จะไปขายใครวะ สอนก็ไม่ได้สอน ครูก็ไม่ใช่ ยังไงก่อน ฉันจะไปขายหลักสูตรให้ ใครได้ยังไง เพราะฉันไม่ใช่ครูถูกไหม แต่วันนึงเราก็แบบอ๋อก็แค่ตอบโจทย์คุณครูไง คุณครูขาดอะไร อ๋อ ขาดประสบการณ์ในการสอน เราก็ไปหาประสบการณ์ การสอนมาให้คุณครู พอคุณครูสอนได้แล้ว ทำยังไง คุณครูอยากได้เงิน เราไปหานักเรียนที่จ่ายเงินมาให้คุณครูสอน ก็วน ๆ ไปแค่นี้วัน ๆ ก็คิด service community ตัวเองว่าแบบ ว่าฉันทำอะไรได้“คือเหมือนเราได้ Solutions จากหน้างาน ในสิ่งที่เราเจออะไร เราก็ได้ solution มา คือมันต่อยอดไปเรื่อย ๆ ตามสถานการณ์ตอนนั้น”มันก็เลยกลายเป็นอาชีพที่ เราก็ไม่ได้คาดคิดตั้งแต่แรก ตอนนั้นไม่คิด ตอนนี้ก็ยังไม่คิด แล้วก็ยังไม่รู้ ว่าข้างหน้าจะยังไงด้วย มองไม่เห็นอนาคตตัวเองด้วยนะ ไม่รู้ว่ามันจะพา เราไปทิศทางไหนอีก“มีความรู้ สึกเออเรา enjoy เฮ้ยแบบเราทำได้!เฮ้ยทำได้ มันทำได้คุณพา กว่าจะทำได้ขนาดนี้ สมมติแบบ เราก็ผ่านอะไรมา เยอะแล้ว ก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ มาไกลมาก เออมาไกล มากคุณพา” แต่วันนี้เป็นทั้งนักธุรกิจภาษาไทย เป็นเจ้าของหลักสูตรที่พร้อมสำหรับการเป็น Teacher ซัพพอร์ตด้วย
จากคุณแม่ที่อยากให้ลูกพูดไทยได้สู่เจ้าของหลักสูตร TSLTK และโรงเรียนสอนภาษาไทยออนไลน์ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย
