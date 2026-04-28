จากเขียงหมูสู่แบรนด์ดัง “ป้าหลาดจิ้นแดง” ปั้น OTOP 5 ดาว ลุยทุกช่องขาย ดันยอดพุ่งทั่วไทย

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกยุคใหม่ “ป้าหลาดจิ้นแดง” ธุรกิจ OTOP เล็กๆ ในจังหวัดลำปาง ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลและพลังของคอมมูนิตี้คือโอกาสสำคัญที่สามารถส่ง "ของดีชุมชน" ไปถึงมือลูกค้าทั่วประเทศ ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศได้รู้จักและแวะเวียนมาเยือนถึงถิ่นลำปาง เพื่อลิ้มลองรสชาติของ 'จิ้นแดง' หรือหมูแดดเดียวซอสสูตรลับเฉพาะของครอบครัวป้าหลาดที่สืบทอดตามวิถีชาวเหนือมากว่า 3 ทศวรรษ
จากจุดเริ่มต้นธุรกิจเขียงหมูในอดีต สู่การแปรรูปเป็น “จิ้นแดง” สูตรลับเฉพาะ วันนี้จิ้นแดงป้าหลาดไม่ได้เป็นเพียงแค่ของดีประจำจังหวัด แต่ยังได้รับรางวัล สุดยอดเมนูอาหารถิ่น "รสชาติ…ที่หายไป" จากโครงการ “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ประจำปี 2568” จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
“จิ้นแดงของทางร้านจะมีรสชาติเค็มมันกลมกล่อม หมักด้วยซอสสูตรเฉพาะ ความพิเศษคือการย่างด้วยถ่านไม้ลำไย เพื่อให้มีกลิ่นหอมควัน เนื้อสัมผัสนุ่มหนึบ ทานง่ายแค่นึ่ง ทอด หรือไมโครเวฟ 2 นาที ยิ่งทานกับข้าวเหนียวร้อน ๆ จะได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และหาทานยาก” คุณอ้อม-พัชรี ศรีธิกุล ทายาทรุ่นที่ 2 ผู้รับไม้ต่อธุรกิจกล่าว
อย่างไรก็ตาม คุณอ้อมมองว่าการรักษา "รสชาติดั้งเดิม" เป็นเพียงโจทย์ขั้นแรก แต่การทำให้ "คนรุ่นใหม่" ได้รู้จักอาหารถิ่นของทางเหนือคือความท้าทายที่ใหญ่กว่า เธอจึงนำองค์ความรู้ด้านเคมีอุตสาหกรรมและประสบการณ์การทำงานในโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ มายกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยตนเอง
คุณอ้อมพัฒนาโรงงานเป็นระบบปิดที่มีมาตรฐานสาธารณสุข เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเป็นใบเบิกทาง ก่อนจะเลือกใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนรับรู้ความอร่อย โดยอาศัยกลยุทธ์การทำตลาดแบบ Omni-channel โดยมี TikTok Shop เป็นแพลตฟอร์มหลักในการสร้างแบรนด์ และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ๆ
จาก "สาวโรงงาน" หัวใจออนไลน์ ผู้หันมาปลุกปั้น "จิ้นแดง" ทลายเพดานการค้าออฟไลน์
สิ่งที่ทำให้ "คุณอ้อม" ตัดสินใจอำลาชีวิตสาวโรงงานเพื่อกลับมาสานต่อธุรกิจครอบครัว คือภาพของคุณแม่ที่สูงวัยขึ้นทุกวัน ประกอบกับความตั้งใจที่อยากต่อยอดสิ่งที่ครอบครัวสร้างมา คุณอ้อมมองเห็นและเข้าใจถึงจุดอ่อนในเรื่องการขยายธุรกิจไปสู่ออนไลน์ เธอจึงนำเอา "knowledge และ Know-how" มาผสานกับ "เลือดนักขายออนไลน์" ที่เธอเคยมีประสบการณ์ขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์จากจีน
คุณอ้อมกลับมาเซ็ตระบบหลังบ้านใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนพื้นที่ในบ้านให้กลายเป็น "โรงงานระบบปิด" ที่เน้นสุขอนามัยเป็นหัวใจสำคัญ จนสินค้าสามารถคว้ามาตรฐาน อย. และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อมาตรฐานการผลิตนิ่งและคุณภาพคงที่ เธอจึงนำประสบการณ์การค้าขายบนโลกดิจิทัลที่สั่งสมมา เข้าสู่โลกอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มตัว
เปลี่ยน "ควันไฟในตลาด" เป็น "พลังดิจิทัล" ใช้ TikTok Shop สร้างการรับรู้
กว่า 25 ปีที่ "ป้าหลาดจิ้นแดง" เป็นชื่อที่ชาวลำปางคุ้นเคย ในฐานะสินค้า OTOP ระดับตำนานที่วางขายท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของกาดต้นยางและกาดสนามบิน หัวใจของแบรนด์คือ "จิ้นแดง" สูตรโบราณที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่น
คุณอ้อมถามตัวเองว่า “ทำอย่างไรให้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของจิ้นแดง ไปมัดใจผู้บริโภคยุคใหม่บน TikTok Shop ได้?” "หัวใจสำคัญคือการ 'เริ่มต้นทันที' เพราะการไลฟ์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ขอแค่มีใจที่แน่วแน่ มือถือกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต เราก็สามารถเปิดประตูรับลูกค้าจากทั่วประเทศได้แล้ว” คุณอ้อมเผย
นอกจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ที่ทรงพลังกว่าคือการสร้าง Brand Awareness ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การมองเห็นหรือการรับรู้ แต่สร้าง "ความอยากลิ้มลอง" ในกลุ่มคนที่ไม่เคยรู้จักจิ้นแดงมาก่อน โดยคุณอ้อมวางกลยุทธ์ไว้ 2 ส่วนหลักคือ
1.Creative Content Strategy ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการขาย (Hard Sale) แต่เน้นการเล่าเรื่องที่หลากหลายเพื่อสร้างความผูกพันกับร้านผ่านการสร้างคลิปวิดิโอ
2.Ecosystem Collaboration การจับมือกับครีเอเตอร์ท้องถิ่นและเปิดระบบ Affiliate เพื่อให้ตัวแทนติดตะกร้ากระจายรายได้สู่ชุมชน
“เราไม่ได้แค่ต้องการขายของ แต่เราต้องการสร้างอิโคซิสเต็มทางการค้าที่เอื้อกับชุมชน และเติบโตไปพร้อม ๆ กับคนรุ่นใหม่และคนในพื้นที่”
“กึ๊ดเติงลำปางผ่านหน้าจอ” เชื่อมหน้ากาดสู่หน้าบ้านผ่าน TikTok Shop
ภายใต้การขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจแบบ Omni-Channel คุณอ้อมยอมรับว่าแม้จะสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียมานานกว่า 6 ปี แต่ TikTok Shop คือ “ตัวแปรสำคัญ” (Game Changer) ที่ตอบโจทย์การขยายแบรนด์และการเพิ่มฐานลูกค้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ "ค้นหา" “รับชม" และ "ตัดสินใจซื้อ” เป็น Discovery Commerce ผ่านวิดีโอสั้นและไลฟ์ที่สมบูรณ์สำหรับเธอ
จากการปั้นช่องอย่างจริงจังเพียง 1 ปี คุณอ้อมสามารถสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จาก TikTok Shop ใน 3 มิติ คือ
1.รายได้ออนไลน์ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด จากเดิมที่มีสัดส่วนน้อยมาก ปัจจุบันโตขึ้น 20% และมีการวางแผนเชิงรุกเพื่อดันสัดส่วนให้ถึง 40% ภายใน 2 ปี ผ่านเนื้อหาที่สร้างสรรค์และการผนึกกำลังกับ Affiliate Creator เพื่อสร้างเครือข่ายที่กระจายรายได้และเข้าถึงลูกค้าได้กว้างกว่าเดิม
2.พลังออนไลน์ดึงคนกลับสู่หน้าร้าน การถ่ายทอดบรรยากาศหน้าแผงจริงๆ ในตลาด พร้อมโชว์มาตรฐานการผลิตที่สะอาด ไม่เพียงแต่สร้างยอดขายผ่านหน้าจอ แต่ยังทำหน้าที่เป็น "แม่เหล็ก" ดึงคนทั้งในและนอกพื้นที่ให้ตามไปอุดหนุนถึงหน้าร้าน ขณะเดียวกันยังช่วยขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนเหนือที่อาศัยตามภาคต่างๆ และผู้บริโภคทั่วประเทศที่โหยหา "รสชาติต้นตำรับที่คิดถึง"
3.เปลี่ยนการไลฟ์สดให้เป็น "การมอบประสบการณ์" ยกระดับการขายผ่านหน้าจอด้วยการไลฟ์สดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง โดยเปลี่ยนจากการ "ขายของ" เพียงอย่างเดียว มาเป็นการ "โชว์เสน่ห์ของอาหารถิ่น" เช่น การสาธิตวิธีนึ่งจิ้นแดงให้นุ่มละมุนตามสูตรดั้งเดิม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อในทันที
"TikTok Shop ไม่ได้เป็นเพียงช่องทางเพิ่มยอดขาย แต่มันคือส่วนหนึ่งของ Omni-channel ที่ครบวงจรที่สุด ช่วยให้ผู้บริโภคเห็น journey และความตั้งใจของเรา"
ยกระดับ OTOP สู่การเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนชุมชน เพื่อรองรับการเติบโตบนโลกออนไลน์ คุณอ้อมได้ปรับปรุงระบบการทำงานให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นโดย
1.ระบบขนส่งที่รวดเร็วและยืดหยุ่น ทลายข้อจำกัดของสินค้าสดด้วยการการันตีส่งถึงมือลูกค้าภายใน 2 วัน พร้อมเพิ่มทางเลือกการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้ดีที่สุด
2.การออกแบบแพคเกจสำหรับสินค้าที่หลากหลาย คุณอ้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ด้วยตัวเองเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ OTOP ให้กลายเป็น "ของฝากพรีเมียม" ที่ทันสมัย ขณะเดียวกันก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น หมูแบบนุ่ม สำหรับคนชอบเนื้อสัมผัสเคี้ยวง่าย, แบบไร้มัน สำหรับสายสุขภาพ, หรือ แบบติดมัน ที่ให้ความหอมมันเป็นพิเศษเมื่อนำไปย่าง และที่ขาดไม่ได้คือ “น้ำพริกข่า” สูตรเด็ดอาหารถิ่นที่ทานคู่กับจิ้นแดงได้อย่างลงตัว
3.การขยายตลาดสู่ห้างสรรพสินค้าและโรงงานผลิต ความสำเร็จจาก TikTok Shop กลายเป็นใบเบิกทางสำคัญให้แบรนด์ขยายสู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่าง ริมปิง ซูเปอร์มาร์เก็ต และยกระดับสู่การเป็นผู้ผลิต (OEM) ให้กับแบรนด์อื่นอีก 2-3 เจ้า ภายใต้กำลังการผลิตมาตรฐาน 300-400 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนจำนวนมาก
วันนี้ “ป้าหลาดจิ้นแดง” ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ผลิตสินค้า แต่ยังช่วย empower ชุมชน ด้วยการสร้างอาชีพ และพิสูจน์ให้เห็นว่า local brand ก็สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
3 แนวทางสร้าง "Quick Win" ฉบับป้าหลาดจิ้นแดง
1.“ความจริงใจ” แม่เหล็กมัดใจลูกค้า ในโลกโซเชียล คอนเทนต์ออร์แกนิกที่เป็นธรรมชาติคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุด สินค้าพื้นถิ่นต้องกล้าเปิดเผยที่มา โชว์ขั้นตอนการผลิตที่สะอาด และสื่อสารกับลูกค้าด้วยความจริงใจ เพราะนั่นคือหัวใจของการสร้างแบรนด์ท้องถิ่นให้ดูมีค่ามากขึ้น
2.“มาตรฐาน” คือใบเบิกทางสู่ความยั่งยืน สินค้า OTOP จะไปได้ไกลกว่าเดิมต้องมี "คุณภาพที่ตรวจสอบได้" การทำโรงงานระบบปิดและคว้าเครื่องหมาย อย. ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่มันคือการสร้างความมั่นใจที่ช่วยให้แบรนด์มีมาตรฐานสากล
3.“เรียนรู้ตลอดชีวิต” เพื่อเท่าทันโลกดิจิทัล แม้จะเริ่มทำคนเดียวแต่ต้องไม่หยุดพัฒนา ทักษะการทำคลิปวิดีโอและการวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านคือเรื่องที่ต้องเติมเต็มตลอดเวลา การหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่จะทำให้แบรนด์ปรับตัวได้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงและครองใจลูกค้าได้ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ป้าหลาดจิ้นแดง ตั้งเป้าโฟกัสช่องทางออนไลน์ให้เข้มข้นมากขึ้น เพราะเป็นทางลัดที่ใช้ "ต้นทุนไม่สูงแต่ได้ผลลัพธ์ดี" พร้อมมุ่งสู่การเป็นแบรนด์จิ้นแดงที่สามารถเข้าไปอยู่ในใจของคนไทยทั่วทุกภูมิภาคผ่าน TikTok Shop ที่จะทำให้ลูกค้าทุกคนรู้สึก "เคี้ยวคำเดียว..เลี้ยวเข้าลำปางทันที"
