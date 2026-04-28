กระแสตีกลับทุเรียนลูกละ 100 บาท ทัวร์ลง "ศุภจี" ส่วน "พิมรี่พาย" สมใจได้ขายของถูก ขึ้นเบอร์หนึ่งแม่ค้าออนไลน์ ฆ่าอินฟูลฯ แม่ค้าออนไลน์ตายสนิท

หลังจากที่ปรากฎภาพ การขายทุเรียนลูกละ 100 บาท พิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง และ รองนายกศุภจี และรมต.กระทรวงพาณิชย์ กระแสตีกลับทันที เพียงแค่ไม่กี่นาที ที่กระแสข่าวที่ถูกปล่อยออกมาผ่านสื่อ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสวนทุเรียน ที่ไลฟ์สดขายทุเรียนเอง หรือ อินฟูลฯ ทั้งหลายบนโลกออนไลน์ ทุกอย่างไปลงถล่มที่ รมต.พาณิชย์ และรองนายกฯ ศุภจี อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากคะแนนนิยม เริ่มถดถอย ครั้งนี้ ยิ่งเหมือนเติมเชื้อไฟเข้าไปอีก ซึ่งต้องยอมว่า ครั้งนี้ ท่านรองนายก และรมต. ศุภจี น่าจะพลาดจริงๆ หรือ ตั้งใจ แต่ถ้าตั้งใจ น่าจะได้ไม่คุ้มเสีย
ทางฝั่ง "พิมรี่พาย" แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ขึ้นชื่อเรื่องการทำราคาพัง จนอินฟูลฯ แม่ค้าออนไลน์ หลายราย ตายเรียบไปหมดแล้ว เพราะการทุ่มตลาดซื้อสินค้าโรงงานและมาทำราคาถูก จนแม่ค้าออนไลน์ หลายคนต้องเลิกขายไป อย่างล่าสุด ผลิตภัณฑ์ ครีมดาราที่โด่งดัง หลายคนได้ใช้แล้วก็ติดอกติดใจ ราคาขายในห้าง และอินฟูลฯ รายอื่นๆ ขายหลักพันบาท พิมรี่พาย ขายหลักร้อย ไม่กี่ร้อยบาท ราคาต่างกันหลายเท่าตัว "พิมรี่พาย" ตั้งเป้ายอดขายครีมดาราไว้เป็นล้านกระปุก โรงงานผลิตไม่ต้องส่งใคร "พิมรี่พาย" ขายคนเดียวเลย
ซึ่งพิมรี่พาย ก็มักจะสร้างปรากฎการณ์แบบนี้บ่อยๆ จนทำให้ แม่ค้าออนไลน์ หลายๆ คนก็ต้องเลิกขายของไป แน่นอนหลายๆคนก็ไม่ชอบเธอ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะกลไกตลาด
แต่ครั้งนี้ "พิมรี่พาย" น่าตั้งใจอยากจะขายทุเรียนอยู่แล้ว เพราะอินฟูลฯ ชื่อดังหลายคนก็ขายทุเรียนกัน ไม่ว่าจะเป็น “แพรรี่ ไพรวัล” หรือ “วาทิต” และยังมีอินฟูลฯ ชาวสวนอีกมากมาย แต่จะขายธรรมดาก็ไม่ใช่ "พิมรี่พาย" และแน่นอนจะไปขายถูก เหมือนครีมดารา ไม่ได้ เพราะก็คงจะไม่มีชาวสวนคนไหนขายให้ หวยก็เลยมาออกที่ ผู้คุมราคา อย่างกระทรวงพาณิชย์ ที่ตั้งใจอยากที่จะโปรโมทขายทุเรียนในช่วงนี้ จัดทุเรียนลูกละร้อย มาให้พิมรี่พายขาย และแน่นอน ระดับพิมรี่พาย เบอร์หนึ่งแม่ค้าออนไลน์ จะมาขายหลักหมื่น หลักแสนไม่ได้ "พิมรี่พาย" ต้องขายหลักล้านเท่านั้น ก็เลยจัดไปหนึ่งล้านลูก และจะมาขายราคาปกติ ก็ไม่ใช่ "พิมรี่พาย" อีก ก็เลยเป็นที่มาของ "ทุเรียนลูกละ 100"
ดร.มัลลิกา อดีตนักการเมือง อินฟูลฯ ชื่อดังและผู้ลงสมัครชิงชัยผู้ว่า กทม. ออกมาตั้งคำถาม ว่า “งานนี้ กระทรวงพาณิชย์ ต้องจ่ายพิมรี่พายเท่าไหร่ ให้พิมรี่พายมาขายทุเรียนลูกละร้อย ในขณะที่ชาวสวน ไลฟ์สดขายกิโลละ 120 บาท”
ถ้าอย่างนั้น ทำไม ไม่ให้พิมรี่พายมาขายมะม่วงละ เพราะชาวสวนมะม่วง ขายมะม่วงไม่ได้ แต่ในขณะที่ช่วงนี้ เป็นช่วงกอบโกยที่ชาวสวนทุเรียน ที่เค้าต้องเร่งขายเพราะขายได้ราคา แต่กลับมาโดนทำลายกลไกราคา เสียเอง ด้วยเหตุผลของรองนายกฯ บอกว่า ต้องการจะโปรโมทฯ เพราะรู้มาว่าปีนี้ ทุเรียนออกเยอะ
พิมรี่พาย หรือ พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ (เกิด 9 ตุลาคม 2533) เป็นแม่ค้าออนไลน์และยูทูบเบอร์ชื่อดังของไทย เติบโตในครอบครัวพ่อค้าแม่ค้า ก้าวสู่ความสำเร็จจากการไลฟ์สดขายของบนเพจ "[พิมรี่พายขายทุกอย่าง]" โดดเด่นเรื่องการพูดจาฉะฉาน เป็นกันเอง และการทำคอนเทนต์ช่วยเหลือสังคม
ประวัติโดยสรุปและจุดเด่น
• พื้นฐานครอบครัว: เป็นคนกรุงเทพฯ มีเชื้อสายใต้ (พ่อชุมพร-แม่นครศรีธรรมราช) บุคลิกห้าว กล้าคิดกล้าทำจากการเรียนโรงเรียนสหศึกษา
• จุดเปลี่ยนสู่แม่ค้าออนไลน์: เริ่มจากการขายเครื่องสำอางและน้ำหอม ก่อนจะขยายมาขายสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด จนเป็นที่รู้จักในนาม "พิมรี่พายขายทุกอย่าง"
• ชื่อเสียง: สร้างกระแสในโลกโซเชียลจากการไลฟ์สดที่ดุเดือด จริงใจ และการทำคลิปวิดีโอช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ห่างไกล เช่น การติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่อมก๋อย
• ธุรกิจและบทบาทอื่น: นอกจากขายของออนไลน์แล้ว ยังทำธุรกิจอาหารทะเล, น้ำปลาร้า, และเป็นศิลปิน-ผู้บริหารค่ายเพลงไฮต์เคลาส์เอนเตอร์เทนเมนท์
พิมรี่พายกลายเป็นสัญลักษณ์ของแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยยอดผู้ติดตามหลายล้านคนบน Facebook และ YouTube