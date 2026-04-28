WORK แบรนด์ระงับกลิ่นกาย เคล็ดลับความสำเร็จแบรนด์ไทย ที่ทำไมนักท่องเที่ยวต้องหิ้วกลับประเทศ

WORK ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายที่คนไทยอาจจะไม่ได้คุ้นสักเท่าไหร่ แต่กลับได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ล่าสุด เจ้าของแบรนด์ บอกว่า ได้นำสินค้าที่วางอยู่ร้าน อีฟแอนด์บอยEVEANDBOY มีนักท่องเที่ยวมาซื้อกันไปจนหมด และหิ้วกลับประเทศ วันนี้ พามารู้จัก กับ WORK ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย แบรนด์เอสเอ็มอีไทยรายนี้ เป็นใคร และสินค้าของเค้าเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างไร
ผ่านการบอกเล่าของ “ยศวัต ปริสัญญกุล” (แบงค์) และ อาจหาญ แดงจิ๋ว (ไฟท์) 2 Founder และ CEO ของบริษัท เวิร์คแบรนด์ (ประเทศไทย) จำกัด เล่าว่า WORK BRAND เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย หลายคนรู้จักกันในชื่อว่า WORK ที่เจาะกลุ่มพรีเมี่ยม
โดยสินค้าของเรามีความแตกต่างจากแบรนด์ระงับกลิ่นกายในท้องตลาด เนื่องจากเลือกใช้ส่วนผสมที่ปลอดภัยต่อการผู้บริโภค ซึ่งในตลาด Personal Care โดยเฉพาะกลุ่ม Deodorant ทั่วโลก จะพบว่า ในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายยังมีส่วนผสมอลูมิเนียม และแอลกอฮอล์ ยังไม่มีใครแก้ปัญหาได้อย่างตรงไปตรงมา และปลอดภัยจริงๆ เป็นช่องว่างให้เราได้เข้ามาทำตรงนี้ และกลายเป็นจุดขายที่ทำให้ลูกค้าที่มองหาสิ่งเหล่านี้ ได้มีทางเลือก โดยผลิตภัณฑ์ของเรา อยู่ภายใต้แนวคิด Critical Wellness Science ที่ยึดหลัก 0% อะลูมิเนียม, 0% แอลกอฮอล์, 0% สารระงับเหงื่อ และ 0% น้ำหอมเคมี
โดยใช้ Potassium Alum บริสุทธิ์สูงร่วมกับ Witch Hazel และ Micro-Cooling Technology ที่ยับยั้งแบคทีเรียที่ต้นตอของกลิ่น โดยไม่อุดตันรูขุมขน ไม่ซึมสะสมเข้าในร่างกาย และไม่ทิ้งคราบเหลืองบนเสื้อผ้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ผิวแพ้ง่าย ที่เคยมีปัญหาระคายเคืองจากสินค้าทั่วไป และสำหรับคนที่กังวลเรื่อง รักแร้คล้ำ หรือ รักแร้ดำ
เริ่มต้นด้วยสินค้าแรกคือ WORK Deodorant Spray หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ขวดส้ม" ซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต้นวัตกรรม ConfidActiv™ Formulation Design สินค้าตัวที่สอง ที่ทางแบรนด์ได้พัฒนาคือ WORK DAY1 Body Wash เจลอาบน้ำลดสิว ผดร้อน ผื่น และความระคายเคือง พร้อมกำจัดกลิ่นตัวอย่างหอมสดชื่น ด้วยนวัตกรรม ConfidActiv™ เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่าย pH 5.5 Balance ไม่ทำลาย Skin Barrier, Soap Free เหมาะกับ Sensitive Skin ทุกประเภท ใช้ได้ตั้งแต่เด็ก 8 ปีขึ้นไป
ยศวัต เล่าว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการตลาดจากการแนะนำผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ มาสักระยะหนึ่งแล้ว ผลตอบรับออกมาค่อนข้างดีมาก เพราะได้วางตำแหน่งสินค้าของเราไว้ชัดเจน ตั้งแต่แรก ว่าจะเจาะกลุ่มลูกค้าแบบไหน และประกอบกับ หลายคนกำลังมองหาสินค้าที่ปลอดภัย เราก็เลยได้เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ซึ่งการทำตลาดออนไลน์ ก็ต้องมีการลองผิดลองถูก ผมก็ลองมาเกือบหมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินฟูลฯ ชื่อดัง ราคาแพง หรือ การใช้อินฟลูฯ รายเล็ก รายน้อย ก็ทำหมด แต่ไม่ตอบโจทย์ ทั้งสองแนวทาง เพราะได้แค่จำนวนคนที่มองเห็น แต่ไม่ได้ยอดการซื้อเท่าที่ควร และภาพลักษณ์แบรนด์ก็จะเสียด้วย ถ้าเราลงเยอะเกินไป
สุดท้าย ก็มาเลือกใช้ช่องทางโซเชียลฯ ผ่านทางหน้าเพจเฟสบุ๊ก ในลักษณะการให้ความรู้ ควบคู่ไปกับการสร้างแบรนด์ ได้รับการตอบรับที่ดีมาตลอด การตัดสินใจซื้อง่าย และได้ลูกค้าบอกต่อ และมาซื้อซ้ำ ไม่ได้แค่ลูกค้าคนไทย ต่างชาติก็ได้เห็นเราผ่านชื่อช่องทางออนไลน์ และเมื่อมาเมืองไทยก็มาซื้อกลับไป โดยนำสินค้าไปวางจำหน่ายอยู่ในร้าน EVEANDBOY จนเกิดปรากฎการณ์ SOLD OUT เมื่อนักท่องเที่ยวจีนมาตามหาสินค้าของเรา
“โดยได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย จีน มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง และอินเดีย ที่มีการพูดถึง ว่าถ้าอยากมั่นใจแบบคนไทย ต้องใช้ WORK" จนสินค้าขายหมดเร็วที่ EVEANDBOY และมีการสั่งจองล่วงหน้าทางออนไลน์ให้ส่งถึงโรงแรม นอกจากนี้ยังมีกระแสรีวิวบน Xiaohongshu แพลตฟอร์มโซเชียลยอดนิยมของจีน ที่พูดถึง WORK BRAND ในฐานะ ระงับกลิ่นกายไม่มีอะลูมิเนียม ที่ดีที่สุดที่เคยใช้ และฐานลูกค้าต่างชาติที่ใช้ต่อเนื่องมากกว่า 8 ปี
WORK BRAND วางตัวเองในฐานะ Premium Mass Personal Care ที่มีคุณภาพสูงแต่ราคาเข้าถึงได้ ภายใต้ Visual DNA แบบ Urban Botanical ที่สื่อถึงความสะอาด เป็นธรรมชาติ และมั่นใจโดยไม่ต้องพิสูจน์ ไม่ว่าจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน ออกกำลังกาย ทำงาน หรือเดินทาง WORK BRAND ตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์
ปัจจุบันวางจำหน่ายทั้งช่องทาง E-Commerce อย่าง Shopee, Lazada, TikTok Shop และ Offline Premium อย่าง EVEANDBOY, Gourmet Market
ในปี 2569 WORK BRAND ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการระดับชาติหลายโครงการพร้อมกัน ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งออกในระดับสากล และการพัฒนา CEO Influencer ควบคู่กับการเดินหน้าสู่เวทีการประกวดและทุนสนับสนุนนวัตกรรมระดับประเทศอีกหลายเวที ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐและหน่วยงานชั้นนำของไทยต่างให้การยอมรับในศักยภาพของแบรนด์นี้
"WORK BRAND คือ Confidence Brand ของประเทศไทย ที่เชื่อว่าความมั่นใจในทุกวันของชีวิต เริ่มจากการดูแลร่างกายอย่างถูกต้อง ไม่ใช่การกลบปัญหา และนั่นคือมาตรฐานที่เราตั้งใจนำ Confidence ของไทย ส่งมอบให้คนทั่วโลกได้มั่นใจกว่าที่เคย" แบงค์กล่าวทิ้งท้าย
