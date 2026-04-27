PANYA NATURAL ผู้เชี่ยวชาญเบอร์ต้นๆ น้ำมันมะรุมสกัดเย็น

อรวดี มุสิกชาต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) แบรนด์ Panya Natural เล่าถึง จุดเริ่มต้นของ PANYA NATURAL ไม่ได้เริ่มจากการอยากทำแบรนด์ใหญ่ แต่มันเริ่มจาก ‘ความเชื่อในธรรมชาติ’ โดยคุณเอมมี่ “กมลรัตน์ ลาดสีทา” ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Panya Natural ตั้งแต่ยังเด็กเธอเกิดและเติบโตในชนบททางภาคอีสานที่มีพืชสมุนไพรอยู่รอบตัว แล้วก็เริ่มทดลองใช้เอาใบ เอาราก มาทากับผิว เป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ จนวันหนึ่งที่คุณเอมมี่ได้รู้จัก ‘มะรุม’ และมันเปลี่ยนทุกอย่าง
“สินค้าตัวแรกของเราคือ น้ำมันมะรุมสกัดเย็นบริสุทธิ์ 100%” เราเลือกวิธีสกัดเย็น โดยไม่ใช้สารเคมีเลย เพื่อรักษาวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ ให้ครบที่สุด เพราะเราคิดว่า ‘ถ้าวัตถุดิบดีจริง เราไม่ต้องแต่งอะไรเลย’ แล้วผลลัพธ์คือ ลูกค้าเริ่มเห็นผลจริง และนี่จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์
“จากน้ำมันมะรุมขวดเดียว” วันนี้ PANYA NATURAL เติบโตเป็นแบรนด์ที่มีมากกว่า 40 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมทั้ง น้ำมัน เซรั่ม และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบครบวงจร เรามีประสบการณ์ในมะรุมมากกว่า 10 ปี ทำให้เราไม่ได้เป็นแค่แบรนด์ แต่เป็น ‘ผู้เชี่ยวชาญด้านมะรุม’ ที่แท้จริง
สิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง ไม่ใช่แค่คำว่า ‘ธรรมชาติ’ แต่คือ ‘เทคโนโลยี’ ที่อยู่เบื้องหลัง เราใช้แนวคิด Kernel-to-Nano Transformation Technology เริ่มตั้งแต่ การคัดเลือกเมล็ด -> สกัดแกนกลาง (Kernel) -> พัฒนาเป็นอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโน เพื่อให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่า ธรรมชาติ + วิทยาศาสตร์ ต้องไปด้วยกัน
‘Not all moringa oil is the same’ เราเลือกใช้เฉพาะ ‘แกนเมล็ดมะรุม’ ซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงกว่า และมี Oleic Acid และ Antioxidant สูงมาก นี่คือหัวใจของคุณภาพแบรนด์เรา
ในด้านการตลาด เราไม่ได้เน้นแค่การโฆษณา แต่เราเน้น ‘ประสบการณ์จริงของลูกค้า’ มากกว่า 95% ของลูกค้าพึงพอใจในผลลัพธ์ กลายเป็นลูกค้าประจำและช่วยบอกต่อแบบปากต่อปาก
ซึ่งเป็นการตลาดที่แข็งแรงที่สุด ขายผ่านออนไลน์ 95 เปอร์เซ็นต์
ผลิต → สินค้าสำเร็จรูป มีมาตรฐานระดับสากล
“จากจุดเริ่มต้นที่เป็นแค่แบรนด์ วันนี้เรามองไปไกลกว่า: เราอยากเป็น
• ผู้ผลิตน้ำมันมะรุมคุณภาพสูง (Raw Material)
• รับผลิต OEM ให้แบรนด์อื่น
• และเป็นศูนย์กลางของมะรุมไทย
โดย เราอยากสร้าง ‘Moringa Ecosystem’ ตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงตลาดโลก อีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากคือ ‘ความยั่งยืน’ เราไม่ได้แค่ผลิตสินค้า แต่เราทำงานกับเกษตรกร สนับสนุนชุมชน และใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าความสวยที่แท้จริงต้องไม่ทำร้ายโลก
ทั้งนี้ ในอนาคต เราอยากให้ PANYA NATURAL เป็นแบรนด์มะรุมระดับโลก ที่ไม่ใช่แค่ขายสินค้า
แต่เป็นตัวแทนของ ‘คุณค่าของวัตถุดิบไทย’ และพิสูจน์ว่า สินค้าไทยไปได้ไกลในระดับสากล โดยมีโรงงานสกัดน้ำมันมะรุมเป็นของตัวเอง รองรับมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น GMP ISO9001 เป็นต้น พร้อมที่จะผลิตสินค้า เพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศ และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์จากผลิตภัณฑ์น้ำมันมะรุม ออกไปสู่ตลาดให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ติดต่อ www.panyanatural.com
Tel. 0948979018
Line: @panyaspa
IG: @panyanatural
TikTok: BehindPANYA