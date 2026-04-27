เส้นทาง.. บีทีจีเอส ตัวแทนจำหน่าย นมเปรี้ยวบีทาเก้น พื้นที่กบินทร์บุรี เป้ายอดขายเดือนละ 1 ล้านบาท

นางสมจิตต์ สุขวิเศษ เจ้าของ บริษัท บีทีจีเอส กบินทร์บุรี จำกัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบีทาเก้น (Betagen)จังหวัดกบินทร์บุรี เล่าว่า ตนเองได้ลาออกจากงานในตำแหน่งผู้จัดการ บริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อมาทำธุรกิจส่วนตัว และเลือกทำธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์บีทาเก้น ซึ่งเป็นการสารต่อกิจการ จากรายเดิมที่ทำอยู่แล้ว เดือนละ 700,000-800,000 บาท
ทั้งนี้ พอทางบริษัทเปิดรับตัวแทนรายใหม่ คิดว่าเราน่าจะทำได้มากกว่านั้น โดยตั้งเป้ายอดขายไว้เดือนละ 1,000,000 ล้านบาท ในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี่ ซึ่งทั้ง 2อำเภอ เป็นพื้นที่ซึ่งมีทั้งโรงเรียน โรงงาน หน่วยงานราชการ และร้านค้าอีกหลายร้านที่รายเดิมอาจจะยังเข้าไม่ถึง เราก็เลยตัดสินใจสมัครเข้าไป มาจนถึงวันนี้ ผ่านมา 4 ปี
สำหรับการลงทุนครั้งนี้ ตนเองได้ใช้เงิน ลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ รวมทั้งหมด ประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น กับตู้แช่ หรือ รถส่งนม และอุปกรณ์ต่างๆ ทรัพย์สินเหล่านี้ เป็นการลงทุนที่ไม่ได้สูญเปล่า ถ้าเลิกยังได้ตีกลับคืนมาบ้าง ตัดสินใจลงทุน
ในส่วนของผลตอบแทนที่บริษัทให้คือ 10 เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย ถ้าขายได้ 1,000,000 บาท ได้กำไร 1 แสนบาท แต่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไป ก็เหลือไม่ถึงประมาณ 5-6 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพนักงานขับรถออกไปขาย 5 คัน ตั้งยอดขายให้เค้า ได้และเหลือกำไรวันละ 1,000 บาท หักค่าน้ำมันอื่นๆ เค้าเหลือวันละ 700-800 บาท ถ้าเหลือไม่ถึงนี้ ก็จะไม่มีใครทำกับเรา
ทั้งนี้ ในช่วงแรกต้องยอมรับว่าไม่ได้ง่าย เราต้องวิ่งออกหาลูกค้าทุกวัน และต้องเข้าไปดูแลลูกทุกวัน และการเปิดหาลูกค้าใหม่ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ส่วนหนึ่ง ได้ลูกค้าขาจร ที่แวะมาซื้อที่ตามรถที่ไปส่ง ด้วย นอกเหนือ จากการที่ส่งให้ลูกค้าที่หน้าร้าน ซึ่งกว่าจะได้ ยอด 1 ล้านบาท ก็ต้องใช้เวลาเกือบ 2 ปีเต็ม ส่วนแผนในอนาคตอาจขยายสาขาหรือลงทุนเพิ่มในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพราะไปได้ดี ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี
