เศรษฐกิจย่ำแย่ ร้านใหญ่อะไหล่เก่ารถมือสอง ลพบุรี สวนทางยอดขายพุ่ง

ร้านใหญ่อะไหล่เก่า จังหวัดลพบุรี แหล่งซื้อขายอะไหล่รถยนต์เก่า เผยถึง การทำตลาดอะไหล่รถยนต์เก่าในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ดี เพราะถ้าเศรษฐกิจไม่ดี เงินในกระเป๋ามีน้อย ซ่อมรถก็จะเลือกใช้อะไหล่เก่า ไปก่อน ส่วนราคายังคงเดิมถูกกว่า อะไหล่ป้ายแดง 50-60 เปอร์เซ็นต์ เป็นทางเลือกให้คนงบน้อย
นาย วศิน ปทุมสูติ เจ้าของร้านใหญ่อะไหล่เก่า จังหวัดลพบุรี เล่าว่า ทางร้าน จำหน่ายอะไหล่เก่ารถยนต์มือสอง มีทั้งรถยนต์นั่ง และ รถบรรทุก 6 ล้อ ร้านเปิดมาตั้งแต่รุ่น พ่อ แม่ ตนเองก็มาช่วยกิจการที่บ้าน หลังจากเรียนจบ อะไหล่ที่นำมาจำหน่าย ก็จะซื้อมาจากแหล่งที่ขายรถเก่า ที่ตัดเป็นเศษเหล็ก ไม่ได้ซ่อมแล้ว เราก็นำมารื้อ และแยกชิ้นส่วน ส่วนไหนที่เป็นอะไหล่พอนำมาใช้งานต่อได้ นำมาจำหน่ายให้กับ ร้านซ่อมรถ
ทั้งนี้ รถที่รับซื้อและนำมาชำแหละมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป บางคันก็อายุไม่ถึง 10 ปีก็มีในช่วงน้ำท่วม จะได้รถมาเยอะเป็นพิเศษ ซึ่งอะไหล่ที่ทางลูกค้าต้องการ บางส่วนเลิกผลิตไปแล้ว หาไม่ได้ ก็จะมาหาซื้อจากเรา ซึ่งร้านเราถ้าในลพบุรี เป็นร้านใหญ่ติด 1 ใน 5 ส่วนใหญ่เราจะหาอะไหล่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และลูกค้าอีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มที่ต้องการอะไหล่ราคาถูก เพราะมีงบจำกัด ก็มาซื้ออะไหล่รถมือสอง ราคาอะไหล่มือสอง ก็จะถูกกว่า ของใหม่ 50-60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งลูกค้าจะได้ของแท้แน่นอน
ส่วนราคารถเก่าที่เราซื้อ ราคาจะขึ้นอยู่กับราคาซื้อเศษเหล็ก ถ้าช่วงไหน ราคาเหล็กแพง ราคาที่ซื้อก็จะแพงตามไปด้วย เช่นช่วงนี้ เหล็กราคาแพง ก็ต้องซื้อในราคาที่สูงขึ้น ส่วนราคาอะไหล่ ยังไม่ได้มีการปรับราคาในช่วงนี ยังคงขายในราคาเดิม
สำหรับความต้องการของลูกค้าในช่วงนี้ ก็ยังปกติอยู่ ไม่ได้ลดลง เพราะรถเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าเสียก็ต้องซ่อม ของเราอาจจะสวนกระแส เพราะช่วงไหนเศรษฐกิจแย่ คนหันมาซื้ออะไหล่รถมือสอง เพราะราคาถูก ไปซ่อมแก้ขัดไปก่อน ทำให้สินค้าเราก็เลยไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ส่วนรถที่นำมาชำแหละ ตอนนี้ ก็ถือว่าปกติ เราก็ยังหาซื้อได้ปกติอยู่ เพราะปกติรถพวกนี้ มีให้เราได้หาซื้อไม่ยาก แต่ละปียอดขายรถเยอะ ก็จะมีรถเก่า เยอะ ยิ่งรถเก่าเยอะ เราก็ยิ่งขายอะไหล่ได้เยอะ ส่วนยอดขายของผมต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 3 แสน ถึง 5 แสนบาท บางเดือนเคยขายได้ถึง 1 ล้านบาท ก็มี เช่นกัน ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นอู่ซ่อมรถ เพราะถ้าคนทั่วไป ถ้าไม่มีความรู้เรื่องซ่อมรถ ซื้อไปก็ต้องไปให้ช่างซ่อมอยู๋ดี ซึ่งตลาดต่างจังหวัด ยังคงใช้รถเก่า กันเยอะ ความต้องการอะไหล่มือสอง เยอะ
นอกจากขายหน้าร้าน ที่ ร้านของเราก็มีขายผ่านออนไลน์ด้วย ทำให้เรามีลูกค้ามาจากทั่วประเทศ ตลาดออนไลน์ ของเราก็เติบโต ตลอด เพราะอะไหล่บางตัว หาไม่ได้ ก็จะมาซื้อผ่านหน้าเพจของเรา ทางร้านเราสามารถจัดหามาให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
