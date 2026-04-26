ต้นน้ำนางั่ว บุกเบิกปลูกโกโก้ จ.เพชรบูรณ์ หวั่นล้งจีนทุ่มตลาดกระทบเกษตรกรปลูกโกโก้ ไทย

ปัจจุบัน โกโก้จากประเทศไทย ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ หลังได้ส่งโกโก้เข้าประกวดในหลายเวที ส่งผลให้ปัจจุบันโกโก้จากประเทศไทยติดอันดับ ที่ 52 โกโก้คุณภาพดีจากการจัดอันดับทั่วโลก หลายประเทศ ให้ความสนใจโกโก้จากประเทศไทย รวมถึงล้งจีน ที่เตรียมเข้ามาตั้งล้งรับซื้อโกโก้จากประเทศไทยด้วย สร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ กลัวว่า จะเกิดการทุ่มตลาด และทำให้กลไกราคาเสีย เหมือนสินค้าเกษตรอื่นๆ
นายประเสริฐ ไกนอก เจ้าของ บริษัท ต้นน้ำนางั่ว จำกัด และผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์ เล่าว่า การทำงานของต้นน้ำนางั่ว ในปี 2569 นี้ ยังคงให้ความสำคัญกับการทำโกโก้คุณภาพดีจากประเทศไทย ส่งออกไปยังต่างประเทศ เพราะที่ผ่านมา จากการส่งโกโก้ไปประกวดในหลายเวทีระดับโลก และไปคว้ารางวัลต่างๆ มาหลายครั้ง ทำให้ คนทั่วโลกรู้จักโกโก้จากประเทศไทยมากขึ้น และอันดับ โกโก้จากประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น เรื่อย
และจากประเทศไทยมีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกโกโก้ ทำให้เป็นที่หมายปองของล้งจากประเทศจีน ที่สนใจโกโก้จากไทย และเข้ามาตั้งล้งรับซื้อ เฉพาะพื้นที่รอบๆ บ้านของผมก็มีล้งจีน มาตั้งหาลายแห่ง และการเข้ามาของล้งจีน เป็นสิ่งที่ ผู้ประกอบการอย่างผมกังวลอย่างมาก เพราะล้งเหล่านี้ พอเข้ามาก็จะใช้กลไกการตลาด เวลาต้องการก็จะทุ่มตลาดให้ราคาที่สูงมาก จนเกษตรกรแห่กันมาปลูกกันเพิ่มขึ้น และพอผลผลิตเยอะ ก็จะกดราคาในภายหลัง ในขณะที่ผมซึ่งผู้ประกอบการไทย ไม่สามารถสู้ราคาของล้งจีน จนต้องเลิกกิจการไป และพอเหลือแต่ล้งจีน เวลานั้น ก็สามารถกำหนดราคาได้ ซึ่งก็เกิดมาแล้ว กับผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆ ที่ราคาตกต่ำลงไปมาก จนเกษตรกรต้องเลิกปลูก และหันไปปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ไม่ก่อผลดีกับใครเลย
ทั้งนี้ ในช่วงหลัง จะเริ่มเห็นว่าเกษตรกรบางรายที่ปลูกโกโก้อย่างเดียว และมีรายได้ไม่เพียงพอ ก็ล้มต้นหันไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งผมอยากจะแนะนำเกษตรกร ว่า การปลูกโกโก้อย่างเดียวรายได้ไม่ได้เยอะ แนะนำว่า ให้เกษตรกรปลูกโกโก้ ร่วมกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ไม่ใช่การปลูกแบบเชิงเดียวเหมือนที่ผ่านมา จะช่วยให้เกษตรกร ยังสามารถสร้างรายได้จากโกโก้ได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของกลไกราคา เพราะปกติเกษตรกรที่ปลูกโกโก้เชิงเดียวไม่สามารถสร้างรายได้ทุกเดือนเหมือนพืชชนิดอื่นๆ โกโก้เก็บผลผลิตได้ปีละ แค่ 2 ครั้งเท่านั้น
สำหรับในส่วนของ ต้นน้ำนางั่ว ได้การแตกไลน์ ไปทำตัวโปรดักส์อื่นๆ เช่น ขิงแปรรูป เพิ่มขึ้นมาเพื่อช่วยให้มีรายได้นอกเหนือจากการทำโกโก้ เพราะตลาดโกโก้คุณภาพในประเทศไทยยังไม่ได้สร้างยอดขายให้กับเราได้มากนัก เพราะยังมีโกโก้นำเข้าจากต่างประเทศ อีกเป็นจำนวนมาก รอระบายสต็อก ซึ่งราคาถูกกว่าเรา ส่วนโปรดักส์ ขิงแปรรูป มีออเดอร์ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นได้ทำตรงนี้ เพิ่มขึ้นมา เพื่อจะได้มีรายได้ขับเคลื่อนการทำงานของ ต้นน้ำนางั่วต่อไป
Facebook : กลุ่มโกโก้นางั่ว