ยุคนี้ไม่ใช่แค่ติดหน้าแรก Google แต่ต้องเป็นคำตอบของ AI : กลยุทธ์ใหม่ จาก “โกรท ยัวร์ เว็บ”

ในยุคที่โลกดิจิทัลหมุนไปอย่างรวดเร็ว การมีแค่เว็บไซต์อาจไม่ใช่คำตอบของชัยชนะทางธุรกิจอีกต่อไป หากเว็บไซต์นั้นเปรียบเสมือนร้านค้าที่ตั้งอยู่ในซอยลึกที่ไม่มีใครมองเห็น
วันนี้เราจะพาทุกคนมาพูดคุยกับ คุณศิวัตม์ ทองช่วง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกรท ยัวร์ เว็บ จำกัด (Growth Your Web) หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักกันในชื่อคุณปอมปอม SEO หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และ AI Search ที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย โดยเป็นผู้เขียนหนังสือ SEO 101 เครื่องมือไม่ลับ ดันเว็บติดอันดับแรก และยังเคยได้รับการแต่งตั้งเป็น Google Product Expert ด้าน Search Central ประจำประเทศไทยด้วย
จากบทเรียน 8 ปี สู่ผู้เชี่ยวชาญเบื้องหลังความสำเร็จกว่า 700 ธุรกิจ
คุณปอมปอม เล่าถึงเส้นทางที่บ่มเพาะประสบการณ์มานานกว่า 8 ปีว่า "ผมเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ อย่างการเป็นฟรีแลนซ์รับเขียนบทความและคอนเทนต์ออนไลน์ จุดนั้นทำให้ผมมีพื้นฐานในการทำ SEO เบื้องต้น และยังช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยว่าเขาค้นหาอะไร เพราะมีความต้องการอะไร และต้องการคำตอบแบบไหน จากนั้นผมจึงต่อยอดมาสู่การพัฒนาระบบเว็บไซต์ และเริ่มขยับเข้าสู่การทำตลาดออนไลน์ผ่านการทำ SEO แบบเต็มตัว เพราะผมเห็นว่าลูกค้าหลายคนมีเว็บไซต์ที่ดี มีธุรกิจที่น่าสนใจ แต่กลับขาดเครื่องมือในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเข้ามา และเราอยากเป็นตัวช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในช่องทางนี้"
การสะสมประสบการณ์จากการลงมือทำจริง ผนวกกับการศึกษาองค์ความรู้จากกูรูด้าน SEO ระดับโลกในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอด 8 ปีที่ผ่านมาจนมาถึงทุกวันนี้ ทำให้ Growth Your Web ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทรับทำ SEO ธรรมดาทั่วไป แต่เป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจขยายตัวได้จริงบนโลกออนไลน์ ผ่านช่องทาง Google และ AI Search โดยมีพอร์ตลูกค้าที่ดูแลไปแล้วกว่า 700 ราย ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่ม SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ
ประสบการณ์ทำงานจริงตลอด 8 ปีที่ผ่านมานี้จึงทำให้ Growth Your Web สามารถวิเคราะห์การแข่งขัน ให้คำแนะนำ และออกแบบกลยุทธ์เฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำและตรงกับความต้องการของลูกค้าค่อนข้างมาก
นิยามใหม่ของ AI SEO: เมื่อ Google ไม่ใช่สนามรบเดียวอีกต่อไป
คุณปอมปอม เล่าถึง ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Search Engine "ในอดีตเราอาจจะโฟกัสแค่การทำอันดับบน Google Search เพื่อให้ได้ตำแหน่ง Top 3 แต่ปัจจุบันพฤติกรรมผู้ค้นหาหรือลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป คนเริ่มถามคำถามกับ AI อย่าง ChatGPT หรือ Gemini มากขึ้น นี่คือโจทย์ใหม่ที่ธุรกิจต้องตีให้แตก และความท้าทายนอกเหนือจากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ก็คือความท้าทายที่เทคโนโลยีและ AI มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ต้องศึกษาและอัปเดตเทรนด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอด้วย"
Growth Your Web จึงได้นำเทคนิคการทำ AI SEO และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้าน SEO ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา มาใช้เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลธุรกิจของลูกค้าจะถูก AI ประมวลผลและหยิบยกไปแนะนำเมื่อมีการค้นหาในแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อขยายช่องทางการขาย เพิ่มการเข้าถึงของลูกค้ากลุ่มใหม่ นำไปสู่โอกาสในการเพิ่มการติดต่อสอบถาม และสร้างยอดขายที่มากกว่าเดิม
"เราไม่ได้แค่ทำให้เว็บติดหน้าแรก แต่เราทำให้แบรนด์กลายเป็นคำตอบที่น่าเชื่อถือที่สุดในสายตาของ AI และเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรก ๆ ของลูกค้า"
กลยุทธ์เฉพาะตัวและการันตีความเสี่ยง 0%
คุณปอมปอม เล่าถึงความยากง่ายในการทำงาน แต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน แต่ละธุรกิจมีรายละเอียด และเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึงภาพรวมของแต่ละอุตสาหกรรมก็มีความยากง่าย ข้อจำกัด หรือความท้าทายแตกต่างกัน การเริ่มต้นด้วยการรับฟัง เรียนรู้ วางกลยุทธ์ พร้อมกับนำเสนอให้ลูกค้าเข้าใจ เห็นภาพชัด เเละมองเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการไปถึงเป้าหมายสำคัญอย่างเรื่องแบรนด์ หรือเรื่องยอดขาย ซึ่งลูกค้าอยากได้จริงๆ ผ่านการทำ SEO หรือ AI SEO
ทั้งนี้ Growth Your Web สิ่งที่ทำให้ บริษัท ได้รับความครองใจลูกค้า และต่อสัญญาตยาวนานคือ การการันตีผลลัพธ์ในการดำเนินงาน ทุกคนมีความกังวลว่าลงทุนไปแล้วจะได้ผลจริงไหม ดังนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจในการวัดผล พร้อมกับการมีเงื่อนไขการรับประกันผลลัพธ์ที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าการลงทุนด้าน SEO จะเกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เพราะความสำเร็จของลูกค้าคือตัวชี้วัดความอยู่รอดของบริษัทเราเช่นกัน
ปัจจุบันบริการของ Growth Your Web ครอบคลุมทั้งการทำ SEO ให้เว็บไซต์ธุรกิจติดอันดับแรก ๆ ในการค้นหาบน Google รวมทั้งยังให้บริการ GEO และ AI SEO เพื่อเพิ่มโอกาสให้ AI Search อย่าง ChatGPT, Gemini และ AI Overview มองเห็นและอ้างอิงข้อมูลธุรกิจมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้มาพร้อมกับบริการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดอายุสัญญา
สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังเผชิญปัญหาต้นทุนการซื้อโฆษณา (SEM) สูง เสียพื้นที่หรือส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับคู่เเข่งหน้าใหม่ ยอดขายธุรกิจหล่น ต้องการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ บนช่องทางออนไลน์ หรือต้องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค AI Marketing อย่างเต็มตัว ทีมงาน Growth Your Web ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
