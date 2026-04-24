วิกฤตน้ำมันแพง ! ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น อุปกรณ์แต่งรถยนต์ เบนเข็มเตรียมบุกตลาดดีลเลอร์รถไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น เป็นเทรดเดอร์จัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์น้ำมัน สถานการณ์ปัจจุบันกระทบยอดขายลดลงไปกว่าครึ่ง เผยปรับตัวหันไปซบอกดีลเลอร์รถไฟฟ้า
นายเกษมศักดิ์ วชิรบงกช เจ้าของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น เล่าว่า ตนเองทำธุรกิจเป็นเทรดเดอร์ จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น ฟิล์มกรองแสง ยางรอง และกันสาด เป็นต้น โดยลูกค้าจะเป็น ดีลเล่อร์รถยนต์ ในพื้นที่สมุทรปราการ และ กรุงเทพฯ เป็นดีลเล่อร์รถยนต์แบรนด์ โตโยต้า ซึ่งไม่ได้มีหน้าร้าน เพื่อรับลูกค้าทั่วไป เพราะในอดีต รับงานแค่ทำให้กับดีลเล่อร์ เท่านั้น ซึ่งทำมาได้ประมาณ กว่า 10 ปี เคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้? คำตอบคือ “วิสัยทัศน์และการปรับตัว”
หลังยุคโควิด-19 ที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปหรือรถน้ำมันได้รับผลกระทบอย่างหนัก ยอดขายตกลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลโดยตรงต่อฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่นที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ดีลเลอร์รถน้ำมัน ยอดขายของบริษัทลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทำได้เพียงประคองธุรกิจให้เดินหน้าต่อได้
ก้าวสำคัญสู่ตลาดรถไฟฟ้า คุณเกษมศักดิ์ มองเห็นโอกาสในการเติบโตของตลาดรถไฟฟ้า (EV) ที่กำลังมาแรง จึงตัดสินใจปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ เดินหน้าบุกตลาดดีลเลอร์รถไฟฟ้าในพื้นที่สมุทรปราการและกรุงเทพฯ อย่างเต็มตัว โดยนำเสนออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์คุณภาพเยี่ยม ที่ตอบโจทย์การใช้งานของรถไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี
จุดเด่นที่ทำให้บริษัท ได้รับการตอบที่ดีอย่างต่อเนื่อง คือ 1. ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ: ทีมช่างของฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี มีความรู้ความชำนาญในการตกแต่งรถยนต์ไเป็นอย่างดี 2. บริการครบวงจร: ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น มีบริการตกแต่งรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ตั้งแต่ฟิล์มกรองแสง ยางรองพื้น กันสาด ไปจนถึงอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกและภายในอื่น ๆ 3. ราคามาตรฐาน: ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น นำเสนออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ไฟฟ้าในราคามาตรฐาน ยุติธรรม และคุ้มค่า และ 4. รับประกันคุณภาพ: ฟีเว่อร์คอร์ปอเรชั่น มีการรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ไฟฟ้าทุกชิ้น พร้อมให้บริการหลังการขายอย่างใส่ใจ
ติดต่อ โทร. 08-1935-0013