Faraboutique จ.ระนอง ออกแบบชุดบาบ๋า ย่าหยา พื้นถิ่นภาคใต้ โดนใจคนทุกภาคซื้อสวมใส่ในชีวิตประจำวัน

ชุดเสื้อผ้าบาบ๋า ย่าหยา ชุดประจำพื้นถิ่นของภาคใต้ ที่หลายคนชื่นชอบ และเมื่อถูกออกแบบมาให้สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ทำให้คนในภาคอื่นๆ เองก็มีการนำชุดบาบ๋า ย่าหยา ไปสวมใส่ เจ้าของกิจการต่อยอดดีเพื่อสังคม ออกแบบตัดเย็บชุดบาบ๋า ย่าหยา ในจังหวัดระนอง ออกร้านในกรุงเทพฯ จะมีคนกรุงเทพฯอุดหนุนกันเป็นจำนวนมาก มาจนถึงทุกวันนี้
นางสาวพัชรา หวังสุด เจ้าของกิจการต่อยอดดีเพื่อสังคม จากแบรนด์ฟาร่าบูติก จังหวัดระนอง เล่าว่า กิจการต่อยอดดีเพื่อสังคม เป็นร้านตัดเย็บและออกแบบชุดเสื้อผ้าประจำพื้นถิ่นของจังหวัดระนอง หลายคนรู้จักในชุด บาบ๋า ย่าหยา มรดกทางวัฒนธรรมของชาวเปอรานากัน ชุมชนลูกหลานจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในคาบสมุทรมลายู คำว่า บาบ๋า ใช้เรียกฝ่ายชาย ส่วนย่าหยาใช้เรียกฝ่ายหญิง
สำหรับการออกแบบชุดเสื้อผ้า บาบ๋า ย่าหยา ของร้านต่อยอดดีเพื่อสังคม ของเราที่จังหวัดระนองทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ เป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งตนเองได้ไปเรียนการตัดเย็บเสื้อผ้ามาพอเรียนจบก็ออกมาทำชุด ในช่วงแรกเหมือนตัดเย็บเสื้อผ้าทั่วไป เปิดร้าน มีเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ตัดออกมาขายหน้าร้าน และรับตัดเย็บตามที่ลูกค้าสั่ง คือ วัดตัวและตัดให้ แบบ Made to order ซึ่งในอดีตขายเฉพาะคนในพื้นที่ จังหวัดระนอง และในย่านที่ตั้งของร้าน ก็จะมีร้านตัดเย็บเสื้อผ้า เปิดอยู่หลายร้าน แต่ละร้านจะฝีมือการตัดเย็บที่แตกต่างกันออกไป
แต่สำหรับที่ร้านต่อยอดดีเพื่อสังคม ให้ความสำคัญ กับรายละเอียดและขั้นตอนการตัดเย็บ รวมถึงการออกแบบ เพื่อให้กับยุคกับสมัย ทำให้เราจะตั้งราคาขายที่สูงกว่า ในราคาชุดละ 3,500 บาท ไปจนถึงหลักหมื่นบาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียด แม้ราคาจะสูง แต่ลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อได้ซื้อไปสวมใส่มองว่าของเราราคาไม่แพงเลย และกลับมาซื้อซ้ำในครั้งต่อๆไป และก็จะบอกต่อลูกค้าคนอื่นๆ ทำให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จากขายหน้าร้าน ก็ขยับขยายมาเป็นสินค้าโอทอป ได้ไปออกร้านตามจังหวัดต่างๆ และได้ไปออกร้านในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ลูกค้าของเราไม่ได้มีแค่คนในพื้นที่ ตอนนี้ มีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหลายแห่ง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ได้ลูกค้าในกรุงเทพฯ ค่อนข้างเยอะ
โดยลูกค้าจะมาจากหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ ที่รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย นักธุรกิจ และคนทั่วไป สวมใส่ออกงาน เช่น ในจังหวัดระนองจะมีช่วงที่งานเทศกาล เปิดเมืองระนอง ในช่วงที่ผ่านมา ก็จะได้ลูกค้าช่วงนั้นเยอะ หรือ งานแต่งงาน ที่ต้องใส่ชุดบาบ่า ย่าหยา เราก็จะขายสินค้าในช่วงนั้น ได้เยอะหน่อย
ที่ผ่านมามีการขายผ่านออนไลน์ ทั้ง Tiktok Facebook ได้ลูกค้าใหม่ๆ จากจังหวัดอื่นๆ ภาคอื่นๆ ที่ไม่ใช่คนในภาคใต้ เพราะการออกแบบชุดของเราพยายามปรับเพื่อให้สามารถใช้สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การออกแบบชุดไม่ให้รัดจนเกินไป เพื่อความสะดวกต่อการใช้ชีวิต
ติดต่อ Facebook และ Tiktok : Faraboutique
โทร.08-3646-5596