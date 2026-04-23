คนไทยชอบเผ็ด !! พริกป่นต้องมี “กินภูมิ” ยกพริกป่นคั่วเตาฟืน แบรนด์แม่ปุ้ย จากพริกป่นธรรมดาไม่ธรรมดาอีกต่อไป

“พริกป่น” วัตถุดิบอาหารพื้นบ้านที่ทุกบ้านต้องมีไว้ติดครัว เพราะคนไทยชอบกินเผ็ด และจะทำอย่างไรให้พริกป่นสินค้าธรรมดา ให้ไม่ธรรมดา ไอเดีย ดังกล่าวเกิดขึ้น กับ “สาวเจ้าของแบรนด์แม่ปุ้ย” ได้หยิบพริกป่น ขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่ ให้ตอบโจทย์ และเป็นทางเลือกให้คนกำลังมองหาพริกป่น สะอาดและปลอดภัย เลือกระดับความเผ็ดได้
นางสาวปัทมา ณ ถลาง เจ้าของ บริษัท กินภูมิ ประเทศไทย จำกัด เล่าว่า บริษัทฯ ของเรา เป็นบริษัทฯ ผลิตและหาวัตถุดิบ อาหารพรีเมี่ยมส่งให้กับทางโรงพยาบาล โดยอยู่ในวงการนี้มานานกว่า 10 ปี ลูกค้าหลักของเราจะเป็นโรงอาหาร โรงพยาบาล และด้วยความที่เราอยู่ในวงการนี้มากกว่า 10 ปี ทำให้เรารู้ว่า ลูกค้าต้องการอะไรบ้าง ลูกค้าต้องการอาหารอะไร และลูกค้ากังวลเรื่องอะไรมากที่สุด จนเราพัฒนาแบรนด์แม่ปุ้ยขึ้นมา
โดยสินค้าที่เราพัฒนาขึ้นมาตอนนี้ คือ พริกป่นคั่วเตาฟืน ซึ่งเราพัฒนาขึ้นมาจากความกังวลของลูกค้า ซึ่งลูกค้าอยากทานเผ็ด อยากทานของที่สะอาด แต่กังวลเรื่องเชื้อรา และสารแปลกปลอมต่างๆ เราก็เลยได้มาพัฒนาพริกป่นคั่วเตาฟืน แบรนด์แม่ปุ้ย ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ คั่วเตาฟืนเอง เลือกพริกด้วยตัวเอง พริกที่เลือกใช้พริกจินดา ซึ่งต้องเลือกอีกว่า พริกจินดาแบบไหนเผ็ดมาก เผ็ดน้อย โดยเราจะไม่ผสมก้านลงไปผสมในการคั่ว เมื่อคั่วได้แล้วนำมาบดด้วยเครื่อง ก่อนจะได้พริกคั่วออกมามีให้เลือก 2 แบบ เผ็ดน้อย และเผ็ดมาก
หลังจากได้พริกคั่วออกมาแล้วต่อยอดออกมาเป็นพริกผัดน้ำมัน และนำพริกตรงนี้ไปต่อยอดเป็นมะม่วงคลุกพริกเกลือ และมะม่วงอบพริกเกลือ คือ เราตั้งใจที่นำพริกที่เราตั้งใจทำ ครั้งนี้ เพื่อนำไปทำเป็นขนมทานเล่น ซึ่งเราก็เพิ่งเริ่มทำไม่นาน คนก็ยังรู้จักเราไม่มากนัก ปัจจุบันสินค้าของเรามี ขายในช่องทางออนไลน์ Tiktok และ Shopee ในอนาคตมีแผนที่จะนำไปวางขายตลาด ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
ทั้งนี้ ที่เราเลือกทำพริกป่น เพราะคนไทยชอบกินเผ็ด โดยเราต้องการจะเป็นทางเลือกให้กับคนที่ต้องการพริกป่นที่สะอาดปลอดภัย ซึ่งนำความรู้พื้นฐานที่เราเคยทำงานให้กับนักโภชนาในโรงพยาบาลมา ก่อน นำมาปรับใช้กับการทำอาหารที่ปลอดภัย เพื่อผู้บริโภคภายใต้แบรนด์ของแม่ปุ้ย
โดย ที่ผ่านมากว่า 10 ปี ที่บริษัทฯ ของเราทำหน้าที่ในการคัดเลือกวัตถุดิบให้กับทางโรงพยาบาล ซึ่งเราจะต้องเลือกตามที่นักโภชนการกำหนด เพราะวัตถุดิบเหล่านั้น ต้องนำไปใช้ในการทำอาหารให้กับผู้ป่วย เราก็จะนำประสบการณ์ ทำงานตรงนี้ มาใช้กับการทำอาหารแบรนด์แม่ปุ้ย ต่อไป
โทร. 099-392-6229