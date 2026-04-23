“ชีวาดี” น้ำตาลดอกมะพร้าวแม่กลอง ชี้ ศก.โลก กระทบยอดขายเป้า 200 ล้าน ขอแค่ 120 ล้านบาท เตรียมเปิดตลาดใหม่สู้

ชีวาดี ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลดอกมะพร้าว อำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดใจ ผลกระทบจากภาวะสงคราม และการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว จากชีวาดี ออเดอร์ลูกค้าหาย เดินหน้าสู้ต่อ เตรียมเปิดตลาดใหม่อเมริกา และมาเลเซีย ยอดขายปี 68 อยู่ที่ 180 ล้าน ปีนี้ ขอแค่ประคับประคองเหลือแค่ 120 ล้านบาท ก็ถือว่าเก่งแล้ว
สารภี ยวดยง เจ้าของบริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด เล่าว่า บริษัททำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำตาลดอกมะพร้าว จุดเริ่มต้นมาจากตนเองเป็นคนอำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม และเห็นว่า คนทำน้ำตาลมะพร้าวน้อยลงไป เพราะต้องใช้แรงงาน ปืนต้นมะพร้าว มีความยากลำบาก คนรุ่นใหม่ไม่ยากทำ และทำให้น้ำตาลมะพร้าวที่เรากิน จะเป็นน้ำตาลผสม และพอนำมาทำอาหารไทย จะไม่ได้รสชาติอาหารไทยเหมือนในอดีตที่ใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้
เกิดคำถามทำไม ไม่ทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ ออกมา ในเมื่อชีวาดี เองเป็นคนในพื้นที่อำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นแหล่งทำน้ำตาลมะพร้าวมากที่สุดในประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้ มากที่สุดเช่นกัน เป็นจุดเริ่มต้น ผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้ จากอำเภอแม่กลอง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลังจากนั้นก็เริ่มมีลูกค้ามากขึ้นเรื่อย ทำให้คนในพื้นที่เริ่มสนใจและร่วมมือผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้อย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่ง ได้มีโอกาสส่งออกน้ำตาลดอกมะพร้าวไปต่างประเทศ การเติบโตของบริษัทเป็นไปได้ด้วยดี มาอย่างต่อเนื่อง ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงปี ล่าสุด บริษัทมียอดขายถึง 180 ล้านบาท แต่ก็เป็นอีกปี ที่บริษัทฯ ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ ทำให้เสียลูกค้ารายใหญ่ จากประเทศจีนไป
แต่การทำธุรกิจ ต้องเดินหน้าต่อ เราได้มีโอกาสไปออกบูท และได้ลูกค้ารายใหม่มาทดแทน แม้จะอยู่ในช่วงทดลองตลาด แต่ก็เป็นความหวังของเราในอนาคต ลูกค้าที่สั่งเข้ามาในช่วงนี้ จะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มฮาลาล เป็นช่วงทดลองตลาด ถ้าไปด้ดี มีโอกาสได้ขายสินค้าล็อตใหญ่ขึ้น
สำหรับยอดขายในปีนี้ 2569 ต้องยอมรับว่าได้รับผละทบพอสมควร ตั้งเป้ายอดขายไว้ 200 ล้านบาท แต่พอมาเจอสถานการณ์ สงครามแบบนี้ ทำให้เราต้องทำงานหนักมากขึ้น จากเดิมส่งออก 70 เปอร์เซ็นต์ ปีนี้ ต้องเปลี่ยนสัดส่วนเหลือ 60 เปอร์เซ็นต์ ขายในประเทศให้มากขึ้น พร้อมกับออกโปรดักส์ที่ตอบโจทย์ การรับประทานที่ เป็น การรับประทานที่ง่ายขึ้น Ready to eat Ready to drink โปรดักส์ตัวใหม่นำไปโชว์ในงาน Thai flex 2026 ปีนี้ด้วย
ทั้งนี้ ชีวาดี ได้ทำงานร่วมกับชุมชนผู้ปลูกมะพร้าว ในอำเภอแม่กลอง มาหลายปี ถ้าสามารถส่งออกมียอดขายเพิ่มขึ้น ก็จะได้ช่วยเหลือ เกษตรกร และชุมชนให้มีรายได้ไปด้วย แต่ถ้าเราไม่สู้ต่อ เกษตรกร ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย แต่ด้วยขายสินค้าที่ตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพ ยังเชื่อว่า ถ้าได้มีโอกาสแนะนำสินค้ากับคู่ค้าในต่างประเทศ และเป็นทางเลือกให้กับคนรักสุขภาพ สินค้าของเราก็ยังคงเป็นที่ต้องการของคู่ค้า ในประเทศ และต่างประเทศอยู่
สำหรับน้ำตาลดอกมะพร้าว เป็นการเก็บดอกมะพร้าวเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งก่อนที่จะเกิดเป็นลูกมะพร้าวต้องเป็นดอกมะพร้าวก่อน โดยดอกมะพร้าวอ่อนจะอยู่ในกาบดอก กาบดอกมะพร้าวจะเหมือนกับกาบดอกไม้ทั่วไปก็คืออยู่ในอุ้งแต่จะอยู่ในลักษณะแทงเป็นแนวสูงขึ้นไป ซึ่งถ้าหากว่าดอกมะพร้าวแก่ก็จะปริและเปิดออก ซึ่งเราก็จะใช้วิธีนำกระบอกไปห่อดอกมะพร้าวเอาไว้และตัดปลายดอกมะพร้าวทุกวันเพื่อให้ได้น้ำหวานดอกมะพร้าวเป็นประจำทุกวัน และเก็บเกี่ยววันละ 2 รอบ เช้าและเย็น ทั้งนี้รสชาติของดอกมะพร้าวแท้จะมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยว
ในส่วนของตลาดในประเทศ แบรนด์ชีวาดี ได้มีการนำสินค้าไปวางจำหน่ายในร้านเพื่อสุขภาพหลายแห่งในโมเดิร์นเทรด เช่น เดอะมอลล์ ฟู้ดส์แลนด์ เลม่อนฟาร์ม และบิ๊กซี ในหลายๆ สาขา และมีขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้ง Tiktok และ Facebook ส่วนของแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส มีจำหน่าย Shopee Lazada Alibaba
โทร 081-842-2193