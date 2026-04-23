(คลิป) Rincha Tearoom ฉีกรูปแบบร้านชา ผ่านเครื่องสกัดชาครั้งแรกในไทย เจาะเทรนด์ดื่มชาเพื่อสุขภาพ

Rincha Tearoom ร้านชาในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ ร้านชาไทย หรือ ร้านชานมไข่มุกที่หลายคนคุ้นเคย แต่ร้านนี้ จะเน้นความเป็นชาใส ที่ไม่ใช่ชาผลไม้ หรือชาดอกไม้ แต่เป็นชาที่ใช้เครื่องสกัดชา นวัตกรรมของไต้หวันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งเครื่องดังกล่าว ช่วยให้การเปิดร้านไม่จำเป็นต้องอาศัยนักชงมืออาชีพ และยังตอบโจทย์คนรักสุขภาพ เพราะเครื่องสกัดชาจะช่วยเก็บคุณประโยชน์ของชาเอาไว้ได้ทั้งหมด
เครื่องดื่มชาใสๆ เทรนด์ร้านชาเพื่อสุขภาพมาแรง
นายแสนสุข เฉวงราษฎร์ (เอ็ม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รินชา ซัพพลายเออร์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนวัตกรรมเครื่องสกัดชาแบรนด์ GEE ในประเทศไทย เจ้าของ Rincha Tearoom เล่าว่า Rincha Tearoom เป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่มชา ซึ่งเปิดมาได้ประมาณ 1 เดือน การเปิดร้านชาครั้งนี้ มาจากมองเห็นโอกาสจากเทรนด์มาแรงของตลาดชา ในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นชาไทย หรือ ชามัทฉะ และในเมืองไทยยังหาร้านเครื่องดื่มชาที่คัดสรรชาคุณภาพมาจำหน่ายยังน้อยอยู่ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เป็นชาแบบใสที่เป็นชาเกรดพรีเมียม ที่สามารถ ตอบโจทย์คนรักสุชภาพ ค่อนข้างยังหายากอยู่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้เปิด Rincha Tearoom
โดยใช้เงินลงทุนไปกว่า 2 ล้านบาท ความพิเศษของร้านเรา น่าจะอยู่ที่คัดสรรชาคุณภาพ มาเสิร์ฟลูกค้าทุกแก้ว ผ่านเครื่องสกัดชาเป็นเทคโนโลยี ระดับโลกจากไต้หวัน นำมาใช้ในการผลิตเป็นผงชา แทนการชงชาแบบหม้อต้มเดิมๆ
จากใบชาธรรมดา กลายเป็นชาพรีเมี่ยม
นายหัวเอ็ม เจ้าของ Rincha Tearoom เล่าว่า ข้อดีของเครื่องสกัดชา ทำให้ใบชาธรรมดา กลายเป็นชาพรีเมี่ยม เพราะเครื่องดังกล่าวเป็นนวัตกรรมดึงคุณประโยชน์ที่อยู่ในชา ออกมาทั้งหมด และยังช่วยประหยัด ไม่ต้องต้มแล้วทิ้ง เพราะปกติใช้การต้มชาผ่านหม้อต้มชา และต้องต้มใหม่ทุก 4 ชั่วโมง เหลือใบชาที่ต้องทิ้งเป็นขยะจำนวนมาก แต่พอใช้เครื่องสกัดชา ทำให้เราไม่มีกากใบชาที่ต้องทิ้งเลย
สำหรับเครื่องสกัดชา ทำให้การชงชาของเรา ไม่จำเป็นต้องอาศัยนักชงชาฝีมือดีมาประจำร้าน เพราะเครื่องดังกล่าว ช่วยให้เราชงออกมาคุณภาพเดียวกัน ทุกแก้ว ซึ่งเทียบได้กับ เครื่องชงกาแฟ ที่ปัจจุบันหลายร้าน นำนวัตกรรมเครื่องชงกาแฟในรูปแบบใหม่ มาใช้เพื่อช่วยให้รสชาติกาแฟดีขึ้น และกลายเป็นจุดขายของร้านนั้น ๆ เช่นเดียวกับชา ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิต เครื่องออกมาเพื่อให้คุณภาพของชาดีขึ้น
ในส่วนของใบชาที่คัดเลือกมาใช้ ต้องเป็นใบชาที่ไม่ผ่านกระบวนการอะไรมาก่อน เพราะเมื่อนำมาผ่านกระบวนการผลิตชา เครื่องสกัดชา จะได้ชาเป็นออแกนิค ซึ่งชาที่นำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องสกัดชา จะเป็นชาคัดเลือกมาจากบนดอย และในส่วนของชาสำเร็จรูปทีนำเข้าจากไต้หวัน ด้วย ส่วนชามัจฉะ นำเข้าโดยตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น
ที่มาของการตัดสินใจเปิดร้านชาของนายหัวเอ็ม
นายหัวเอ็ม เจ้าของร้าน เล่าว่า การเปิดร้านชาแห่งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากได้เห็นว่า คนรู้จักและคนรอบข้าง หลายคนไม่ดื่มกาแฟ หรือ เลี่ยงที่จะดื่มกาแฟ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ กลัวว่า ถ้าเริ่มต้นดื่มกาแฟกลัวว่าจะติดและเลิกไม่ได้ เพราะในกาแฟมีสารเสพติดอย่างคาเฟอีน บางคนก็ไม่อยากนำคาเฟอีนเข้าร่างกาย ก็เลยเลือกจะดื่มเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ เช่น ชา เพราะชาถูกจัดเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพราะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และจากงานวิจัยชามัจฉะที่โด่งดัง ยิ่งเป็นตัวเร่งทำให้ร้านชามีความน่าสนใจ ของนักลงทุน
สำหรับเครื่องดื่มชา ที่นำมาจำหน่ายไม่เหมือน ร้านชานมไข่มุก หรือ ชาอื่นๆ เพราะเราเน้นไปที่ชาใส ซึ่งกำลังมาแรงและได้รับความนิยมมากในขณะนี้ โดยเมนูชาที่จำหน่าย ชาใส เมนูหลักจะเป็นชาไทย เช่น ชามะลิ ชาอู่หลง ซึ่งผู้ใหญ่จะชื่นชอบกันมาก ส่วนชานม ของเราก็มีด้วย เพื่อคนรุ่นใหม่ที่ชอบดื่มอะไรที่มีความหวานมัน แต่เป็นชานมที่ไม่หวานมาก ซึ่งทุกเมนูของเราจะไม่หวาน และบางเมนูไม่ได้ใส่น้ำตาล หรือไซรัป เพราะชาบางชนิดมีความหวานในตัวอยู่แล้ว
อยากเห็นร้านชาเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับร้านกาแฟ
โดยได้ออกแบบร้านให้อยู่ในบรรยากาศแห่งความสุนทรีและการพักผ่อน เพื่อตอบโจทย์ผู้รักสุขภาพที่ชื่นชอบการดื่มชา Tea Wellness และประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวในยุคนี้ ต้องการหาแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์สุขภาพ ร้านชาก็จะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคนี้ และเชื่อว่า วันหนึ่งร้านชา เหมือนกับร้านกาแฟ ที่ทุกคนได้ดื่มด่ำพักผ่อน และมีความสุขกับการได้ดื่มชา ในรสชาติที่ตัวองชื่นชอบ ท่ามกลางบรรยากาศของร้านที่ถูกจัดเตรียมไว้รองรับ เราเองก็ต้องการจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั้น
ในส่วนของราคาเครื่องดื่มชาที่ขายที่ร้าน เริ่มต้นที่แก้วละ 90 บาท ไปจนถึง 120-140 บาท ซึ่งในส่วนของขนม มีทั้งเบเกอรี่ และขนมไทย ซึ่งทุกเมนู มาจากการผสมผสานระหว่าง แฟนซึ่งเป็นคนเหนือ และผมซึ่งเป็นคนใต้ ออกแบบทุกเมนูของอาหารที่ทำออกมาขายที่ร้าน ด้วยกัน ก็เลยจะเป็นความลงตัว ที่จะหาขนมในแบบของเราจากที่ร้านอื่นๆ ไม่ได้
เตรียมเปิดอีกแบรนด์ ร้านชา คนเจน Z
ทั้งนี้ ในปีนี้ 2569 มีแผนจะขยายสาขาเพิ่ม เป็น 3 สาขา และมีแผนจะออกชาแบรนด์ใหม่ที่เจาะคนรุ่นใหม่ บริหารโดยคนเจน Z ใช้ชื่อว่า Teapresso โดยทั้งสองแบรนด์ พร้อมเปิดรับผู้ร่วมลงทุนทั้งในรูปแบบของแฟรนไชส์ และผู้ที่ต้องการคำปรึกษาในการลงทุนเปิดร้านชา
นายหัวเอ็ม กล่าวว่า โดยส่วนตัวก็มีธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำรีสอร์ต โรงแรมทางภาคใต้ การมาทำตนเอง ส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ให้กับตัวเอง และที่เลือกเปิดร้านชา เพราะมองว่าตลาดร้านเครื่องดื่มชาในประเทศไทย ยังเติบโตได้อีกมาก จากเทรนด์ของคนรักสุขภาพ และหันมาดื่มชากันเยอะขึ้น และพอเราได้มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสกัดชา ซึ่งยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับเมืองไทย ที่ช่วยยกระดับร้านเครื่องดื่มชา ให้ได้รับความสนใจมากขึ้น
