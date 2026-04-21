เซเว่นฯ รับซื้อมะม่วง 4 ล้านลูก/เดือน ดันรายได้เกษตรกร-ปั้น SME โตยั่งยืน

มะม่วงไทย ผลไม้ที่คุ้นเคยของคนไทยและสามารถหาทานได้ตลอดทั้งปี ได้รับการต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจที่สร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการ SME ไทย ผ่านกระบวนการคัดเกรด ตัดแต่ง และแปรรูปในรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่มะม่วงผลสด มะม่วงพร้อมทาน ไปจนถึงผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอื่นๆ ซึ่งไม่เพียงช่วยรักษาคุณภาพผลผลิต แต่ยังมีส่วนสำคัญในการกระจายรายได้ เสริมศักยภาพการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยในระยะยาว
ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้ารับซื้อมะม่วงไทยจากแหล่งผลิตในพื้นที่ 27 จังหวัด อาทิ ฉะเชิงเทรา อ่างทอง สุพรรณบุรี พิจิตร สุโขทัย กาฬสินธุ์ เป็นต้น รวมปริมาณกว่า 915 ตันต่อเดือน หรือประมาณ 4.3 ล้านลูกต่อเดือน ครอบคลุมหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ มะม่วงโชคอนันต์ มะม่วงมันเดือนเก้า มะม่วงแก้วขมิ้นไทย มะม่วงเขียวเสวยพันธุ์รจนา กระจายสู่ร้านเซเว่นฯ ทั่วประเทศ เพื่อรองรับผลผลิตในช่วงฤดูกาล พร้อมสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงกว่า 658 ราย ให้มีช่องทางจำหน่ายที่มั่นคง
ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่หลากหลาย เซเว่นฯ ได้ร่วมมือกับคู่ค้า SME พัฒนาสินค้าเกี่ยวกับมะม่วงรวมทั้งสิ้น 15 รายการ ครอบคลุมตั้งแต่มะม่วงผลสดคัดคุณภาพ อย่างมะม่วงเขียวเสวย 500 กรัม และมะม่วงดิบตัดแต่งพร้อมเครื่องจิ้ม
สำหรับสายแซ่บที่อยากได้ความอร่อยแบบไม่ต้องรอมีกลุ่มมะม่วงพร้อมรับประทาน ไม่ว่าจะเป็น มะม่วงพร้อมกะปิหวาน, มะม่วงพร้อมกะปิทรงเครื่อง, มะม่วงเขย่าพริกเกลือ, มะม่วงเขียวเสวยพร้อมพริกเกลือ, มะม่วงน้ำปลาหวาน และยำผลไม้รวม เป็นทางเลือกที่หยิบง่าย อร่อยได้ทันที และยังเป็นการต่อยอดมูลค่าจากมะม่วงผลสดอีกด้วย
ขณะเดียวกันมะม่วงแปรรูป มีให้เลือกทั้ง มะม่วงแช่อิ่ม, มะม่วงแช่อิ่มพร้อมพริกเกลือ จากแบรนด์วรพร, มะม่วงแช่อิ่ม จากแบรนด์เสวย และแบรนด์ศรีเมือง พร้อมด้วยพายมะม่วง ตอบโจทย์ทั้งสายขนมหวาน สายของว่างระหว่างวัน ไปจนถึงไอ เทมติดโต๊ะทำงาน สะท้อนการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นสู่สินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลาย
นอกจากการรับซื้อผลผลิตโดยตรงแล้ว เซเว่นฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการนำมะม่วงไทยไปพัฒนาเป็นสินค้าและเมนูหลากหลายรูปแบบ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในช่วงฤดูกาล
จากสวนมะม่วงในพื้นที่เพาะปลูก สู่บนเชลฟ์วางสินค้าในร้านเซเว่นฯ ทั่วประเทศ ทุกขั้นตอนคือการส่งต่อโอกาสและรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรไทย พร้อมสร้างประสบการณ์ความอร่อยให้กับผู้บริโภค โดยการรับซื้อมะม่วงครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการรองรับผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก และตอกย้ำบทบาทของเซเว่นฯ ในการเป็นช่องทางกระจายผลผลิตที่สำคัญของเกษตรกรไทย ภายใต้แนวคิด “SME โตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
