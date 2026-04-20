“บ้านแก้วกลางสวนสมุนไพร” เปิดศูนย์เรียนรู้เชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชน ท่ามกลางสวนมะพร้าว @ราชบุรี

“บ้านแก้วกลางสวนสมุนไพร” เปิดศูนย์เรียนรู้เชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชน ท่ามกลางสวนมะพร้าว สร้างรายได้สวนมะพร้าว นอกเหนือจากการเก็บมะพร้าวขาย หลังราคามะพร้าวตกต่ำ ไม่ได้คาดหวังรายได้จากเก็บผลผลิต เพราะรายได้จากศูนย์เรียนรู้ และโฮมสเตย์มาช่วย ซึ่งได้มากกว่าเก็บผลมะพร้าวขาย
พทภ.นิภา เอกแก้วนำชัย ประธานวิสาหกิจชุมชน บ้านแก้วกลางสวนสมุนไพร และเจ้าของ บริษัท บ้านแก้วสมุนไพร จำกัด เล่าถึงอาชีพที่ทำว่า เดิมตนเองทำงานประจำ เรียนจบวิทย์ เคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปทำงานประจำเป็นนักเคมี อยู่ระยะหนึ่ง พอดี คุณพ่ออายุ 80 ปี เริ่มไม่เข็งแรง ทำให้เราต้องลาออกจากงานมาดูแลคุณพ่อ และมาทำสวนมะพร้าวน้ำหอม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และได้ไปเรียนแพทย์แผนไทยเพิ่มเติม เพื่อนำสมุนไพรมาแปรรูป และรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
ปัจจุบัน มีสินค้าหลักๆ ที่หลายคนรู้จัก คือ น้ำสมุนไพรชินเอม่อน แก้อาการกรดไหลย้อน ท้องอืด จุก เสียด แน่น เฟ้อ น้ำมันนวดสมุนไพรบ้านแก้ว ยาหม่องสมุนไพร น้ำมันเขียว ชามะเขือพวง ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพรบ้านแก้ว เพื่อเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวชุมชน ซึงมีสวนมะพร้าว ทำที่พักแบบโฮมสเตย์ท่ามกลางสวนมะพร้าว จะมีผู้มาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ของเราก็จะได้มีการจับจ่ายใช้สอย ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราติดไม้ติดมือ กลับบ้านไปด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเราในช่วงที่ ไม่ได้ออกตลาด หรือ ออกบูทในงานแสดงสินค้า เพราะต้องยอมรับว่า
หลังจากเปิดศูนย์เรียนรู้เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวชุมชน ทำให้การออกตลาดนอกสถานที่ของเราก็ลดลงไป เนื่องจากระยะหลังการออกบูทแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง และการขายสินค้าไม่แน่นอน เมื่อก่อนไปออกร้านยังไงก็ขายได้ แต่ปัจจุบันคนซื้อคิดมากขึ้น ไม่จำเป็นจริงๆ ไม่ค่อยซื้อกัน
นิภา เล่าถึงสวนมะพร้าวที่ทำว่า ทำมากว่า 10 ปี บนพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ ปัจจุบัน ราคามะพร้าวตกต่ำมาก ในช่วง 1-2 ปีนี้ โดยราคาปีก่อนลูกละ 2-3 บาท พอมาปีนี้ เหลือลูกละ 4-5 บาท ซึ่งราคาที่ชาวสวนจะอยู่ได้ คือลูกละ 7-10 บาท พอราคาเป็นแบบนี้ ไม่ได้คาดหวังรายได้จากตรงนั้น แค่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้าน เล็กๆ น้อยๆ ไป ถ้าถามว่า ราคามะพร้าวมีขึ้นมีลง ช่วงทีผลผลิตออกน้อยๆ ขายอยู่ที่ลูกละ 35 บาท แต่มีมะพร้าวไม่กี่ลูก ช่วงมะพร้าวแพง หรือ มะพร้าวถูก รายได้ของเราก็พอๆกัน
ในส่วนรายได้หลัก คือ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้หลานสาวมาช่วยทำตลาดออนไลน์ ซึ่งก็ทำได้ดี หลานมาช่วยตั้งแต่เรียนจบ ม.6 ปัจจุบัน กลายเป็นเถ้าแก่ไปแล้ว มีพนักงานมาช่วยทำงาน สร้างธุรกิจ ตั้งแต่เรียนจบ ม.6 พอดีช่วงนั้น เป็นช่วงโควิด ชวนเค้ามาขายของออนไลน์ เพราะช่วงนั้น เรียนออนไลน์อยู่แล้ว ซึ่งทำได้ดี มีลูกค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆ
นิภา บอกว่า จากเดิมที่หลานต้องไปเรียนต่อปริญญาตรี หลังจากโควิด ตนเองแนะนำว่า เมื่อทำตรงนี้ มีรายได้ ถ้าอย่างนั้น ค่อยไปหาที่เรียนเอาตอนหลังก็ได้ มีทีเรียนเยอะไป ทำงานและหารายได้ตรงนี้ ก่อนไหม ซึ่งเค้าก็ตกลง ปัจจุบันมีบริษัทของตัวเองมีพนักงานที่รับมาช่วยทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่เรียนจบปริญญาตรี ส่วนเถ้าแก่จบ แค่ ม.6
แต่ปัจจุบันน้องก็ได้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย เพื่อให้จบปริญญาตรี ตามที่ตั้งใจ แต่อาจจะไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยที่อยากจะเรียนในตอนแรก แต่ก็ได้เรียนและจบเหมือนกัน แต่สิ่งทีเค้าได้ไม่เหมือนคนอื่น คือ เมื่อเรียนจบไม่ต้องออกไปหางานทำ มีกิจการของตัวเอง ไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร
โทร. 09-8691-9989
Facebook :แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/ศูนย์เรียนรู้/บ้านแก้วสมุนไพร
