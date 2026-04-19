เคทีซี จับมือ Joy Ride เติมบริการ “ลูกรับจ้าง หลานจำเป็น” ดูแลผู้สูงวัยครบมิติ หนุนใช้ชีวิตอิสระ ปลอดภัย มีความสุขในสังคมสูงวัย

เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ผู้สูงวัยในวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หลายคนยังแข็งแรง คล่องตัว มีไลฟ์สไตล์ และให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ข้อมูลล่าสุดปี 2568 ระบุว่า ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 14.8 ล้านคน หรือมากกว่าหนึ่งในห้าของประชากรทั้งหมด และจำนวนมากยังต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระ สนุก และมีความหมายควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครอบครัวและวิถีชีวิตเมือง ทำให้ผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยอาศัยอยู่ลำพังหรืออยู่กับคู่สมรส การมี “คนที่ไว้ใจได้” คอยดูแลในจังหวะสำคัญของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการไปโรงพยาบาล การทำธุระ หรือการออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน จึงกลายเป็นอีกหนึ่งความต้องการสำคัญของผู้สูงวัยยุคใหม่
เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงวัยอย่างรอบด้าน “เคทีซี” จึงจับมือกับ “Joy Ride” ผู้ให้บริการดูแลและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย เปิดทางเลือกใหม่ของการดูแลที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ปลอดภัย และสบายใจ โดยยึด “ความไว้ใจ” เป็นหัวใจหลักของบริการ “Joy Ride ลูกรับจ้าง หลานจำเป็น” ให้บริการดูแลผู้สูงวัยในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การดูแลระหว่างเดินทางไปพบแพทย์ การทำธุระส่วนตัว การร่วมกิจกรรมทางสังคม ไปจนถึงการท่องเที่ยวระยะสั้น โดยมีผู้ดูแลที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมอย่างเป็นระบบ คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วยสร้างความอุ่นใจให้ทั้งผู้ใช้บริการและครอบครัว
นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผู้สูงวัยในวันนี้ไม่ใช่กลุ่มเปราะบาง แต่เป็นกลุ่มที่มีพลัง มีประสบการณ์ และต้องการใช้ชีวิตในแบบของตนเอง เคทีซีจึงขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้าน Health & Wellness ภายใต้แนวคิด ‘KTC Wellness: The Journey to Well being เส้นทางของชีวิตที่ดี…เริ่มต้นได้ทุกวัน’ เพื่อช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ และสนับสนุนให้การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตเกิดขึ้นได้จริงในทุกวัน ความร่วมมือกับ Joy Ride จะช่วยเติมเต็มการดูแลผู้สูงวัย ให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี และบัตรกดเงินสด ‘เคทีซี พราว’ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ คุ้มค่า และมีความสุขยิ่งขึ้น”
ด้าน นางสาวณัฐกาญจน์ เด่นวณิชชากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีล ออฟ จอย จำกัด ผู้ให้บริการ “Joy Ride ลูกรับจ้าง หลานจำเป็น” กล่าวว่า “Joy Ride เชื่อว่าผู้สูงวัยยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายและสนุกกับทุกวัน เราจึงออกแบบบริการที่ผสานทั้งการดูแล ที่เชื่อมการเดินทาง และความเชื่อมั่นเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถออกไปใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ ขณะเดียวกันครอบครัวก็วางใจได้ ปัจจุบันมีอัตราการใช้บริการซ้ำสูงถึง 90% ซึ่งสะท้อนว่าความไว้ใจคือหัวใจของการดูแลผู้สูงวัยอย่างแท้จริง”
สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ยังสามารถรับสิทธิพิเศษเมื่อใช้บริการ Joy Ride อาทิ ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน และการชำระค่าบริการผ่านบัตร เพื่อช่วยให้การดูแลและการใช้ชีวิตในทุกวันเป็นเรื่องง่ายและคุ้มค่ายิ่งขึ้น ความร่วมมือระหว่างเคทีซีและ Joy Ride จึงไม่ใช่เพียงการดูแลผู้สูงวัย แต่คือการสนับสนุนให้การมีอายุยืน มาพร้อมกับการมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสุข และใช้ชีวิตได้ในแบบที่อยากเป็น
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ktc.co.th/promotion/online-shopping-services/ride-hailing-services/joyride หรือสอบถามที่ KTC PHONE 02 123 5000 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท คลิก https://www.ktc.co.th/apply/credit-card หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรเครดิตควรใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี ผู้ถือบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” ควรกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 20%-25% ต่อปี
