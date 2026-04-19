“น้ำพริกครูอรุณี” น้ำพริกโอทอป สู่ น้ำพริกโอทอปฝีมือเชฟ ประเดิม สูตรอกไก่ไร้มัน โลว์โซเดียม คนรักสุขภาพ

น้ำพริกเมนูประจำบ้านคนไทย หลายคนร่ำรวยจากน้ำพริกกันมานักต่อนักแล้ว รวมถึง ครูเกษียณรายนี้ เริ่มทำน้ำพริกมากว่า 20 ปี หลายคนรู้จักกันในชื่อน้ำพริกครูอรุณี
นางอรุณี พรหมสุข เจ้าของ น้ำพริกครูอรุณี ตลาดโต้รุ่ง จังหวัดยโสธร เล่าว่า เดิมทำอาชีพเป็นครู ปัจจุบันได้เกษียณอายุมาแล้ว แต่การทำน้ำพริกทำไปควบคู่กับการทำงาน เพราะมีค่าใช้จ่าย เงินเดือนครูไม่เพียงพอ และส่วนตัวชอบทำน้ำพริก ใครได้ชิมก็ชมว่า อร่อย ครูก็เลยได้ทำน้ำพริกขาย มาจนถึงวันนี้ ผ่านมากว่า 20 ปี เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2540 โดยปัจจุบันขายหลัก ตลาดโต้รุ่ง จังหวัดยโสธร
พอทำไป จากกิจการเล็ก หารายได้เสริม ก็เริ่มจริงจัง เพราะมีออเดอร์เข้ามาเยอะขึ้น และยังได้เข้าร่วมโครงการโอทอป และน้ำพริกหลายตัวของครู ไม่ว่าน้ำพริกปลาร้าบ้อง น้ำพริกเผาเห็ด น้ำพริกนรก ก็ได้โอทอป 5 ดาว โดยตอนนี้ มีน้ำพริกให้เลือกกว่า 20 ประเภท และตัวล่าสุด ที่ทำออกมาจะเป็นน้ำพริกตัวใหม่ น้ำพริกอกไก่ไร้มัน ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ เพราะเป็นน้ำพริกโซเดียมต่ำ ไม่ใช่น้ำปลา และไร้มัน
การทำน้ำพริกของครู ไม่ใช่แค่จะได้มีรายได้เท่านั้น ยังได้แบ่งปัน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เพราะครูจะเลือกใช้วัตถุดิบที่หาซื้อจากชาวบ้านในชุมชน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ เช่น ล่าสุด ครูทำน้ำพริกเห็ด ครูก็ได้ช่วยเหลือ คนปลูกเห็ดให้ขายได้ด้วย
ในส่วนของช่องทางการขาย นอกจากตลาดโต้รุ่ง ครูก็มีออกร้าน ตามงานที่หน่วยงานราชการเชิญมา เดือนหนึ่ง ก็ 2-3 ครั้ง หน่วยงานไหนมีกิจกรรมอะไร ครูก็จะเข้าร่วมตลอด นอกจากนี้ ในส่วนของการผลิต ครู กับสามี เราก็ยังไปเรียน เป็นเชฟ หวังที่จะนำมายกระดับน้ำพริกของครู จากน้ำพริกพื้นถิ่น ฝีมือชาวบ้าน เป็นน้ำพริกพื้นถิ่น ฝีมือเชฟ
เนื่องจากการทำตลาดของน้ำพริกครูอรุณี ไม่ได้แค่ ขายในท้องถิ่น แต่ได้ไปออกร้านงานระดับประเทศ และได้ไปออกร้าน ในห้างสรรพสินค้าดังๆ หลายแห่ง เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มดังกล่าว การยกระดับเป็นน้ำพริก ฝีมือเชฟ สร้างความน่าเชื่อถือมากกว่าการเป็นแค่เพียงน้ำพริกพื้นถิ่น
โทร.08-7241-4761