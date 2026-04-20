“ปังฮอท” จากพ่อค้าขนมปังรถพ่วงข้างตลาดนัด สู่ เจ้าของโรงงานขนมปัง พนักงานกว่า 200 ชีวิต

หลายคนเริ่มต้นธุรกิจมาไม่เหมือนกัน แต่สำหรับเจ้าของแบรนด์เบเกอรี่ ชื่อ ปังฮอท Hot เริ่มต้นจากสังคมชนบท ช่วยแม่เดินขายข้าวต้มมัดมาตั้งแต่อายุ 10ปี และสร้างธุรกิจรถพ่วงข้างรับขนมปังมาขาย ก่อนตัดสินใจทำเอง ขายดิบขายดี จนมีโรงงานผลิตและมีพนักงานกว่า 200 ชีวิต วันนี้ได้เห็นแบรนด์นี้เยอะขึ้น ตามร้านโมเดิร์นเทรด หลายแห่ง
กว่าจะมาเป็น “ปังฮอท” ขนมปังสร้างยอดขายหลักแสนชิ้นต่อวัน
นายไพโรจน์ ชุดสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามโกอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด เล่าว่า บริษัทฯ ทำธุรกิจโรงงานผลิตเบเกอรี่ ขนมปังและเค้ก จังหวัดสมุทรสงคราม ปีนี้ เข้าปีที่ 22 ภายใต้แบรนด์ปังฮ็อท ซึ่งเป็นขนมปังหลากหลายไส้ หลายแบบ พบเห็นได้ตามร้านโมเดิร์นเทรด เช่น ซีเจมอลล์ และร้านสะดวกซื้อในปั้ม ปตท. และ พีที รวมถึงร้านยี่ปั้ว ซาปั้ว หลายจังหวัดในประเทศไทย แต่ละวันทางโรงงานมีออเดอร์ ขนมปังและเค้กที่ต้องส่งต่อวันหลายหมื่นชิ้น
สำหรับจุดเริ่มต้นของ “ปังฮอท” ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจากรถขนมปังพ่วงข้าง ที่ขายตามตลาดนัด “คุณไพโรจน์” เจ้าของแบรนด์ เล่าว่า ตนเองได้เริ่มต้นขายขนมปัง จากเป็นพ่อค้ารถพ่วงข้าง ที่วิ่งรถขายขนมปังไปตามจุดต่างๆ และปักหลักขายตามตลาดนัด ในชีวิตวัยเด็กผมต้องทำงานตั้งแต่ 10 ขวบ โดยช่วยแม่เดินหิ้วตะกร้าขายข้าวต้มมัด ตามบ้าน ทำให้เราชื่นชอบการค้าขายมาตั้งแต่เด็ก
เริ่มจากรับมาขาย ก่อนจะผลิตเองโดนใจลูกค้า
“แต่พอโตขึ้นก็หยุดขายของไปพักหนึ่ง หลังจากเรียนจบในช่วงวัยรุ่น ได้ไปทำงานโรงงาน จนพอจะเก็บเงินได้ ตอนนั้นอายุ 26 ปี ก็เลยลาออกมายึดอาชีพค้าขาย เพราะเป็นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่เด็กและก็เป็นอาชีพที่เราคิดว่าเราชอบและทำได้ดี ตอนแรกก็รับผลไม้มาขายบนรถพ่วงข้าง แต่ปัญหา คือ ผลไม้ที่ซื้อมา จะสดแต่ข้างบน ข้างล่างมันเน่าทำให้เสียหายเยอะ ไม่ได้กำไร ก็เลยเปลี่ยนไปรับขนมปังมาขาย แต่ได้กำไรน้อยมาก รับมาชิ้นละ 80 สตางค์ ขายชิ้นละ 1 บาท กำไรต่อชิ้นได้แค่ 20 สตางค์
หลังจากนั้น เริ่มทีจะลองทำเอง ก็เริ่มจากทำเล็กๆในที่จอดรถในบ้านตัวเอง โดย เรียนรู้ลองผิดลองถูกจากการเปิดหนังสืออ่านตามตำราที่ขายอยู่ทั่วๆไป ทำบ้างทิ้งบ้าง ค่อยๆ ปรับไป อาศัยความตั้งใจอยากจะทำให้อร่อยที่สุด เราก็ใส่เต็มที่ไม่ยั้งในช่วงแรกให้ลูกค้าได้กินอร่อยจนต้องกลับมาซื้ออีกและบอกต่อ อดทนทำในช่วงแรก ตื่นตี 3 นอน 5 ทุ่มทุกวัน ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง และขับรถพ่วงข้างออกไปขายทุกวัน
ในช่วงแรกทำควบคู่ไปกับขนมที่เรารับมา และพอทำไปสักพัก พบว่าขนมที่ทำขึ้นมาเอง ในช่วงแรกทำ 2 ไส้ คือ สังขยา กับ ไส้เผือก ทำไมขายหมดเร็วตลอด และลูกค้าชื่นชอบกันมาก ทำให้เรามั่นใจค่อยๆ ทำไส้อื่นๆ ก่อนที่เราจะหยุดรับมาขาย และลุยทำขนมปังและไส้ที่เป็นสูตรของเรา ออกมาขายอย่างเต็มตัว
จากพ่วงข้างคันเดียวขยายไปเป็น 10 คัน
และตามมาด้วยเปิดโรงงาน
จากรถพ่วงข้างคันแรก ตอนหลังยอดขายค่อยๆ ที่ดีขึ้น ก็ไปจ้างคนมาช่วยขาย โดยใช้รถพ่วงข้างตระเวนขายไปทั่วจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง กว่า 10 คัน ผลตอบรับดีขึ้นเรื่อย เพราะหลายคนที่ได้ชิม ก็จะกลับมาซื้อซ้ำและบอกต่อ จากทำในโรงรถ เริ่มขยับขยายมาทำเป็นโรงงานผลิต จากโรงงานแห่งแรกที่มีพนักงานเพียง 30 คน ปัจจุบัน เปิดโรงงานแห่งที่2 ตอนนี้มีพนักงานกว่า 200 คน
โดยมีออเดอร์ ที่ต้องส่งโมเดิร์นเทรด และ ร้านยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ต่อวันถ้านับเป็นถุง ในส่วนของขนมปัง ก็จะอยู่ที่ 3-4 หมื่นถุงต่อวัน โดยขายราคาส่งอยู่ที่ถุงละ 13 บาท แต่ก็ได้มีการปรับราคาเมื่อเร็วๆนี้ จากปัญหาราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น จากภาวะสงคราม และวัตถุดิบต่างๆ ก็ปรับขึ้นราคาตามไปด้วย ทำให้เราต้องแจ้งลูกค้าขอปรับราคาขึ้นมาเป็นถุงละ 14 บาท ส่วนราคาขายปลีกที่หน้าร้านยังไม่ได้มีการปรับ ขายกันอยู่ที่ถุงละ 25 บาท
เศรษฐกิจ และสงครามไม่กระทบยอดขาย
เตรียมขยายไลน์การผลิตเพื่อส่งออก
ในส่วนยอดขาย ในช่วงนี้ แม้ว่าจะมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ แต่ยอดขายก็ยังพอจะไปได้ ยอดก็ยังไม่ตก ในอนาคตมีแผนที่จะทำขนมที่มีอายุการเก็บได้เป็นปี เพื่อให้สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ โดยใช้ผลไม้ไทย เพราะในต่างประเทศชื่นขอบผลไม้ไทย ก็เลยจะนำผลไม้ไทยทำออกมาเป็นขนม อยู่ระหว่างการทำงานด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยของภาครัฐ เพื่อหาวิธีการผลิตเพื่อเก็บได้นาน คาดว่าน่าจะได้ขนมที่ทำจากผลไม้ไทยตัวใหม่ ที่สามารถไปเปิดตลาดต่างประเทศ ได้เร็วๆ นี้ ประเทศมองไว้ เป็นประเทศในแถบตะวันออกกลาง และ ในเอเชีย
นอกจากนี้ บางส่วนของโรงงาน รับจ้างผลิตให้กับคนที่สนใจจะทำแบรนด์ขนมของตัวเองด้วย ซึ่งไม่ได้เยอะมาก ส่วนใหญ่จะผลิตและขายเองมากกว่า แต่ก็จะมีลูกค้าที่เป็นขายส่งบ้างร้าน อยากจะติดแบรนด์ของตัวเอง เราก็ทำให้เช่นกัน ซึ่งในส่วนของการผลิตถ้าเป็นขนมเค้กเราก็ยังทำไม่เยอะ ส่วนใหญ่ที่ทำเยอะจะเป็นขนมปัง มากกว่า
ทั้งนี้ การแข่งขันเบเกอรี่ มีสูง ทั้งโรงงานที่เปิดขึ้นใหม่ และรายใหญ่ ที่เป็นจ้าวตลาดอยู่ และยังมีรายย่อยที่เปิดหน้าร้านทำเอง เป็นร้านเบเกอรี่เล็กๆ ก็เยอะ ซึ่งเราก็อาศัยว่า ทำเยอะๆ ยอดขายมากๆ ก็พอจะอยู่ได้ และดูแลพนักงานอีกกว่า 200 ชีวิตได้ กำไรในช่วงนี้ ไม่ได้เยอะ เพราะต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นมาตลอด ไม่เหมือนในอดีต ช่วงนี้อาจจะต้องหันมาบริหารจัดการให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด
ติดต่อ Facebook : ปังฮอท ขายส่งขนมปัง
โทร. 08-6607-0494
โทร. 08-6607-0494
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *