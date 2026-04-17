MIDORI AIR FRESHENER แผ่นหอมปรับอากาศ คาแรคเตอร์การ์ตูน สไตล์ญี่ปุ่น

รัชพล รุ่งสมบูรณ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ น้ำหอมปรับอากาศ MIDORI AIR FRESHENER เล่าว่า น้ำหอมปรับอากาศ MIDORI AIR FRESHENER แบบแผ่น ที่ใช้คาแรคเตอร์ตัวการ์ตูน สไตล์ญี่ปุ่น โดยแนวคิดหลักคือการสร้าง “คาแรคเตอร์ตัวการ์ตูน” สไตล์ญี่ปุ่น และให้แต่ละคาแรคเตอร์สื่อถึง “กลิ่น” ที่แตกต่างกัน ช่วงเริ่มต้น มีทั้งหมด 6 กลิ่น ได้แก่ Vanilla, Strawberry, Sexy Midori , Yoga, Onsen และ Jasmine ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี ทั้งในเรื่องความน่ารักของดีไซน์ และคุณภาพของกลิ่น จึงมีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีมากกว่า 20 กลิ่น โดยยังคงใช้แนวคิด “กลิ่นตามคาแรคเตอร์” เช่นเดิม
ในช่วงแรก กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นผู้หญิง และคาแรคเตอร์หลักก็จะเป็นตัวการ์ตูน Midori Girl ต่อมามีลูกค้าผู้ชายสอบถามเข้ามา ต้องการสินค้าที่มีความสปอร์ตมากขึ้น จึงได้พัฒนา Modori Boy คือกลิ่น Midori Tokyo Drift ขึ้นมา ซึ่งเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเท่และสปอร์ต และได้รับความนิยมมากๆในกลุ่มลูกค้าผู้ชาย
นอกจากนี้ยังมีกลิ่น Midori Sapporo และ Midor Sport ซึ่งเป็นกลิ่นหอมแนวสดชื่น เย็น ให้ลุคคูลๆ กลิ่นที่ขายดี ได้แก่ Midori Joma Pear & Freesia Midori Tokyo Drift Midori Baby Powder ลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อใช้กลิ่นเดิมแล้ว มักต้องการลองกลิ่นใหม่ๆ จึงเกิดการซื้อซ้ำในรูปแบบ “เปลี่ยนกลิ่น”
ทั้งนี้ ยังมีลูกค้าบางกลุ่มนำสินค้าไปใช้นอกเหนือจากในรถ เช่น ซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อน รวมถึงยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ ได้อีก เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้า หรือกระเป๋าเดินทาง โดยแนวคิดของแบรนด์ Midori ไม่ได้ต้องการเป็นเพียงแค่น้ำหอมปรับอากาศในรถ แต่ต้องการเป็น “เพื่อนร่วมทาง” ที่ช่วยสร้างความรู้สึกดีๆ ผ่านดีไซน์ตัวการ์ตูน และกลิ่นหอมที่สดชื่น
นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอื่นๆ ในแบรนด์ Midori Air Freshener ปัจจุบัน Midori ไม่ได้มีเพียงแค่แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถ แต่ยังมีสินค้าอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ เช่น สเปรย์ปรับอากาศ Midori กลิ่น Tokyo Drift น้ำหอมในรถแบบขวด (Car Perfume) กลิ่น Tokyo Drift เจลปรับอากาศ และยังมีแผนพัฒนาสินค้าเพิ่มเติมในกลุ่ม Air Care เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น
นายรัชพล กล่าวว่า ธุรกิจนี้เริ่มจากการใช้ชีวิตส่วนตัวที่ต้องเดินทางบ่อย และใช้เวลาอยู่ในรถค่อนข้างมากจึงเป็นคนที่ชอบใช้น้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์อยู่แล้ว วันหนึ่งได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น แล้วเห็นผลิตภัณฑ์ปรับอากาศที่มีลวดลายและ packaging น่ารัก ทำให้รู้สึกว่าสินค้าประเภทนี้ในไทยยังมี “ช่องว่างทางการตลาด” อยู่จึงเริ่มต้นพัฒนาแบรนด์เมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว
ในส่วนของ ช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้ามีวางจำหน่ายทั้งช่องทาง ออฟไลน์ที่ Lotus’s และ B2S ทุกสาขา ส่วนออนไลน์ ช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงมีการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ CLMV
