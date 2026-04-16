พีซีเคม โซลูชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำอุตสาหกรรม
นายสมศักดิ์ พิชัยบัณฑิตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีเคม โซลูชั่น เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร มากว่า 20 ปี โดยมีบริการหลัก 3 ด้าน ได้แก่
1. การออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำ
2. การจำหน่ายสารเคมีสำหรับปรับสภาพน้ำ
3. การดูแลและบำรุงรักษาระบบ
ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท และมีรายได้รวมมากกว่า 105 ล้านบาท
“น้ำถือเป็นทรัพยากรสำคัญในภาคอุตสาหกรรม ไม่แตกต่างจากพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิต หากขาดแคลนน้ำ จะส่งผลให้กระบวนการผลิตไม่สามารถดำเนินต่อได้ จะเห็นได้จากในหลายๆประเทศ ถึงขนาดต้องนำน้ำเสียที่บำบัดแล้ว หรือ น้ำทะเลจึงมาผ่านกระบวนการปรับสภาพ เพื่อนำกลับมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมในพื้นที่ ที่ขาดแคลนน้ำ ได้เดินหน้าต่อ
จุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ มาจากประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทผู้ผลิตสารเคมีด้านระบบน้ำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาต่อยอดในการก่อตั้งบริษัท เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และปริมาณน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับกับการเติบโตได้ทัน จึงต้องใช้บริษัทที่มีความเชี่ยวขาญ มีประสบการณ์ และมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ด้วยความที่บริษัทเป็นผู้ประกอบการภายในประเทศ ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น และมีต้นทุนที่เหมาะสมกว่าการนำเข้าโดยตรง พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ำให้กับลูกค้าในระยะยาว
