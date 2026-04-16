“ปุ๋ยอัลต้า” เปลี่ยนวิถีการให้ปุ๋ยของเกษตรกรไทย เพื่อลดต้นทุน นำไปสู่ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน

นางวชิรวดี เจาะจง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วชิรมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายปุ๋ยอัลต้า เล่าว่า ด้วยความที่อยู่ในวงการเกษตรมานาน ทำให้มีความเข้าใจและรู้ถึงปัญหาที่เกษตรกรต้องเจอ โดยเฉพาะในเรื่องของปุ๋ย ตนเองก็เลยได้พัฒนาสูตรปุ๋ย ขึ้นมา เพื่อช่วยเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ผ่านมา หลายคนเจอปัญหา ทำสวนดูเเลเต็มที่ ทำทุกอย่างที่เค้าบอก เเต่ผลผลิตไม่ได้ตามหวังหรือถ้าผลผลิตดี ราคาขายกลับไม่โดนใจ ภาพนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจากการลงสวนกับชาวสวนจริง หลายสวนทำมานานเป็นสิบปีต้นทุนเพิ่มทุกปีผลผลิตไม่สม่ำเสมอสุดท้ายก็ต้องยอมขายในราคาที่คุมไม่ได้ ตอนนั้นเริ่มตั้งคำถามว่าปัญหานี้…มันแก้ได้จริงไหม”
“จุดเปลี่ยนมาจากวันหนึ่ง ได้ไปช่วยงานสวนลุงที่ชุมพร สวนอายุกว่า 40 ปี ที่มีต้นทุเรียนบางส่วนโทรมจนเกือบฟื้นไม่ได้ต้นทุนปุ๋ยขึ้นทุกปี แต่ผลผลิตกลับไม่ขยับ ยิ่งตั้งใจทำ เงินในมือกลับยิ่งลดลง เริ่มถามตัวเองว่า "ถ้ายังทำแบบเดิมต่อไป อีกกี่ปีเราถึงจะหลุดจากวงจรนี้ได้
ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนเมื่อตนเองได้ไปเป็นนักศึกษาฝึกงาน เกษตรนานาชาติ ที่ประเทศเบลเยียม
ได้เรียนรู้ระบบการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างผลผลิตได้คุณภาพส่งออกและที่ประเทศเบลเยียม เห็นเกษตรกรที่นั่นร่ำรวยและภูมิใจในอาชีพ ไม่ใช่เพราะพวกเขาปลูกเก่งกว่า แต่เพราะเขาใช้ ระบบเกษตรแม่นยำ" โดยเฉพาะการให้ธาตุอาหารพืชตรงจังหวะ ที่เรียกว่า 4P of Plant Nutrition Timing ทำให้เราเข้าใจได้ว่า "เกษตรกรไทยก็รวยได้ ไม่แพ้ใคร ถ้ามีระบบที่เข้าใจพืช ไม่ใช่แค่ใส่ปุ๋ยเยอะ"
หลังจากนั้น นำความรู้เรื่องธาตุอาหารพืชมาทดลองจริงกับสวนลุง สวนเก่า 40 ปีที่หลายคนคิดว่าฟื้นไม่ได้แล้ว หลังจากค้นคว้างานวิจัยและลงมือทำจริงพบว่า แค่ใส่ปุ๋ย ตรงจังหวะ ที่พืชต้องการในแต่ละช่วง ใช้เทคโนโลยีคีเลต EDTA จับธาตุอาหารให้เสถียร ดูดซึมได้ดีในดินไทย ผสมกับยาฉีดพ่นได้โดยไม่ตกตะกอน สะดวกและลดปัญหาในถัง ลดการใช้สารเกินความจำเป็น
ผลที่เกิดขึ้นคือลุงลดต้นทุนปุ๋ยลง ประหยัดเวลาทำงานในสวน แต่ผลผลิตกลับมีคุณภาพดีขึ้นชัดเจน ขั้วเหนียว ทรงสวย ครั้งนั้นเข้าใจว่า ผลิตได้เยอะ ไม่ได้แปลว่าจะได้ราคาดีถ้าผลผลิตไม่มีมาตรฐาน เราก็ไม่มีทางสร้างแบรนด์ของตัวเองได้
ทั้งนี้ โจทย์ที่เราได้ คือ ต้องใส่ปุ๋ยให้ถูกจังหวะตามที่พืชต้องการ และใช้เทคโนโลยีคีเลต EDTA เพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหาร และลดการใช้สารเกินจำเป็น ทำให้สวนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง เรียนรู้การตลาดเพื่อนำผลผลิตคุณภาพไปสร้างแบรนด์เอง
สำหรับอัลต้าบำรุงพืช จึงไม่ใช่แค่สารบำรุงธรรมดา แต่คือความเชื่อและพลังที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยก้าวข้ามขีดจำกัด เราเชื่อว่า เกษตรกรไทยไม่แพ้ใครในโลก 2 อย่างนี้ทั้ง การให้ปุ๋ยถูกจังหวะผสมกับเทคโนโลยี EDTA คีเลต จะทำให้ดูดซึมได้ดีขึ้น ลดต้นทุนปุ๋ย เเละประหยัดเวลาทำงาน เพราะเห็นผลลัพที่เร็วขึ้น ผลผลิตได้คุณภาพ กอใหญ่ ใบเขียวเข้ม ขั้วเหนียว ทรงสวย ซึ่งเมื่อผลผลิตเรานั้นคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะขายให้พ่อค้าคนกลาง หรือทำเเบรนด์ขายเอง มันก็มีชัยไปกว่า ผลิตออกมาเยอะแต่คุณภาพไม่ดี
“และนั่นคือเหตุผลที่ ‘อัลต้า’ ถูกสร้างขึ้น อัลต้าไม่ใช่แค่สารบำรุงพืชแต่คือระบบความคิดการ
ให้อาหารถูกจังหวะ ดูดซึมดีที่ช่วยให้ชาวเกษตรกรไทยเข้าใจพืชของตัวเองจริง ๆช่วยลดต้นทุนทำผลผลิตให้สม่ำเสมอ แค่ใช้ฮอร์โมนและธาตุอาหาร ‘ตรงเวลา’ ผลผลิตกลับ เพิ่มขึ้น ขั้วเหนียว ทรงสวย ใส่ปุ๋ยน้อยลง…แต่ขายได้มากขึ้น เราอยากแบ่งปันระบบนี้ ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยากเริ่มจากศูนย์ หรืออยากเปลี่ยนสวนเดิมให้กลายเป็นธุรกิจ เพราะเราเชื่อว่า เกษตรกรไทย ไม่ได้ด้อยกว่าใครในโลกแค่เราต้องกล้าเปลี่ยน และเริ่มต้น”
