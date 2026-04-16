ยาธาตุกฤษณา น้ำแดง อยู่คู่คนไทยมาช้านานถึงเวลา ปรับโฉมครั้งใหม่ รองรับตลาดคนรุ่นใหม่

ยาธาตุน้ำแดง กฤษณา แบรนด์ท้องถิ่น ที่อยู่คู่คนอีสานมาช้านาน พอมาถึงวันที่ คนรุ่นใหม่มีทางเลือกไม่จำเป็นต้องกินยาสมุนไพรที่หลายคนมองว่ากินยาก ทางยาธาตุน้ำแดงกฤษณา ก็ยังคงยืนหยัดเดินทางต่อ โดยเตรียมปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับคนรุ้นใหม่ มองหายาสมุนไพรทางเลือกทดแทนยาปฏิชีวนะ
นายธรรมวิทย์ ลิ้มเลิศเจริญวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนโซล แลบ แอนด์ ดิสทิลลารี่ จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรตราดาวบิน ของห้างขายยาเทียนอันโอสถ จังหวัดสกลนคร เล่าว่า กิจการห้างขายยาเทียนอันโอสถ ทำมาตั้งแต่สมัยอากง ปี 2520 อากงมีสูตรยาสมุนไพร และทำออกมาจำหน่ายให้กับคนในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง โดยยาที่ถนัดก็จะเป็นยาสมุนไพรแก้อาการ เกียวกับอาการท้อง เช่น ยาธาตุกฤษณาน้ำแดง ที่ช่วยแก้อาการจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย ฯลฯ โดยได้ขึ้นทะเบียนยาตั้งแต่ปี 2538
ที่ผ่านมาในอดีต ยาธาตุกฤษณา น้ำแดง อยู่ในหมวดของยาสามัญประจำบ้าน สามารถวางขายในร้านขายของชำ ได้ หรือ ร้านทั่วไป ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเภสัชกร แต่ด้วยความที่ยาธาตุฯ ของเราขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพร ปัจจุบัน อ.ย.ควบคุม โดยไม่อนุญาตให้วางขายในร้านที่ไม่มีเภสัช ฯ ต้องวางขายได้เฉพาะในร้านขายยาสมุนไพร ที่มีเภสัชฯจ่ายยา ทำให้เราต้องไปปรับเปลี่ยนฉลากใหม่ ให้สามารถขายได้ทั่วไป โดยไม่ต้องมีเภสัช ฯ อยู่ในขั้นตอนการทำเรื่องเปลี่ยนฉลาก
ในส่วนของการผลิต หลังจากผมได้เข้ามาดูแลกิจการ ได้ยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานมากขึ้น แต่ยังคงใช้สูตรดั้งเดิมที่ใช้สมุนไพรกว่า 30 ชนิด ปัญหาของยาสมุนไพร คือ คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสำคัญ เพราะการกินยาแผนปัจจุบัน ให้ผลเร็ว และกินง่ายกว่า ยาสมุนไพรกินยาก และไม่ได้ให้ผลทันที แต่มีข้อดีตรงที่ไม่มีผลข้างเคียง สามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่อง และปัญหาของเรา คือ มีจ้าวตลาด แบรนด์ดัง ที่บอกว่า สามารถรักษาอาการเกียวกับท้องได้ทั้งหมด ทำให้คนไม่ค่อยกินยาธาตุน้ำแดง กินแต่ยาธาตุน้าขาว
โดยปรับตัว หันมาขายและให้ความรู้เรื่องในตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่ต้องการดูแลตัวเอง ด้วยยาสมุนไพร เพราะยาธาตุฯ ของเรา เมื่อกินอย่างต่อเนื่องจะดีต่อการดูแลอาการเกี่ยวกับท้องได้ และเตรียมปรับฉลาก และรีแบรนด์เพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น
