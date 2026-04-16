อดีตแอร์โฮสเตย์ ปลุกปั้น ความงามไทยเบอร์ต้น ๆออนไลน์เมียนมา พลิกวิกฤตความไม่สงบ บุกตลาดแรงงานพม่าทุกประเทศ

อดีตแอร์โฮสเตย์ ถอดถ่ายความสำเร็จ ในฐานะแบรนด์ความงามเบอร์ต้นๆ ของไทย ประสบความสำเร็จในออนไลน์ตลาดเมียนมา ผ่านมา 5 ปี ยอดขายรวมกว่า 120 ล้านบาท เผยผลกระทบความไม่สงบในเมียนมา ปรับตัวหันบุกแรงงานพม่าในต่างแดน ประเดิมแรงงานพม่าในไทยปีแรกยอดขายกว่า 10 ล้าน เตรียมไปอีกหลายประเทศ ตั้งเป้าปี 2569 ยอดขายไม่ต่ำกวา 50 ล้านบาท
อดีตแอร์โฮสเตย์ ผู้ปลุกปั้น แบรนด์ความงามไทยในเมียนมา
กัญญาภา พ่วงสุด (กัญ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประคองสุข เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม ภายใต้แบรนด์ Angel's Secret, Freshio, Keereeme เล่าว่า บริษัทฯของเราดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง และความงามแบรนด์ไทย ในประเทศเมียนมา โดยมีหุ้นส่วนพาสเนอร์ ชื่อ คุณ Nount Aye เป็นอินฟูลเอนเซอร์ อยู่ในฝั่งเมียนมา
“จุดเริ่มต้นเดิม “กัญ” การทำงานเป็นลูกเรือ (Flight Attendant) ที่สายการบิน Oman Air หลังจากอิ่มตัวจากงานประจำ ก็ผันตัวมาทำธุรกิจออนไลน์ในไทยอย่างเต็มตัว โดยเริ่มจากการเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ให้กับแบรนด์ดังหลายแบรนด์ในขณะนั้น แต่ปัญหาที่กัญเจอและเลี่ยงไม่ได้เลยคือ "สงครามการตัดราคา" ในตลาดไทย ซึ่งมันทำให้คนทำธุรกิจแบบเราเติบโตได้ยากและไม่ยั่งยืน”
หลังจากนั้น คุณกัญ บอกว่า เธอตัดสินใจจะต้อง หาทางออกเพื่อนำพาธุรกิจให้อยู่รอด โดยเริ่มมองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านและเลือกประเทศเมียนมา ซึ่งไม่ผิดหวัง เพราะที่นั่นได้เปลี่ยนโลกการค้าของเธออีกครั้ง
“กัญไม่ได้แค่เอาของไปขายแต่กัญลงไปคลุกคลีจนเข้าถึงวัฒนธรรมและหัวใจของผู้บริโภคที่นั่นจริงๆ จนมั่นใจว่าเรามีฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นมากพอที่จะไม่เป็นแค่ "คนขาย" อีกต่อไป”
การทำธุรกิจในเมียนมา ผ่านการร่วมทุนกับอินฟลูฯคนดัง
ท้งนี้ จากประสบการณ์ การเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมในประเทศเมียนมา ในครั้งนั้น ทำให้ “คุณกัญ” มองเห็นโอกาสการเติบโต และพร้อมจะสร้างอาณาจักรของตัวเองในประเทศเมียนมา ภายใต้แบรนด์ Angel's Secret โดยกุญแจสำคัญความสำเร็จ ส่วนหนึ่งมาจากการได้ ร่วมธุรกิจกับ คุณ Nount Aye พาร์ทเนอร์ชาวเมียนมา ซึ่งเป็นทั้ง Online Marketing Coach และ Influencer ชื่อดัง ในเมียนมา ความเชี่ยวชาญของเขาผนวกกับสินค้าที่คุณกัญได้พิสูจน์ มาแล้วจากคนที่เคยใช้ ถึงคุณภาพและราคา ทำให้การเติบโตของ Angel's Secret ในประเทศเมียนมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
แบรนด์เครื่องสำอางไทยยอมรับสาวเมียนมา
5 ปี สร้างยอดขายกว่า 120 ล้านบาท
ปัจจุบัน Angel's Secret เติบโตในเมียนมา มาเข้าปีที่ 5 ด้วยยอดขายรวมมากกว่า 120 ล้านบาท การเติบโตต่อปีไม่ต่ำกว่า 25-35 เปอร์เซ็นต์ เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เชื่อว่า คนเมียนมารู้จัก และจดจำได้ ในฐานะเครื่องสำอาง ความงามจากประเทศไทย สร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณกัญ ในบทบาทของเจ้าของแบรนด์คนไทย เป็นอย่างมาก
คุณกัญ เล่าว่า ที่ผ่านมา ที่ใช่แค่แบรนด์ Angel's Secret ของกัญเท่านั้น ที่มาสร้างชื่อในประเทศเมียนมา เคยมีแบรนด์เครื่องสำอาง และความงามอื่นๆ จากประเทศไทย เคยมาสร้างความประทับใจให้กับคนเมียนมา จนถึงทุกวันนี้ พอคนเมียนมาได้เห็นสินค้าที่ ตีตรา Made in Thailand ยอมรับในคุณภาพ และราคา
ถ่ายทอดบทเรียนความสำเร็จการทำตลาดเมียนมา
“คุณกัญ” เล่าว่า ความสำเร็จ ในครั้งนี้ ของ Angel's Secret 1. มาจากตนเองมีความความซื่อสัตย์กับลูกค้า โดยสินค้าต้องขายตัวเองได้ก่อน ทำให้กว่าจะมาเป็นแบรนด์ Angel's Secret ได้คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆ โดยได้มีการปรับสูตร ในห้องแล็ปกว่า สิบรอบ ก่อนออกวางจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ และเกิดการบอกต่อ ซึ่งในตลาดเมียนมา พลังการบอกต่อมีมูลค่ามหาศาล และทรงพลังมากกว่า การโฆษณาในแบบไหนๆ ทำให้แบรนด์เติบโตอย่างยั่งยืน
2. ระบบตัวแทนจำหน่ายที่แข็งแกร่ง และการแก้โจทย์โลจิสติกส์ โดยได้มีการวางระบบตัวแทนให้แข็งแกร่ง ผ่านการให้ความรู้ ทางด้านการตลาดโดยเฉพาะช่องทางที่เราถนัด คือ การตลาดออนไลน์ ทำให้มีคนสนใจ เข้ามาสมัคร และพร้อมที่จะเติบโตไปกับเราเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ด้วยความที่ประเทศเมียนมามีระบบโลจิสติกส์ ยังไม่ได้รับการพัฒนา มากพอ ซึ่งคล้ายกับบ้านเราในพื้นที่ชนบท ที่การส่งสินค้ายังไม่ถึงหน้าบ้านของเค้า อาจจะต้องไปส่งที่ ร้านขายของชำ หรือ สถานที่ใดสักที่หนึ่ง ลูกค้าก็จะต้องมารับจากศูนย์กลางตรงนั้น ซึ่งเป็นโจทย์ที่เราไม่ได้มองข้ามโดยเราแก้ไขด้วยวิธีการบริหารจัดการ โดยอาศัยร้านค้าของชำ และตัวแทนในแต่ละเมืองเป็นจุดจำหน่าย และจุดกระจายสินค้า ช่วยให้สินค้าของเราถึงมือผู้บริโภคได้ทุกพื้นที่ โดยไร้ขีดจำกัด ในทุกพื้นที่
และ 3. การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ ผ่าน อินฟลูฯ และ เวทีนางงาม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และ ดูความเป็นมืออาชีพ ซึ่งได้มีการใช้อินฟลูฯ ชื่อดัง ดาราและนางงาม โดยได้เป็นสปอนเซอร์ในเวที Miss Grand Myanmar ทำให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง
รับมือกับสถานการณ์การเมืองและภาวะสงครามในเมียนมา
การรับมือวิกฤตค่าเงินและความผันผวน
คุณกัญ เล่าว่า ปัญหาการทำตลาดเมียนมา ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเป็นที่ทราบกันว่า เมียนมา มีชนกลุ่มน้อยเยอะมาก ทำให้เกิดสถานการณ์ ทั้งการไร้เสถียรภาทางการเมือง และภาวะการสู้รบที่เกิดขึ้น ภายในประเทศ และทวีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา และรัฐบาล มีการออกกฎระเบียบต่างๆเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อยอดขาย และ กระทบต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
ถึงแม้ว่าเราจะมีหุ้นส่วนเป็นคนในพื้นที่ แต่ก็ไม่พ้นที่จะต้องรับกับกฎระเบียบ ใหม่ ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นว่านักลงทุนจากหลายประเทศ รวมถึงนักลงทุน หลายๆ คนก็ถอนการลงทุนจากเมียนมาไปเยอะมาก ซึ่งเราเองแม้ว่าจะยังยืนหยัดจะลงทุนต่อในเมียนมา แต่ต้องหาแนวทางอื่นๆ เพื่อรับมือเช่นกัน
หันมาบุกตลาดไทยและประเทศอื่นๆ ที่มีแรงงานเมียนมา
คุณกัญ บอกว่า จากปัญหาดังกล่าว ที่กระทบต่อการลงทุนในเมียนมา ทำให้เราต้องหันมาหาตลาดใหม่ รองรับ โดยปีนี้ เป็นปีแรกที่จะให้ความสำคัญกับตลาดแรงงานเมียนมาในประเทศไทย และอีกหลายประเทศ เพราะจากพลังของออนไลน์ ที่เข้าถึงคนเมียนมา มาหลายปี ทำให้การที่มีชาวเมียนมา หรือแรงงานเมียนมา ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหน ก็จะรู้จักแบรนด์ Angel's Secret ซึ่งที่เราเลือกเจาะกลุ่มแรงงานเมียนมาในต่างประเทศ เพราะในช่วงหลัง แรงงานเมียนมาออกไปใช้แรงงานในต่างประเทศ เยอะจากปัญหาการสู้รบภายในประเทศของเค้า
สำหรับการขายสินค้าในเมียนมา ที่ผ่านมา ขายเป็นเงินจ๊าด และเงินจ๊าดมีความผันผวนเยอะมาก ส่งผลกระทบต่อต้นทุนนำเข้าและกำลังซื้อของลูกค้าโดยตรง ทำให้ต้องมีการปรับราคาบางรายการที่จำเป็นต้องปรับราคา แต่เราก็ยังคงเป็นแบรนด์สุดท้ายในตลาดออนไลน์ของเมียนมาที่ตัดสินใจปรับราคาขึ้น
คุณกัญ เล่าถึงการทำตลาดแรงงานเมียนมา ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2568 ที่ผ่านมา ถือว่า ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีมาก โดยมียอดขายประมาณ 10 ล้านบาท ชดเชยยอดขายที่หายไปจากสถานการณ์ในประเทศเมียนมาได้
โดยแผนการตลาดในปี 2569 เตรียมบุกตลาดแรงงานในประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศไทย มีแผนที่จะเข้าไปทำตลาดแรงงานเมียนมา ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งใช้โมเดลความสำเร็จจากการทำตลาดแรงงานเมียนมาในไทย และปีนี้ มีแผนที่จะออกสินค้าใหม่หลายตัวที่เจาะกลุ่มตลาดผู้ชายอย่างเต็มตัว หลังจากได้ทดลองตลาด มาได้ระยะหนึ่งผลตอบรับออกมาดี สำหรับผลิตภัณฑ์กันแดด PEACHY UV GEL SPF50 PA++++ ซึ่ง ยังมีช่องว่างให้เราเข้าไปทำตลาดได้ พร้อมกับเปิดตัว แบรนด์ใหม่ 2 แบรนด์ คือ Freshio (เฟรชชิโอ): แบรนด์ดูแลช่องปากที่แตกต่างจากในท้องตลาด เพราะเป็นยาสีฟัน สีม่วง สูตรเจล แก้ปัญหาคราบฝั่งลึกเหมาะกับคนเมียนมาที่นิยมกินหมาก และ แบรนด์ที่ 2 ชื่อว่า คีรีมี Keereeme เซรั่มน้ำมันมะพร้าว สกินแคร์จากธรรมชาติ
