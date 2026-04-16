น้ำยาซักผ้า - ปรับผ้านุ่ม ไลฟ์สดฟาดกันเดือด ใครไวถูกได้ลูกค้าไป “ แบรนด์คุณนาย” ยึดออฟไลน์ รักษาแชมป์ 7 จังหวัดภาคใต้

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือ น้ำยาปรับผ้านุ่ม มีการไลฟ์สด กันเยอะอันดับต้นๆไม่แพ้สินค้าประเภทอื่นๆ ฟาดฟันกันดุเดือด บนโลกออนไลน์ ใครทำราคาขายได้ถูกกว่า และเข้าถึงลูกค้าได้ไวกว่าคว้าชัยชนะไป งัดกลยุทธ์จัดโปรฯ ราคา และคุณภาพมาแข่งกัน ใครทำถูกใจก็จะได้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำและบอกต่อ หรือไม่ก็เปลี่ยนแบรนด์ไปเรื่อย ๆ ใครขายถูกกว่า ก็ได้ลูกค้าไป เพราะคุณภาพเริ่มไม่หนีกัน เนื่องจากหลายๆ แบรนด์ผลิตมาจากโรงงานเดียวกัน
นัฐลินทร สุทธิการ เจ้าของ บริษัท คุณนาย 2020 จำกัด ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาล้างจาน แบรนด์คุณนาย เล่าว่า แบรนด์คุณนาย ขายน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และ น้ำยาล้างจาน ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีโรงงานอยู่ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่องทางการขายหลักของเรา เป็นช่องทางออฟไลน์ ออกบูท แนะนำสินค้าตามตลาด เป็น การทำตลาดเชิงรุกในพื้นที่ 7 จังหวัดทางภาคใต้
จุดขายของแบรนด์คุณนาย คือ คุณภาพและราคา ที่สามารถสู้กับแบรนด์ดังชั้นนำได้ น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือ น้ำยาซักผ้า ใช้หัวเชื้อน้ำหอมระดับเคาน์เตอร์แบรนด์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และทำการปรุงน้ำหอมออกมาเป็นกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรา และใช้นวัตกรรมแคปซูลช่วยล็อกความหอม ยาวนานกว่า 90 วัน ซึ่งปัจจุบันหลายแบรนด์ ก็นำนวัตกรรมดังกล่าวมาเป็นขาย
เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ปรับผ้านุ่ม แบรนด์คุณนาย กล่าวว่า ตนเองได้มาทำผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า และปรับผ้านุ่ม แบรนด์คุณนายมาได้ 5 ปี โดยมีโรงงานผลิตเอง และจำหน่ายเองในพื้นที่ ภาคใต้ 7 จังหวัด โดยใช้การลงพื้นที่ไปพบปะลูกค้าโดยตรง ด้วยการออกไปตั้งบูทให้พนักงานแนะนำสินค้า ตามตลาดนัด ต่างๆ ซึ่งตั้งราคาให้ลูกค้าจับต้องได้ เช่น น้ำยาซักผ้า 3 ถุง 100 บาท ขนาด 1000 ml และ 4ถุง 100 บาท น้ำยาปรับผ้านุ่ม
“ทั้งนี้ เน้นขายถูก เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนรายได้น้อย แต่สุดท้าย พอลูกค้าใช้ดี ก็บอกต่อ และเราเข้าถึงลูกค้าโดยตรง จากช่องทางออฟไลน์ ทำให้ลูกค้าเหนี่ยวแน่นกับเรา แต่สำคัญ คือ คุณภาพสินค้าต้องได้ด้วย จนทำให้ตอนนี้ เรามั่นใจว่า ยอดขายในพื้นที่ ภาคใต้ 7 จังหวัด ยอดขายของเราสู้แบรนด์ดังได้ ซึ่ง ทำให้แบรนด์ดังที่ครองตลาดอยู่ พอเห็นการรุกตลาดของเรา ทำให้ยอดขายของเค้าหายไป ก็หันมาลงพื้นที่ เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น”
อย่างไรก็ดี ปีนี้ หันมาบุกตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น เพราะเป็นช่องทางที่ทำให้เราขยายตลาดออกไปทั่วประเทศ ได้ ซึ่งแผนการขยายตลาดไปในพื้นที่ภาคอื่นๆ เราก็มีอยู่แล้ว แต่ก็มาสะดุด ตรงราคาน้ำมัน ทำให้อาจจะทำได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากยังคงให้ความสำคัญกับการทำตลาดออฟไลน์ การลงพื้นที่ เพราะเป็นสิ่งที่พวกเราถนัด และทำมาตั้งแต่แรก เป็นเหตุผลที่เราจะต้องหันมาทำออนไลน์ ในการขยายตลาดในภาคอื่นๆ ก่อน จะลงพื้นที่จริง ส่วนเป้าการเติบโต ถ้าไม่สะดุดจากปัญหาต่างๆ ก็คงจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
ส่วนค่าใช้จ่ายในการทำตลาดออนไลน์ในปัจจุบันค่อนข้างสูง บางครั้ง อาจจะสูงเท่ากับ ตลาดออฟไลน์ด้วยซ้ำ แต่พอถึงเวลานี้ เราก็คงจะเลือกไม่ได้ว่า จะทำตลาดไหน เพราะการแข่งขันสูง ตรงไหนพอจะทำรายได้ให้กับเรา ก็เลือกลงทั้งหมด รวมถึง ร่วมกับร้านสะดวกซักท้องถิ่น นำน้ำยาไปวางจำหน่ายด้วย
