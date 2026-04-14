“ลงเข่ง ซีฟู้ด” ปั้นจุดขายความสดระดับทะเลจริง เสิร์ฟสูตรเชฟ ดันยอดโต รับแรงหนุนสินเชื่อ SME D Bank

ร้าน “ลงเข่ง ซีฟู้ด” ในตลาดสดธนบุรี สร้างความต่างด้วยการคัดวัตถุดิบตามฤดูกาลและระบบนิเวศ ผสานสูตรเชฟมืออาชีพจนได้เมนูคุณภาพสม่ำเสมอ พร้อมเร่งขยายกิจการรองรับนักท่องเที่ยว หลัง SME D Bank เติมทุนดอกเบี้ยต่ำ เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
ท่ามกลางร้านขายเมนูซีฟู้ดที่เปิดเรียงราย อยู่ที่ตลาดสดธนบุรี ร้าน “ลงเข่ง ซีฟู้ด” มุ่งให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์ทุกจานด้วยการคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่จากท้องทะเล โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติอย่างแท้จริง และใส่ใจในทุกขั้นตอนการปรุงจากสูตรเชฟมืออาชีพ นี่เป็นจุดยืนของ “จิตตพัฒน์ ชัยวิชยานันท์” หรือคุณโบ เจ้าของร้าน “ลงเข่ง ซีฟู้ด” ที่สร้างความโดดเด่น ให้ลูกค้าประทับใจทุกครั้งเมื่อได้สัมผัสอาหารจานพิเศษที่เปี่ยมด้วยคุณภาพทุกคำ
SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย เคียงข้างเติมทุนสินเชื่อ “ปลุกพลัง SME” ด้วยจุดเด่นดอกเบี้ยต่ำ ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายนี้ให้มีเงินทุนเพียงพอ สามารถขยายกิจการ พร้อมรองรับลูกค้านักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เหมาะสม
คุณโบ เจ้าของร้าน “ลงเข่ง ซีฟู้ด” เล่าถึงความเป็นมาของธุรกิจ ว่า ด้วยความชื่นชอบท้องทะเลไทย หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์การประมง เริ่มเส้นทางการทำงานแรก ทำอาชีพอาจารย์สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ และครูสอนพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 10 ปี
ขณะเดียวกัน คุณโบ ยังลงทุนเปิดร้านขายวัสดุดิบอาหารทะเล เมื่อปี 2563 โดยเน้นรับสินค้ามาจากประมงเรือเล็กปลอดสารเคมี และล่าสุด ในปี 2568 ยกระดับจากร้านขายวัสดุดิบอาหารทะเล สู่การเปิดร้านขายอาหารทะเลสดปรุงเสร็จพร้อมรับประทานในชื่อ “ลงเข่ง ซีฟู้ด” ตั้งอยู่ในซอย 6 โซนอาหารทะเล ตลาดสดธนบุรี
เจ้าของร้าน เล่าว่า ในตลาดสดธนบุรี โซนอาหารทะเล มีร้านอาหารทะเลพร้อมรับประทานกว่า 40 ร้าน การจะสร้างความแตกต่างจากร้านอื่นๆ ของ “ลงเข่ง ซีฟู้ด” จึงมุ่งไปที่การนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านทรัพยากรท้องทะเล มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง ในการคัดเลือกวัตถุดิบสดที่ให้ความสำคัญลึกลงไปถึงฤดูกาล ความอุดมสมบูรณ์ และระบบนิเวศ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เหมาะสม สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้บริโภค ส่งผลให้ทุกจานที่เสิร์ฟ ผ่านกระบวนการคิดและคัดสรรอย่างละเอียด ไม่ใช่แค่ความสดใหม่ แต่คือ “การใส่ใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด” โดยใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ว่า เหตุใดช่วงเวลานี้ปลาเนื้อชนิดนี้ จึงมีรสชาติอร่อยเป็นพิเศษ หรือฤดูกาลใดที่สัตว์น้ำชนิดใดมีความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้ทุกเมนูที่ออกจากห้องครัว สามารถถ่ายทอดรสชาติที่ดีที่สุด และส่งมอบความอร่อยให้ลูกค้าได้ลิ้มลองอย่างดีที่สุด โดยแท้จริง
และเมื่อมีวัตถุดิบที่ดีแล้ว การนำมาปรุงประกอบเป็นอาหาร ก็สำคัญไม่แพ้กัน ทุกเมนูถูกรังสรรค์อย่างประณีต จาก “เชฟโน้ต” ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่พัฒนาสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ประจำร้าน พร้อมวางมาตรฐาน “คุมรสชาติ” ให้คงที่ เพื่อให้อาหารทุกจานมีคุณภาพเดียวกัน ไม่ว่าลูกค้าจะมาเมื่อใด ก็ได้รับความอร่อยในแบบเดิมเสมอ ถือเป็นเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้ลูกค้าจดจำและกลับมาอุดหนุนต่อเนื่อง
สำหรับเมนูเด็ดประจำร้าน “ลงเข่ง ซีฟู้ด” ยกให้ “ปลานึ่งซีอิ๊ว” นำวัตถุดิบปลาทะเลสดจาก จ.ชุมพร ราดด้วยซอสสไตล์ฮ่องกง เมื่อลูกค้าได้รับประทานแล้ว สัมผัสได้ถึงความกลมกล่อม และชูรสชาติของวัตถุดิบให้โดดเด่น นอกจากนั้น ยังมีเมนูแนะนำอื่น ๆ เช่น ล็อบสเตอร์ย่าง ปูนึ่ง หอยแมลงภู่อบชีส กุ้งซอสมะขาม ปลากะพงนึ่งบ๊วย และกุ้งแม่น้ำทอดเกลือ เป็นต้น
คุณโบ ยอมรับว่า การก้าวเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารถือเป็นเรื่องใหม่พอสมควร แม้จะมีความเข้าใจเรื่องวัตถุดิบและเมนูอาหารเป็นอย่างดี แต่การบริหารธุรกิจยังมีปัจจัยด้านต้นทุนที่ต้องรับมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งค่าตกแต่งร้าน การบริหารจัดการสต๊อกสินค้า รวมถึงค่าขนส่งวัตถุดิบ ที่ต้องคงความสดใหม่อยู่เสมอ ช่วงเริ่มต้นจึงใช้เงินทุนส่วนตัวเป็นหลัก
กระทั่งมาถึงจุดที่ต้องการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนขยายกิจการ รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน ที่เริ่มรู้จักและเข้ามาใช้บริการร้าน “ลงเข่ง ซีฟู้ด” มากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เริ่มศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบด้านสินเชื่ออย่างละเอียด
ในที่สุด เลือกใช้ “สินเชื่อปลุกพลัง SME” จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ที่มีเงื่อนไขเหมาะสม เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงแหล่งทุน ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 3% ต่อปี คงที่ตลอด 3 ปีแรก และระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานถึง 10 ปี ทำให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น
"เมื่อจะใช้สินเชื่อ เราเปรียบเทียบทุกอย่างเลย จนมาค้นพบว่า สินเชื่อจาก SME D Bank คือ จุดที่ดีที่สุดของเรา เพราะดอกเบี้ยถูก และเข้าใจพื้นฐานของคนทำธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งสินเชื่อที่ได้ เรานำมารีโนเวทร้าน รองรับการขยายกิจการ ทำให้พร้อมรองรับลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามามากขึ้น" คุณโบ ระบุ
เมื่อถามถึงแผนธุรกิจในอนาคต คุณโบ ไม่ได้ต้องการจะขยายสาขาจำนวนมาก ๆ หรือโด่งดังระดับประเทศในชั่วข้ามคืน แต่ต้องการให้ร้าน “ลงเข่ง ซีฟู้ด” พัฒนาขึ้นทุกวัน และรักษาคุณภาพที่ดีไว้เช่นเดิมเสมอ ทั้งด้านเมนูอาหาร และระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสุขและเก็บประทับใจกลับไปทุกครั้งเมื่อเข้ามาใช้บริการ
