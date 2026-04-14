“กิ่งพฤกษ์” เครื่องประดับแฮนด์เมด ฝีมือคนไทย ออเดอร์ต่างประเทศเป็นศูนย์ มุ่งเจาะตลาดคนไทย ประคับประคองกิจการยังคงได้ไปต่อ

เครื่องประดับแฮนด์เมดจากประเทศไทย เคยเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ เพราะฝีมือที่ประณีต แต่พอตลาดจีน เข้ามาด้วยค่าแรงที่ถูกกว่า การทำจำนวนมาก ได้ราคาถูกกว่า เครื่องประดับแฮนด์เมด จากไทยถูกลืม พ่อค้า แม่ค้า จตุจักร หลายคนพับเสื่อ ม้วนกลับไปทำอาชีพอื่นๆ หรือ ไม่หันมาเจาะตลาดคนไทย หรือ ขายปลีกให้นักท่องเที่ยว เพื่อให้กิจการได้ไปต่อ เช่นเดียว กับเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับรายนี้
กิ่งพฤกษ์ มุตตะโสภา” (พี่กิ่ง) เครื่องประดับแบรนด์ “กิ่งพฤกษ์” เล่าว่า เดิมตนเองทำธุรกิจผลิตและขายส่งเครื่องประดับ หินสี พลอย อัญมณีต่างๆ ตามออเดอร์ของลูกค้าในต่างปรเทศ ซึ่งเดิมก่อนโควิดจะเปิดร้านอยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักร มีออเดอร์ต่อเดือนหลักหลายล้านบาท และยอดขายเริ่มมาสะดุด หลังจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในช่วงก่อนโควิด
เริ่มเห็นเค้าลางไม่ค่อยดีนัก ส่วนหนึ่งมาจากตลาดจีน ที่ราคาถูกมากทำให้ออเดอร์เราเริ่มหาย แต่มาเห็นได้ชัดเจน ช่วงโควิด ที่ทำให้ต้องปิดร้านแบบถวาร ที่ตลาดนัดจตุจักร ที่เปิดมากกว่า 30 ปี พอพ้นโควิดทุกอย่างไม่ได้กลับมาเหมือนเดิม ออเดอร์ต่างประเทศหายไปเลย ทำให้เราต้องมามองหาตลาดใหม่ที่เป็นคนไทยด้วยกัน
โดยเลือกกลับมาเปิดร้านอีกครั้ง ที่ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์ค ศรีนครินทร์ ที่เลือกเปิดที่นี่ เพราะได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่ม กลุ่มคนที่เป็นหมู่บ้านจัดสรร อยู่เยอะ และพอจะมีกำลังซื้อ ซึ่งเปิดมาตั้งแต่หลังโควิด เกือบ 5 ปีแล้ว ผลตอบรับก็ถือว่าดีในระดับช่วยประคับประคองกิจการของเราให้ได้เดินต่อ
แต่พอมาช่วงนี้ กระทบหนักหน่อย ลูกค้าเริ่มหาย เพราะสินค้าของเราเป็นสินค้าฟุ่มเฟื่อย คนเริ่มประหยัด เตรียมเงินไปจ่ายกับสินค้าจำเป็นที่มีแนวโน้มปรับราคาเพิ่มขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องไปใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็น
สำหรับการปรับตัวที่ผ่านมา ปรับตัวมาตลอด เช่น รูปแบบปรับเปลี่ยน เพราะคนไทยนิยมรูปแบบที่สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ แต่ในอดีต ขายออเดอร์ต่างชาติ จะเน้นงานชิ้นใหญ่ ที่เน้นความอลังการณ์ ทำราคาให้ถูกลง เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย ในส่วนของราคาวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นหินสี พลอย อัญมณี หลายอย่าง เริ่มหายากขึ้น มีราคาสูงขึ้นด้วย
ในส่วนลูกค้าคนไทย ที่มาซื้อของเราจะเป็นกลุ่มตลาดระดับกลางถึงบน กลุ่มลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ ในอนาคต ยังคาดหวังว่า เครื่องประดับแฮนด์เมดของเราจะกลับมาได้รับความนิยมจากลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา เครื่องประดับอัญมณีแฮนด์เมดที่เป็นงานฝีมือจากไทยได้รับการยอมรับไปทั่วโลก หวังว่า เครื่องประดับแฮนด์เมดของเราจะกลับมาได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ เหมือนในอดีต อีกครั้ง
