(ชมคลิป) HYROX ไม่ใช่แค่กีฬา…แต่มันคือ “ตลาดใหม่ของ SME”

รู้ไหมว่า กระแส HYROX ไม่ได้เป็นแค่กีฬา แต่กำลังกลายเป็น “โอกาสทำเงิน” ของ SME และที่สำคัญคือ…คุณไม่ต้องจัดอีเวนต์เอง ก็สามารถหาเงินจากกระแสนี้ได้
ก่อนอื่นมาดูว่า HYROX ในมุมธุรกิจคืออะไร ถ้ามองแบบคนทำธุรกิจ HYROX คือ “เครื่องปั๊มลูกค้า” เพราะพอคนสมัครแข่ง เขาไม่ได้แค่ไปแข่งแล้วจบ แต่ต้องมีการ ซ้อม กินคลีน ซื้ออุปกรณ์และหาคอมมูนิตี้ นั่นหมายความว่า “มีดีมานด์รออยู่แล้ว” SME ที่เข้าไปอยู่ในวงนี้ แทบไม่ต้องสร้างลูกค้าเองเลย
มาดูกันว่า 5 โมเดลทำเงินกับกีฬา HYROX ในมุมของ SME จะมีอะไรบ้าง
เริ่มที่โมเดลที่ 1 ยิมขนาดเล็ก เปิดคลาส HYROX Training ทำเป็นคอร์ส 8–12 สัปดาห์ กีฬานี้ลูกค้าจะมีเป้าหมายชัด ทำให้ยอมจ่าย 3,000–8,000 บาทต่อคอร์สได้ไม่ยาก
โมเดลที่ 2 เทรนเนอร์ หรือ โค้ชออนไลน์ คุณสามารถขายโปรแกรม รับโค้ชแบบตัวต่อตัวหรือทำคอนเทนต์ ซึ่งมีจุดขายง่ายมาก คือ การปั้นจากคนธรรมดาไปสู่การแข่งจบ
โมเดลที่ 3 อาหารคลีน ลูกค้ากลุ่มนี้กินจริงจังและกินซ้ำ คุณสามารถทำเป็นแพ็กสำหรับสายแข่ง เน้นโปรตีน และ performance
โมเดลที่ 4 อุปกรณ์ฟิตเนส เช่น รองเท้า ถุงมือ ชุดออกกำลังกายและเสื้อถ่วงน้ำหนัก โดยจะขายผ่าน TikTok หรือ Shopee ก็ได้
โมเดลที่ 5 จัด Mini Event คุณไม่ต้องจัดใหญ่แบบ HYROX แค่จัดในยิม หรือคอมมูนิตี้เล็ก ๆ ก็พอ โมเดลนี้รายได้มาจาก ค่าสมัคร สปอนเซอร์และการขายของในงาน
ทีนี้มาดูตัวอย่างโมเดลที่ทำ “เงินจริง” กัน ลูกค้า 1 คน ไม่ได้จ่ายแค่ค่าเดียว แต่ประกอบด้วย ค่าสมัครคลาส 5,000 บาท ค่าอาหาร 3,000 บาท ค่าอุปกรณ์ 2,000 บาท รวมแล้วประมาณ 10,000 บาทต่อคน นี่แหละคือ “รายได้ต่อหัว” ที่ผู้ประกอบการ SME สามารถทำได้
นอกจากนี้มาดู Insight สำคัญของธุรกิจนี้มี 3 ข้อ คือ 1. ลูกค้ากลุ่มนี้ “ยอมจ่าย” เพราะเขามีเป้าหมายชัด 2. Community สำคัญกว่ายิมสวย คนไม่ได้อยู่เพราะสถานที่แต่อยู่เพราะเพื่อนและโค้ช 3. Content คือเครื่องมือขายที่ดีที่สุด HYROX เป็นคอนเทนต์ที่ทำง่ายมาก ทั้ง before-afterและคลิปซ้อม
แน่นอนว่า ทุกธุรกิจมีความเสี่ยง สำหรับ SME ที่อยากเริ่ม มี 3 เรื่องที่ต้องระวัง คือ 1.กระแสมาแล้วไป 2.ลงทุนเยอะเกิน และ 3. การทำเหมือนคนอื่น ทางรอดคือต้อง “สร้างจุดต่าง”
สรุปสั้น ๆ HYROX ไม่ใช่แค่กีฬา แต่คือ “กระแสที่ SME เอามาทำเงินได้หลายทาง” ถ้าคุณจับจังหวะถูก
เริ่มจากเล็ก ๆ ก็โตได้และสามารถสร้างรายได้ระยะยาวได้จริง
