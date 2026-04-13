เลมอนโกลด์ แปรรูปเพิ่มมูลค่า มะนาว GI เพชรบุรี

นายชัยภัทร ขุมทอง เจ้าของบริษัทเลมอนโกลด์ (L.M.G.) Lemon golds ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะนาวเพชรบุรี เล่าว่า ตนเองอยู่ที่อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่มีการปลูกมะนาวมากที่สุด และยังเป็นแหล่งปลูกคุณภาพ ที่ขึ้นชื่ออันดับหนึ่ง ของประเทศไทย และมะนาวท่ายางก็ยังได้ขึ้นทะเบียน GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้วยเป็นมะนาวเปลือกบาง มีรสเปรี้ยว พร้อมกลิ่นหอมของมะนาวที่ชัดเจน ทำให้มะนาวเมืองเพชร เป็นวัตถุดิบที่เมื่อนำมาแปรรูป จะได้มะนาวที่มีรสชาติที่ดี เป็นที่มาของมะนาวแปรรูปเมืองเพชรผสมน้ำผึ้งป่า สินค้าตัวแรกที่สร้างชื่อให้กับเราในฐานะสินค้าโอทอป อำเภอท่ายาง เพชรบุรี และตามมาด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ เช่น เปลือกมะนาวเชื่อมกับน้ำผึ้ง ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังได้นำความโดดเด่น ของกลิ่นหอมมะนาวเมืองเพชร โดยนำเปลือกมะนาวมาสกัด ออกมาเป็นเอสเชนเชียลออย และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทำเครื่องสำอาง โจโจ้บาร์ ออย บำรุงผิว และเป็นเซรั่ม และ Happiness oil spray ผสมกับน้ำมันจากดอกมะลิ และน้ำมันจากดอกบัว เมนทอล เป็นกลิ่นบำบัดในรูปแบบของสเปรย์ บรรเทาอาการ ปวดศรีษะ ไมเกรน
สำหรับจุดเริ่มต้นของการมาทำผลิตภัณฑ์แปรรูปมะนาวของ เลมอนโกลด์ เมืองเพชร มาจาก “คุณชัยภัทร” ลาออกจากงานมา เปิดร้านขายมะนาวสด ที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และด้วยความที่เพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การปลูกมะนาวเยอะ และมะนาวจากเพชรบุรี เป็นมะนาวคุณภาพดี อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ต้องการนำสิ่งที่ดีที่สุดของเพชรบุรี ไปให้คนทั้งประเทศได้รู้จัก และเพื่อช่วยเกษตรกร ได้ขายมะนาวได้มากขึ้น
โดยมะนาวที่เราเลือกมาทั้งจำหน่ายสด และนำมาแปรรูป เราได้เลือกมะนาวจากสวนที่ปลูกในแบบปลอดสาร หรือ ออแกนิค เพราะนำมาแปรรูป ส่วนใหญ่จะใช้เปลือกมะนาว ซึ่งต้องใช้มะนาวที่ปลอดภัย ส่วนราคามะนาวที่เรารับซื้อจากเกษตรกร จะเป็นลักษณะของ คอนเท็กฟาร์มมิ่ง โดยจะรับซื้อ ในราคาเดียวตลอด 12 เดือน ในราคาลูกละ 3 บาท เพราะราคามะนาวมีความผันผวนมาก เราจึงเลือกที่จะดิวกับเกษตรกร ราคาเดียวตลอดทั้งปี
