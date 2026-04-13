ชาวสวนกังวลราคาทุเรียนชุมพร หันปลูกกล้วยหอมแซม จนผลผลิตเพิ่มขึ้น ฮ๊อม...หอม รง.แปรรูปกล้วยหอมทอง ดันสู่ตลาดส่งออกช่วยระบายผลผลิต

กล้วยหอม พืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การแปรรูปช่วยให้เกษตรกรมีทางระบายสินค้า ก่อนเจอปัญหาผลผลิตล้นตลาดจนต้องเททิ้ง
พื้นที่การปลูกกล้วยหอมทอง ในจังหวัดชุมพร เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สืบเนื่องมาจากการที่เกษตรกรปลูกทุเรียนเจอปัญหาราคาทุเรียนที่ไม่แน่นอน เกษตรกร จำเป็นจะต้องหารายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ด้วยการหันปลูกพืชล้มลุกแซมในสวนทุเรียน และกล้วยหอมทอง ก็เป็นหนึ่งในผลไม้ที่เกษตรกรปลูกแซมในสวนทุเรียนกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผลผลิตกล้วยหอมทอง จากจังหวัดชุมพร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของผลผลิตกล้วยหอมทอง ส่งผลกระทบต่อราคาตกต่ำ และการระบายกล้วย ในช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมๆ กัน และกล้วยเป็นผลไม้ที่อายุการเก็บสั้น ถ้าไม่นำมาแปรรูปจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในการระบายผลผลิตในอนาคตได้
โรงงานแปรรูปกล้วยหอมทอง จ.ชุมพร
วันนี้ พามารู้จักกับเจ้าของโรงงานแปรรูปกล้วยหอมทอง ที่ใช้ชื่อว่า “ฮ๊อม..หอม” (HOM HOM) ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปกล้วยหอมทอง ในรูปแบบของกล้วยทอดอบกรอบ จังหวัดชุมพร โดยโรงงานแห่งนี้ จากเดิมรับซื้อกล้วยหอมทองตกเกรด จากสหกรณ์ญี่ปุ่น แต่วันนี้ ด้วยความที่ต้องใช้กล้วยหอมมากขึ้น การรอใช้แค่กล้วยตกเกรดจะไม่เพียงพอ จึงได้มีการรับซื้อกล้วยหอมทองจากเกษตรกร ปลูกกล้วยหอมทอง กว่า 600 ไร่ จังหวัดชุมพร โดยแต่ละเดือน ต้องใช้กล้วยไม่ต่ำกว่า 15-20 ตัน
นางสาวพรรฬิการ์ เพชรชู เจ้าของบริษัท เลิฟบานาน่า จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมทองในรูปแบบของกล้วยหอมทองทอดกรอบ แบรนด์ ฮ๊อม..หอม เล่าว่า ที่มาของกล้วยหอมทองทอดกรอบ ฮ๊อม..หอม เกิดขึ้นมาจากครอบครัวปลูกกล้วยหอมทอง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และมีกล้วยที่ไม่สามารถส่งขายคัดทิ้งเป็นจำนวนมาก ก็เลยคิดว่าจะนำกล้วยเหล่านี้มาแปรรูปได้อย่างไรบ้าง เป็นที่มาของ กล้วยทอดกรอบ ฮ๊อม..หอม ซึ่งนับถึงวันนี้ ทำมานานกว่า 10 ปี
เตรียมออกโปรดักส์ใหม่ ไซรัป ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ
โดยผลตอบรับออกมาค่อนข้างดี มีลูกค้ามารับไปจำหน่ายต่อ และได้ลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมพร แวะซื้อไปเป็นของฝาก มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และในเร็วๆ นี้ เตรียมออกโปรดักส์ตัวใหม่ ที่ใช้กล้วยหอมทอง คือ ไซรัปกล้วย เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแปรรูปกล้วยหอมทอง เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้มีช่องทางในการระบายผลผลิตการเกษตรอย่างกล้วยหอมทองได้มากขึ้น และทำให้เราเปิดช่องทางการขายใหม่ๆ ในกลุ่มของคนรักสุขภาพ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ และมีการเติบโตทุกปี
สำหรับกล้วยหอมทองที่รีบซื้อจากเจ้าของสวน มีราคาเริ่มต้นกิโลกรัมละ 8 บาท 10 บาท ไปจนถึงกิโลกรัมละ 15 บาท ขึ้นอยู่ว่าช่วงนั้นมีผลผลิตออกมาน้อยแค่ไหน แต่ในช่วงหลัง ชาวสวนทุเรียน ก็หันมาปลูกกล้วยหอมทองกันมากขึ้น เนื่องจากทุเรียน มีราคาตก ชาวสวนเลยต้องปลูกกล้วยหอมแซมในสวนทุเรียน เพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง
เกษตรกรติดต่อเข้ามาขายผลผลิตเพิ่มขึ้น ช่วงนี้
ทั้งนี้ ทำให้ช่วงนี้ ก็จะมีเกษตรกร ที่ติดต่อเข้ามา เพื่อจะส่งกล้วยหอมทองมาให้กับเรา แต่ด้วยความที่ยอดขายของเรายังไม่เยอะมาก ไม่สามารถที่จะรับซื้อผลผลิตกล้วยหอมทองจำนวนมาก จากชาวสวนที่ต้องการนำมาขายให้กับเราได้ เนื่องจากปัจจุบันการทำตลาดของเรายังคงเป็นแค่ตลาดภายในประเทศ
ถ้าในอนาคตเราสามารถที่จะพัฒนาการแปรรูปกล้วยหอมทองทอดกรอบให้สามารถเก็บได้นานถึง 1 ปี ได้ ทำให้เราสามารถที่จะส่งออกไปขายต่างประเทศได้ ยอดการผลิตเยอะขึ้น ความต้องการกล้วยก็จะมากขึ้น ถึงเวลานั้น สามารถที่จะช่วยรับซื้อผลผลิตกล้วยหอมทองจากชาวสวนได้มากขึ้น
เปิดช่องทางการขายใหม่ ในขนาดซองที่เล็กลง
ในปัจจุบัน การขายของเราจะเป็นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ลูกค้าจะมีทั้งที่ซื้อไปจำหน่ายต่อ และลูกค้าที่ซื้อปลีก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ซื้อจำหน่ายต่อ หรือเป็นตัวแทนขายประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนช่องทางออฟไลน์ จะมีขายผ่านร้านขายของฝาก และในปีนี้ 2569 ได้รับการติดต่อจากทางโรงแรมในย่านประตูน้ำ ที่ต้องการซื้อกล้วยทอดกรอบของเราไปวางในห้องพัก โดยให้เราทำขนาดซองที่เล็กลง
ทั้งนี้ เราก็เลยถือโอกาสนี้ขยายตลาดไปที่กลุ่มลูกค้า โรงเรียน ที่ต้องการขนาดที่เล็กลง เหมาะกับตลาดเด็กๆ ขายในราคาซองละ 20 บาท เดิมสินค้าของเราจะมีขนาดเดียว คือ 80 กรัม ขายในราคาซองละ 35 บาท ขายส่งราคาซองละ 28 บาท ส่วนรสชาติ มีให้เลือกหลายรส ไม่ว่าจะเป็นรสดั้งเดิม รสซาวครีม รสปาปริก้า ฯลฯ แต่รสที่ขายดีสุด เป็นรสดั้งเดิม
บรรจุภัณฑ์ตัวใหม่ เพิ่มอายุการเก็บได้นานขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ตัวใหม่ ที่ช่วยยืดอายุกล้วยหอมทองทอดกรอบ ได้นานถึง 6 เดือน ซึ่งซองในแบบเดิมอายุการเก็บอยู่ได้แค่ 3 เดือน ทำให้ในช่วงนี้ ต้องนำเงินลงทุนไปใช้กับการลงทุนสต็อกบรรจุภัณฑ์ เพราะการที่เราได้สั่งครั้งละมากจะช่วยให้ได้ในราคาที่ถูกลง และเป็นจังหวะที่ก่อนราคาบรรจุภัณฑ์ พลาสติกจะปรับราคาในช่วงนี้
ถ้าถามถึงการแข่งขันในธุรกิจนี้ เริ่มมีให้เห็นกันมากขึ้น แต่ละรายก็จะมีจุดขาย และเทคนิคการผลิตที่แตกต่างกัน ออกไป รสชาติไม่ได้เหมือนกัน แต่ครั้งนี้ อยู่ที่ว่าลูกค้าจะชอบ สินค้าจากแบรนด์ไหน เราเอง ก็ต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ถ้าในส่วนของรสชาติถือว่า ตอนนี้เราก็ลงตัวแล้ว เพราะขายมานาน แต่คงจะต้องมาดูเรื่องของแพคเกจจิ้ง ซึ่งได้ปรับแพคเกจจิ้งในรูปแบบใหม่ ที่มีความน่าสนใจ และ ร่วมสมัยมากขึ้น ทำให้ยอดขายในช่วงหลังจากที่ปรับแพคเกจจิ้ง ดีขึ้น เรื่อย ส่วนของตลาดรับจ้างผลิต ก็ยังมีคนให้ความสนใจ และมาผลิตสินค้ากับเราอย่างต่อเนื่อง
เริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบจากราคาน้ำมัน
ส่วนผลกระทบในช่วงปีนี้ และช่วงนี้ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน จะเห็นได้จากปกติในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ ลูกค้าของเรา ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อเข้ามาเพื่อสั่งออเดอร์ เยอะกว่าปกติ เพื่อนำไปขายในช่วงสงกรานต์ แต่ปีนี้ ออเดอร์ลดลงจากปีก่อน เช่น รายหนึ่งเคยสั่ง 100 ชิ้น ช่วงสงกรานต์ ปีนี้ ก็จะสั่งแค่ 50 ชิ้น เป็นต้น ซึ่งออเดอร์ที่ลดลง เริ่มเห็นชัดเจนมาตั้งแต่เดือน มีนาคม
ใน ส่วนการปรับตัวของเราทำได้แค่ประคับประคองกิจการไป และพยายามหาเปิดลูกค้ากลุ่มใหม่ เพิ่ม ล่าสุดได้เตรียมขยายไปยังกลุ่มเด็กนักเรียน หรือ พัฒนาสินค้าตัวใหม่ ขึ้นมารองรับ และเป้าหมายของเรา ก็คือ อยากจะทำตลาดส่งออก ซึ่งต้องพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานการส่งออกก่อน ถ้าส่งออกไปต่างประเทศได้ ช่วยให้เราเติบโตแบบก้าวกระโดดได้
โทร. 09-8669-2425
