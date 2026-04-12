ออลไรท์ ฯ ติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป ชี้ รัฐหนุน 2แสน ดันตลาดโต สะดุดผลกระทบสงครามส่งแผงโซล่าร์ฯ ราคาพุ่ง ลูกค้าชะลอ

ออลไรท์ ฯ ติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป ชี้ นโยบายรัฐหนุน 2แสน ดันตลาดโต แต่สะดุดผลกระทบสงครามส่งแผงโซล่าร์ฯ ราคาพุ่ง ลูกค้าชะลอ
นายอดิศักดิ์ พึ่งศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด เล่าว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการ ด้านNetwork & Infrastructure IT&IOT System และ Security Solutions รวมถึงระบบพลังงานและ Rewable Power และ Professional Service และ Move Box โดยรายได้หลักของบริษัทฯ ในอดีต มาจาก ระบบ Network & Infrastructure IT&IOT
แต่ในระยะหลัง ที่มีเรื่องของพลังงานโซล่าเซลล์เข้ามา และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเงินทุน 200,000 บาทให้กับผู้ที่ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ในช่วงนี้ บริษัทฯ หันมาให้ความสำคัญกับการให้บริการด้านติดตั้งโซล่าร์เซลล์ มากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบโซล่าเซลล์ ของบริษัทโซล่าร์เซลล์ ชั้นนำเบอร์ต้นๆจากประเทศจีน
ทั้งนี้ ในอดีต บริษัทเคยทำงานด้านระบบพลังงานโซล่าร์เซลล์ จากแบรนด์อเมริกา แต่ช่วงนั้น การติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ไม่ได้รับความนิยม เพราะระบบการติดตั้งแพงมากและการขออนุญาตจากการไฟฟ้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ไม่เหมือนกับในปัจจุบัน ที่ขั้นตอนเหล่านั้นลดน้อยลงไปเยอะ การขออนุญาตการไฟฟ้าง่ายขึ้นมาก ประกอบกับโซล่าร์ฯ จากตลาดจีนเข้ามาในราคาที่ถูกลง และรัฐบาล ก็สนับสนุนเงินทุนในการติดตั้งโซล่าร์ฯ และมาบวกกับช่วงนี้ คนไทยกังวลเรื่องของพลังงาน ที่เริ่มขาดแคลนจากภาวะสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจการติดตั้งโซล่าร์ ฯ กันมากขึ้น
สำหรับการกลับมาให้ความสำคัญกับการให้บริการโซล่าร์ฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ว่า จะสามารถพัฒนาระบบ จนสามารถที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเอง ในอนาคตด้วย เพราะประสบการณ์ทำงานให้กับทั้งแบรนด์อเมริกา และแบรนด์จีน ทำให้เราคิดว่า สามารถทำแบรนด์ของตัวเองที่มีความพิเศษ ของทั้งสองแห่งมาเป็นจุดขายของเรา ได้ และหัวใจสำคัญของ บริการโซล่าเซลล์ คือ งานบริการหลังการขาย และคุณภาพของสินค้า
อย่างไรก็ดี การแข่งขัน ในตลาดการให้บริการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ในช่องทางออนไลน์มีสูงมาก การที่มีแบรนด์ของเราเอง ในรูปแบบบริษัทฯ ที่มีตัวตนและน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะเลือกใช้บริการกับเรา โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องลงไปแข่งในเรื่องของราคา สำหรับการกลับมาทำงานด้านพลังงานโซล่าร์ฯ ของบริษัท ครั้งนี้ ลูกค้ามุ่งเป้าที่กลุ่มครัวเรือนมากกว่า เพราะเป็นตลาดที่ใหญ่กว่ามีช่องว่างให้ได้ลงไปเล่นได้เยอะกว่า
คุณอดิศักดิ์ ได้ให้ความเห็นในส่วนของราคาโซล่าร์เซลล์ ในช่วงนี้ว่า ถ้าใครต้องการจะติดตั้ง คงจะต้องรีบตัดสินใจ เพราะมีแนวโน้มว่าจะมีการปรับราคาใหม่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุน ต่างๆ เพิ่มขึ้นจากภาวะสงคราม ไม่เฉพาะแผงโซล่าร์ฯ อุปกรณ์อื่น เกี่ยวกับไฟฟ้าขึ้นทั้งหมด เช่น สายไฟ ปรับราคาขึ้นไปแล้ว 30-40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแผงโซล่าร์ฯ จากประเทศจีน มีการปรับราคาไปแล้ว 10-15 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอีกในเร็วๆ นี้
โดยในช่วงนี้ลูกค้าให้ความสนใจ กับการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ เข้ามามากพอสมควร แต่ก็ยังไม่กล้าตัดสินใจ เพราะกังวล เรื่องผลกระทบจากเศรษฐกิจยังไม่อยากจะต้องจ่ายเงินหนักในช่วงนี้ ซึ่งมีลูกค้า ให้เราไปสำรวจพื้นที่ และมีการพูดคุย อยู่หลายราย แต่ก็ยังไม่ตัดสินใจ ถ้าไม่มีสงคราม และเรื่องน้ำมัน น่าจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายกว่านี้ ส่วนราคาที่ปรับขึ้นมาของแผงโซล่าร์ฯ คุณอดิศักดิ์ มองเรื่องการคืนทุนไว้ว่า น่าจะยาวเพิ่มไปถึง 4 ปี 5 ปี จากเดิม ที่วางไว้ที่ประมาณ 3 ปี 3 ปีครึ่ง ไม่เกินนี้ แต่ถ้าได้รับการสนับสนุนเงินทุนภาครัฐ การคืนทุนก็จะเร็วขึ้น
โทร. 02-165-0465 , 09-31281144
www.alcc.co.th