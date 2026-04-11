เชฟสาวเมืองกล้วยไข่ หลงรักเล่นพิลาทิส กลับบ้านหาเล่นไม่ได้เปิดเอง ผลตอบรับดีกว่าที่คิด

พิลาทิส การออกกำลังกายที่ได้รับความนิยม ในช่วงที่ผ่านมา และการเปิดพิลาทิส ในต่างจังหวัดอย่างกำแพงเพชร จังหวัดเล็ก ผลตอบรับ ที่ออกมาก็ไม่ได้แย่ เชฟสาว ชื่นชอบการเล่นพิลาทิส เมื่อต้องกลับมาอยู่บ้าน หาเล่นไม่ได้ ก็เลยเปิดเองเสียเลย ตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้
นางสาวพิมพิชญ์ เที่ยงธรรม เจ้าของสตูดิโอพิลาทิส เล่าว่า ตนเองได้เปิดให้บริการพิลาทิส ที่จังหวัดกำแพงเพชร มาได้ประมาณ 1 ปี จุดเริ่มต้นมาจาก เมื่อครั้งที่ตนเองทำงานเป็นเชฟที่ประเทศออสเตรเลีย ต้องยืนทำอาหารนานหลายชั่วโมง ทำให้เกิดอาการปวดหลัง และก็ได้รับการชักชวนให้ไปออกกำลังกายแบบพิลาทิส หลังจากนั้นอาการค่อยๆ ดีขึ้น และพอได้ไปเล่นบ่อยก็รู้สึกว่า ชื่นชอบการเล่นพิลาทิส และพอได้กลับมาอยู่บ้านที่กำแพงเพชร ไม่มีที่ให้เราได้ไปเล่น ก็เลยตัดสินใจเปิดสตูดิโอพิลาทิสที่นี่ โดยได้ไปเรียนที่สถาบันสอนพิลาทิส stott pilates ของบริษัท merrithew จากประเทศแคนนาดาเพื่อสามารถมาเป็นครูสอนได้
หลังจากเปิดให้บริการก็ได้ลูกค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศ บางคนก็มีอาการออฟฟิศซินโดรน บางคนก็เป็นเจ้าของกิจการ เป็นคุณแม่ ที่อยากจะออกกำลังกาย นักศึกษา ฯลฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง แต่ตอนหลังเริ่มมีผู้ชายเข้ามาใช้บริการบ้าง คนที่มาเรียนจะมีทั้งที่ต้องการจะมาเล่นสนุกผ่อนคลายและออกกำลังกาย และ กลุ่มที่มีอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้อ
ส่วนราคาค่าบริการ คิดค่าบริการเป็นรายครั้งๆละ 1,000 บาท ต่อการเรียน 1 ชั่วโมง และสำหรับผู้ที่สมัครเป็นรายแพ็คเกจ 10 ครั้ง คิด 9,000 บาท และแพ็คเกจ 20 ชั่วโมง คิด 16,000 บาท
นางสาวพิมพิชญ์ บอกว่า ราคาค่าบริการที่คิด เมื่อเทียบกับราคา พิลาทิสที่ใช้เครื่องยี่ห้อเดียวกัน และ เรียนจากสถาบันเดียวกัน ที่เปิดให้บริการในกรุงเทพฯ ของเราถือว่าถูกกว่ามาก ตอนมาเปิดใหม่ ก็กังวลว่า ลูกค้าต่างจังหวัด จะรับกับค่าบริการนี้ได้ไหม และเป็นจังหวัดเล็กจะมีคนมาเล่นไหม แต่พอได้เปิดก็มีคนมาใช้บริการ ในระดับที่เราพอใจสำหรับจังหวัดเล็กที่มีคนไม่เยอะ
ในส่วนของการลงทุน ค่าเช่า ไม่ได้เสีย เพราะเปิดที่คลินิกความงามของพี่สาว จะเสียแค่ค่าเครื่องประมาณ 700,000 บาท และอุปกรณ์อื่นๆ รวมแล้ว ไม่ถึงล้าน ลูกค้ารู้จักเราจากการมาใช้บริการทีคลินิกของพี่สาว และเริ่มทำตลาดออนไลน์ มากขึ้น ส่วนลูกค้าจะมีทั้งที่เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการต่อเนื่อง และลูกค้ารายใหม่
