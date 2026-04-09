อย่ามองข้าม !!เครื่องดื่มน้ำหวาน 10 บาท ตจว. แข่งเดือดรับอุณหภูมิทะลุปรอท “วาวี่ ฟู้ดส์” เผยเมษาฯ ดันยอดทะลุ 2 ล้านบาท

ในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้ ตลาดเครื่องดื่มคึกคักเป็นพิเศษ ทั้งแบรนด์ยอดนิยม และ เครื่องดื่ม น้ำหวาน น้ำเฉายก๋วย น้ำส้ม น้ำสมุนไพรต่างๆ ถูกบรรจุขวดวางขายในราคาขวดละ 10 บาท ตามร้านขายของชำในต่างจังหวัด ซึ่งจะคึกคักกันเป็นพิเศษรับอุณหภูมิ ทะลุปรอทแบบนี้ บางรายสร้างยอดขายกันเป็นหลักแสน หลักล้านขวด กันเลยที่เดียว สำหรับหน้าร้อนปีนี้
นายอำนาจ แสงดี กรรมการผู้จัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาวี่ ฟู้ดส์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม น้ำหวาน น้ำเฉาก๋วย และ น้ำข้าวหอมมะลิสกัด ภายใต้แบรนด์ วาวี่ (WAWI) เล่าว่า ในช่วงหน้าร้อนของประเทศไทย ที่อากาศร้อนมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้เครื่องดื่มน้ำหวานวาวี่ฟู้ดส์ของเรา มีการเติบโตมากกว่าช่วงปกติ ถึงกว่าเท่าตัว ซึ่งเนื่องมาจากเราเป็นเครื่องดื่มทางเลือกที่ราคาไม่แพง และมีให้เลือกหลากหลายรสชาติ ทำให้ผลตอบรับหน้าร้อนในปีนี้ ยอดขายดีเป็นพิเศษ
สำหรับเครื่องดื่มน้ำหวานวาวี่ ฟู้ดส์ของเรา จะวางขายอยู่ตามร้านขายของชำในต่างจังหวัดหลายๆ จังหวัดเกือบทั่วประเทศ ผ่านศูนย์กระจายสินค้าเครื่องดื่มแบรนด์ดัง ที่รับสินค้าของเราไปจำหน่าย และผ่านตัวแทนจำหน่าย ของเราที่มีอยู่ตาม จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
สำหรับยอดขายในช่วงอากาศร้อนแบบนี้ เพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติ ถึงกว่าเท่าตัว และด้วยปีนี้ ได้เพิ่มตัวแทนจำหน่ายไปทั่วประเทศ ทำให้เราเติบโตมากกว่าทุกปี โดยมียอดขายต่อเดือนอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นหลัก 3-4 แสนขวด ต่อเดือน โดยราคาปัจจุบันขายส่งอยู่ที่ โหลละ 80 บาท ซึ่งมีการปรับราคาขึ้นมาจากปีก่อนขายโหลละ 78 บาท การปรับราคาตรงนี้ปรับมาก่อนหน้าจะมีสถานการณ์ น้ำมัน และการขึ้นของขวดพลาสติกในขณะนี้ แต่ถ้าตัวแทนของเราสั่งในปริมาณเยอะ ก็จะได้ในราคาที่ถูกกว่านี้
ส่วนการปรับราคาของขวดพลาสติก และ ราคาน้ำมัน ในช่วงนี้ ยังไม่ได้มีการปรับราคา โดยจะแบกภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ ประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังไม่ปรับราคาช่วงนี้ ส่วนหนึ่งต้องดูคู่แข่งด้วย เพราะตลาดนี้ การแข่งขันสูงมาก ถ้าเป็นไปได้พยายามจะไม่ปรับราคาช่วงนี้ เข้าใจสถานการณ์ และกำลังซื้อของลูกค้า ถ้าปรับราคาขึ้นภาระตกไปอยู่ที่ลูกค้า ของเรา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในต่างจังหวัดที่รายได้ ไม่ได้เยอะ อยากให้เค้าได้มีเครื่องดื่มทางเลือกที่ราคาไม่แพง
สำหรับ วาวี่ฟู้ดส์ มีเครื่องดื่มหลายประเภท ให้ลูกค้าได้เลือก ทั้งน้ำหวานหลากหลายรสุชาติ และยังเป็นเจ้าของผู้ผลิตวุ้นที่ผลิตจากข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วย โดยวุ้นที่ผลิตได้นำมาเติมในน้ำหวานของเราเพื่อเป็นทางเลือกให้คนรักสุขภาพ และยังมี น้ำข้าวหอมมะลิสกัด เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพเช่น กัน
ทั้งนี้ วาวี่ฟู้ดส์ เรามีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยผ่านการตรวจมาตรฐานจาก อ.ย. และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ โรงงานของเรายังเปิดรับผู้ที่สนใจต้องการทำแบรนด์น้ำหวานของตัวเอง ก็สามารถมาปรึกษาและว่าจ้างให้เราผลิตให้ได้ หรือ ใครต้องการจะเป็นตัวแทนจำหน่าย ตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่เช่นกัน
ติดต่อ โทร. 08-3290-9683