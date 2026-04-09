(คลิป) น้ำเต้าหู้กินคู่ปาท่องโก๋ Good ฮ้อดี แฟรนไชส์ร้านน้ำเต้าหู้แตกต่าง ขายอย่างไร ให้ได้วันละ 20,000 บาท ร้านนี้มีคำตอบ

น้ำเต้าหู้ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีการเติบโตต่อเนื่อง ตามเทรนด์ของคนรักสุขภาพ การเปิดร้านน้ำเต้าหู้ ที่เราจะนำเสนอในครั้งนี้ แตกต่างจากน้ำเต้าหู้ที่เห็นได้ตามตลาดนัดทั่วไป เพราะร้านนี้ มีความพิเศษ เพราะเป็นสูตรน้ำเต้าหู้ที่ต่อยอดมาจาก นมถั่วเหลืองออร์แกนิคชนิดผง ที่ส่งให้กับ โรงพยาบาล โรงเรียน มีรสชาติที่แตกต่าง เปิดรับแฟรนไชส์ สำหรับคนที่อยากเปิดร้านน้ำเต้าหู้ที่แตกต่าง
ที่มาของ น้ำเต้าหู้กินคู่ปาท่องโก๋ Good ฮ้อดี
คุณละไมพร ศรีใจ ผู้บริหาร บริษัท เคทูเอ็น มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด เจ้าของแฟรนไชส์ “น้ำเต้าหู้กินคู่ปาท่องโก๋ Good ฮ้อดี” เล่าว่า เริ่มต้นจากธุรกิจหลักที่ส่งวัตถุดิบนมถั่วเหลืองออร์แกนิคชนิดผงให้กับโรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ทั้งรัฐบาลและเอกชน ทั่วประเทศ มานานกว่า 10 ปี และพอวันหนึ่ง คิดว่าทำไมเมื่อเรามีวัตถุดิบที่ดีแล้ว ทำไมไม่ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับคนทั่วไปนอกเหนือจากการส่งให้ โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน ที่เราทำอยู่
ทั้งนี้ ความคิดตรงนี้เร่งให้เกิดเร็วขึ้น เมื่อเราต้องมาเจอกับสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้สถานที่ที่เราจัดส่งนมถั่วเหลืองออร์แกนิคสำเร็จรูปปิดหมด ทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีเงินสดเข้ามาในช่วงนั้น จึงเป็นที่มาของการเปิดร้านน้ำเต้าหู้ ดังกล่าว โดยสาขาแรก เปิดอยู่ในซอยลาซาล ตรงข้ามโรงพยาบาลศิครินทร์ ซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมากได้ลูกค้าจากคนที่มาใช้บริการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ผลตอบรับดีเกินคาด สู่ แฟรนไชส์
และผลตอบรับที่ออกมาดีของสาขาแรก ทำให้เรามั่นใจว่าร้านน้ำเต้าหู้ของเราไปได้ เราเลยตัดสินใจเปิดสาขาที่ 2 ภายในระยะเวลาไม่นาน ที่เดอะกลาสมาร์เก็ตบางนาอยู่ซอยโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และตามติดมาด้วยการเปิดสาขาที่ 3 ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา ทั้ง 3 สาขาได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ซึ่งมีทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพ เพราะน้ำเต้าหู้ของเราผลิตมาจากถั่วเหลืองออร์แกนิค 100 เปอร์เซ็นต์ คนที่ดื่มน้ำเต้าหู้ของเรา จะได้โปรตีนแพลนเบส เหมาะกับคนที่ออกกำลังกาย เล่นฟิตเนส ที่ต้องการโปรตีนจากพืช แทน โปรตีนจากสัตว์ หรือ กลุ่มคนรักสุขภาพที่ต้อการโปรตีนที่ดื่มง่าย และสามารถดื่มได้ทุกวัน
คุณละไมพร เล่าว่า หลังจากที่เราเปิดมาได้ 3 ปี จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้เรายิ่งมั่นใจในรสชาติของน้ำเต้าหู้ของเราว่า จะเป็นที่ชื่นชอบของคนที่ได้กิน จึงตัดสินใจขยายสาขาในรูปแบบของแฟรนไชส์ โดยได้ลูกค้าที่เคยมากินน้ำเต้าหู้จากที่ร้านของเรา และชื่นชอบติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ ซึ่งสามารถขยายสาขาแฟรนไชส์ไปได้ 2 สาขาแล้ว หลังจากเปิดขายแฟรนไชส์ ได้ไม่นาน โดยแฟรนไชส์สาขาแรก ที่เปิดที่ซอยพัฒนาการ 32 และ สาขา 2 ที่ศรีนครินทร์ ซึ่งตั้งใจว่าจะขยายสาขาในรูปแบบของแฟรนไชส์ เพิ่มในปีนี้ 2569 ให้ได้ครบ 10 สาขา
สำหรับ ราคาแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 59,000 บาท ได้อุปกรณ์บางอย่าง พร้อมกับ วัตถุดิบน้ำเต้าหู้ ที่สามารถขายได้ถึง 480 แก้ว และสูตรการทำน้ำเต้าหู้ร้อน น้ำเต้าหู้เย็น รวมถึงสูตรปาท่องโก๋ ที่เราใช้เวลาถึง2 ปี กว่าจะได้สูตรปาท่องโก๋โบราณที่ปัจจุบันเริ่มหาทานได้ยาก เป็นสูตรเฉพาะของร้านที่หลายคนชื่นชอบ เป็นซิกเนเจอร์อีกตัวของร้าน ไม่แพ้น้ำเต้าหู้
จุดขายที่แตกต่าง เป็นอย่างไร
ทั้งนี้ จุดขายของน้ำเต้าหู้ ของเรา คือ รสชาติที่เชื่อว่า เป็นน้ำเต้าหู้ที่แตกต่างไม่เหมือนกับน้ำเต้าหู้ร้านอื่นๆ เป็นน้ำเต้าหู้ที่ไม่ต้องเติมน้ำตาล โดยเฉพาะน้ำเต้าหู้เย็นของทางร้านจะได้ความหวานจากถั่วเหลืองออแกนิคที่นำมาทำน้ำเต้าหู้ ที่ผ่านกระบวนการผลิตเทคโนโลยีทำให้ได้ความหวานตามธรรมชาติที่เป็นความหวานแบบละมุน อย่างไรก็ดี ถ้าลูกค้าต้องการความหวานเราก็มีน้ำตาล จากหญ้าหวานให้ลูกค้าได้เลือกเติมด้วย ในส่วนของเครื่องเคียง ก็เป็นจุดขายของเราเช่นกัน เพราะทางร้านมีเครื่องให้เลือกกว่า 20 ชนิด เครื่องจะมีหลายแบบเพื่อสุขภาพ หรือ คนที่ชอบเครื่องที่มีความหวานก็มีให้เลือกเช่นกัน โดยลูกค้าสามารถเลือกได้จากช้อนสีต่างๆ ที่เราแบ่งให้ชัดเจน ถ้าต้องการเครื่องเคียงเพื่อสุขภาพ เลือกช้อนสีเขียว เป็นต้น
นอกจากนี้ ในส่วนของร้านน้ำเต้าหู้กินคู่ปาท่องโก๋ Goodฮ้อดี ให้ความสำคัญกับการออกแบบร้านเน้นความสว่าง ด้วยการใช้สีขาวนวล เพื่อให้ดูสบายตา โดยตัดด้วยสีเลือดหมู และแซมสีเหลืองเพื่อแสดงถึงความสะอาด และเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการจัดเรียงสินค้า และอุปกรณ์เป็นระเบียบ
และยังให้ความสำคัญกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเราเน้นขายแบบซื้อกลับ ลูกค้าสามารถเลือกใส่ถุง ขายถุงละ 20 บาท และถ้าใส่แก้ว ออกแบบแก้วให้เข้ากับตรีมของร้าน เป็นสีขาวตัดด้วยสีเลือดหมู โดยขายแก้วละ 30 บาท ส่วนเครื่องเคียง 4 อย่าง ราคา 10 บาท ลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์สามารถที่เลือกเครื่องเคียงมาขายได้
ขายน้ำเต้าหู้ได้วันละหมื่น ทำได้จริงเหรอ
ละไมพร เล่าถึงยอดขายในช่วงนี้ ว่า เริ่มได้รับผลกระทบในช่วงสัก 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะยอดขายลดลงไปบ้าง แต่ไม่ได้ลดลงไปเยอะ เพราะน้ำเต้าหู้ ราคาไม่แพงซื้อง่าย ขายถุงแค่ 20 บาท สามารถซื้อได้ โดยไม่ได้กระทบต่อการใช้จ่าย เหมือนสินค้าอื่นๆ ซึ่งร้านเราก็มีลูกค้าประจำที่ซื้อกินได้ทุกวัน เพราะราคาไม่แพง
ส่วนยอดขายต่อวัน ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท หลายคนก็คงสงสัยว่า ขายน้ำเต้าหู้ได้มากขนาดนี้เลยเหรอ ซึ่งต้องบอกว่าขายได้จริงๆ เพราะปัจจุบันคนรักสุขภาพเยอะ และน้ำเต้าหู้ของเราตอบโจทย์ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ดื่มเพื่อสุขภาพ คนที่ดื่มเพราะชอบในรสชาติ และคนที่ดื่มเพื่อลดน้ำหนัก สามารถดื่มแทนอาหารมื้อหลักได้ เพราะน้ำเต้าหู้ของเรา สามารถบอกได้ว่า ดื่มไปแล้วได้โปรตีนเท่าไหร่ และได้สารอาหารอะไรบ้าง และกี่แคล ฯ เพราะน้ำเต้าหู้ของเรา หนึ่งแก้วได้ผ่านการวัดมาแล้วว่า ได้สารอาหารอะไร และได้กี่แคลฯ
สำหรับน้ำเต้าหู้ ใครมองว่า ขายได้เฉพาะตอนเช้า ต้องบอกว่า จริงๆ น้ำเต้าหู้ร้านเราขายดีในตอนเย็น แต่สามารถขายได้ทั้งวัน ตอนเช้าก็ขายได้ กลางวันก็ขายเมนูน้ำเต้าหู้เย็น ได้
ตลาดน้ำเต้าหู้ ยังมีช่องว่างให้กับคนที่อยากมีอาชีพ
ตามเทรนด์คนรักสุขภาพเติบโตทุกปี
ในส่วนของตลาดนมถั่วเหลือง หรือ น้ำเต้าหู้ ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 2 หมื่นกว่าล้านบาท เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ มากในปัจจุบัน เพราะคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และโปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่หลายคนให้ความสนใจ เราเองก็ไม่คิดว่าจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้ เพราะการเปิดร้านขายของ ไม่ใช่สิ่งที่เราถนัด แต่พอถึงเวลาที่ต้องทำก็สามารถทำได้
สิ่งสำคัญ คือ เราต้องขายสิ่งที่ดี และจริงใจให้กับลูกค้า และการมีปฏิสัมพันธ์ทีดึต่อลูกค้า ก็เป็นหัวใจสำคัญของพ่อค้า แม่ค้า ซึ่งกว่าเราจะเดินมาถึงตรงจุดนี้ ได้ ผ่านอะไรมาเยอะ และเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สินค้าของเราไปได้ เราจึงกล้าที่จะออกมาขายแฟรนไชส์ คนที่ซื้อแฟรนไชส์เราไปเพียงแค่ทำตามที่เราแนะนำ ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับเรา
โทร. 08-2459-4946
Facebook : น้ำเต้าหู้กินคู่ปาท่องโก๋ Good ฮ้อดี
