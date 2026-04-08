วิกฤตหนัก!! ชาลีน่าดอกไม้ประดิษฐ์ดินปั้น ลูกค้าหาย80% ปรับตัวสู้ขายผลไม้สดควบ หวังเป็นค่าน้ำมันเดินทาง

ชาลีน่า ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินปั้น เจาะกลุ่มลูกค้าดอกไม้บูชาพระ กำแพงแสน วิกฤตหนัก หลังเคยสร้างปรากฎการณ์ยอดขายหลักแสนงานโอทอป วันนี้ กระทบหนัก ความนิยมที่ลดลง บวกกับคนไทยประหยัดมากขึ้น ลูกค้าหายกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ หลังออกไปขายของขาดทุนได้ไม่คุ้ม กับค่าเดินทาง ปรับตัวหันมาขายผลไม้สด ควบคู่ไปด้วย เพื่อค่าน้ำมันในการเดินทาง และมีรายได้เข้ามา
นางสาวอัญชลี บัวศรีใส เจ้าของ ชาลีน่า ดอกไม้ประดิษฐ์ เล่าให้ฟัง ว่า ตนเองทำดอกไม้ประดิษฐ์ที่เป็นงานดินปั้น อยู่ที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีสูตรดินปั้นที่เป็นการพัฒนาขึ้นมาใช้เอง ทำให้งานดอกไม้ประดิษฐ์จากดินปั้นของเรา จะความคงทน ให้สีสดอยู่ได้นาน ไม่ซีดจางง่าย ดินที่ได้ นอกจากนำมาใข้เอง และจำหน่ายให้กับผู้สนใจที่ทำงานดินปั้น ได้นำไปใช้ด้วย
สำหรับดอกไม้ประดิษฐ์ จากดินปั้น ที่ตนเองทำนั้น จะมีงานที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพานดอกบัวตั้งถวายหน้าหิ้งพระ พวงมาลัยใช้ในโอกาสต่าง และอื่นๆ อีกมากมาย เริ่มทำงานดอกไม้ประดิษฐ์ มานานมาก เริ่มต้นจากทำงานประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน และวันหนึ่ง มีอาจารย์มาสอนทำดินปั้นที่มหาวิทยาลัย ตนเองได้ไปเรียน ก็ชื่นชอบ กลับมาทำ และได้ไปออกร้านขาย ได้รับการตอบรับดีมาก เคยไปออกบูทร่วมกับอาจารย์ วันหนึ่ง ขายได้มากกว่า 40,000 บาท ก็เลยตัดสินใจลาออกจากงาน มาปักหลักทำงานดินปั้นอย่างจริงจัง และได้เป็นวิทยากรสอนงานดินปั้นในเวลาต่อมา
หลังจากนั้น ได้จัดตังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สอนให้คนในชุมชนทำงานดินปั้น และรับซื้อไปจำหน่ายออกร้าน ออกบูท ตามที่ต่างๆ หลายแห่ง นอกจากนี้ ยังได้รับการว่าจ้าง จากทางวัด โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ให้ไปช่วยออกแบบพานดอกไม้ประดิษฐ์ตั้งหิ้งพระ รวมถึงการไปร่วมงานของกระทรวงวัฒนธรรม นำเอกลักษณ์งานปั้นดิน ดอกไม้ประดิษฐ์ไปเผยแพร่ ให้กับคนทั่วไป และนักท่องเที่ยว เคยมีรายได้ต่อเดือนหลักแสนบาท ไปจนถึงหลายแสนบาท
อย่างไรก็ดี การทำงานดอกไม้ประดิษฐ์ จากดินปั้น ความนิยมเริ่มลดลง ส่งผลกระทบกับเราในช่วงหลัง ยอดขายลดลงไปด้วย หน่วยงานต่างๆ หรือ ตามวัดต่างๆ ที่ให้เราไปช่วยทำดอกไม้ประดิษฐ์ ก็ลดน้อยลงไป เพราะดอกไม้ประดิษฐ์ ทำครั้งหนึ่ง ก็อยู่ไปได้นานหลายปี กว่าจะเปลี่ยน ในส่วนของลูกค้าทั่วๆไป ความนิยมลดน้อยลงไป ประกอบกับเศรษฐกิจในช่วงๆหลังๆ ไม่ค่อยดี เห็นเลยว่า คนประหยัดมากขึ้น และเราเป็นสินค้าฟุ่มเฟื่อย ก็เลยขายยาก มาก
จนกระทั่ง ทุกวันนี้ เราไม่สามารถที่จะขายแต่งานดอกไม้ประดิษฐ์จากดินปั้นอย่างเดียวได้ ปัจจุบัน หันมาขายผลไม้สดควบคู่ไปกับการขายงานดินปั้น โดยช่องทางการขายหลักของเราตอนนี้ เช่าพื้นที่ขายตลาดนัด ที่วัดหลวงพ่อแผ้ว วัดรางหมัน ที่กำแพงแสน หาที่ขายใกล้ๆ บ้าน เพราะจะได้ประหยัดค่าน้ำมันในการเดินทาง ซึ่งมีหลายงานติดต่อเราให้ไปออกบูท แต่ถ้าเดินทางไปไกลก็ต้องมาดูว่าไปงานนั้น แล้วจะขายได้ไหม คุ้มค่าน้ำมันรถไหม ซึ่ง ทุกวันนี้ ที่ต้องหันมาขายผลไม้สด ควบคู่ไปด้วย เพราะถ้าขายดอกไม้ประดิษฐ์ไม่ได้ ก็ยังขายผลไม้ เอามาเป็นค่าน้ำมันรถได้ เพราะผลไม้ยังขายง่าย เป็นของกิน คนก็ยังต้องซื้อกินอยู่ แต่ถ้าขายดอกไม้ประดิษฐ์ได้ก็ถือว่า วันนั้น โชคดี
ส่วนของตัวดินปั้น ขายได้บ้าง ในช่องทางออนไลน์แต่ก็ลดลงไปเยอะมาก เพราะคนทำงานดินปั้น ก็ลดน้อยลงไปเช่นกัน ถ้าถามถึงรายได้ จากการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ตอนนี้ ถือว่าหายไปเยอะมาก เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มแม่บ้านที่ว่าจ้างในอดีต ก็เหลือที่ยังทำงานให้กับเรา ไม่กี่คน ซึ่งถ้าไม่งานที่เราส่งให้ก็ไปทำการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของเค้าอยู่แล้ว
การปรับตัว นอกจากหันมาขายผลไม้สด ควบคู่ไปด้วย ก็มีทำงานชิ้นเล็กลง หรือ หันมาทำงานประดิษฐ์ที่ขายช่วงเทศกาล อย่าง มาลัยขายวันแม่ ในอดีตขายได้ แต่ปัจจุบัน มีมาลัยวันแม่ที่ทำจากวัสดุอื่นๆ ออกมา และของเราราคาสูงกว่า ก็ขายยากเหมือนกัน มีการทำตลาดออนไลน์บ้าง แต่ยอดก็ไม่ค่อยดี เท่าไหร่ ซึ่งดอกไม้ประดิษฐ์ของเรายังคงเน้นงานดอกไม้ ดอกบัว พวงมาลัยไหว้พระ ของมงคลตามความเชื่อ เช่น ต้นกล้วย พานดอกบัวสำหรับบูชาองค์พระพิฆเนศ หรือ ของไหว้สำหรับองค์พระพิฆเนศ และมีหันมาทำงานชิ้นเล็ก อย่างกิ๊ฟติดผม ฯลฯ
ติดต่อ โทร.08-6316-5493
Facebook : ชาลีน่า ดอกไม้ดิน