งานเลี้ยงมีวันเลิกรา !! ที่นอน ยูคอมฟอร์ทเคยทำยอด 100 ล้าน ทุกแบรนด์มุ่งออนไลน์ทำยอดหายกว่าครึ่ง แถมใช้จ่ายออนไลน์สูงหลักแสนต่อเดือน

ตลาดที่นอนเติบโตแบบก้าวกระโดด บนโลกออนไลน์ ส่งให้ โรงงานที่นอนยูคอมฟอร์ท สร้างยอดขายทะลุ 100 ล้านบาท และงานเลี้ยงมีวันเลิกรา เมื่อทุกแบรนด์มุ่งหน้าสู่ตลาดออนไลน์ การแข่งขันสูง ส่งให้ที่นอนยูคอมฟอร์ท ยอดขายหายกว่าครึ่ง การอยู่บนโลกออนไลน์ ไม่ได้เหมือนอดีต ค่าใช้จ่ายสูงมาก ทำให้หลายคนต้องถอย ยูคอมฟอร์ท ชี้ ค่าใช้จ่ายออนไลน์ สูงกว่าออฟไลน์ 2-3 เท่า ต่อเดือน
วรรณวิศา บัวเงิน ผู้ผลิตและจัดจำห่น่าย ที่นอนยูคอมฟอร์ท เล่าว่า โรงงานผลิตที่นอน อยู่ที่จังหวัดสระแก้ว โดยโรงงานเปิดทำที่นอน มาตั้งแต่ปี 2559 ก่อนหน้านั้น ครอบครัวทำมาก่อน และตัวเอง กับสามี ได้มารับช่วงดูแลกิจการต่อ ซึ่งเดิมโรงงานเน้นไปที่การรับจ้างผลิต OEM แต่เมื่อสภาพการตลาดเปลี่ยนไป ทำให้ ต้องหันมาสร้างแบรนด์ยูคอมฟอร์ท และลุยตลาดขายปลีก หลังจากการแข่งขันในตลาดออนไลน์ สูงมาก
อย่างไรก็ดี เราพยายามจะไม่ไปแข่งขันกับคู่ค้าของเรา ที่มาจ้างโรงงานของเราผลิต แต่จะเป็นการวางแผนการตลาดร่วมกันมากกว่า โดยเราจะเลี่ยงไม่ไปชนหรือตัดราคากับคู่ค้าของเรา ปัจจุบันมีขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลฯ เฟสบุ๊ก และ Tiktok แพลตฟอร์มมาร์เก็ต อย่าง Shopee ฯลฯ
วรรณวิศา เล่าว่า ถ้าย้อนกลับไปในช่วงโควิด ที่หลายคนหันมาทำตลาดออนไลน์ ช่วงนั้น ถือว่า เป็นช่วงการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเราเลยในช่วงนั้น ย้อนไปประมาณ สัก 3 ปี มียอดขายสูงถึง 100 ล้านบาท ทั้งลูกค้าขายปลีก และลูกค้าที่มาจ้างผลิต OEM ซึ่งหลังจากที่การแข่งขันสูง แบรนด์ดัง แบรนด์รายเล็ก ก็เข้ามาเล่นในตลาดออนไลน์เยอะมาก ยอดขายของเราลดลงไปเรื่อยๆ ปีที่แล้ว ยอดขายลดลงไปเหลือแค่ 40-50 ล้านบาท ยอดขายหายไปกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ มาจากการแข่งขันออนไลน์ ที่นอน และเครื่องนอนสูงมาก
ทั้งนี้ ประกอบกับ ค่าใช้จ่าย ในการทำตลาดออนไลน์ เริ่มสูงขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นค่า GPที่แพลตฟอร์มต่างๆ เรียกเก็บ ยังไม่รวมค่ายิงแอดโฆษณา กลายเป็นว่า วันนี้ ตลาดออฟไลน์ ถูกลงไปกว่า ออนไลน์ 2-3 เท่า ค่าใช้จ่ายในการทำตลาดออนไลน์มีค่าใช้จ่ายแฝงเยอะมาก ค่าใช้จ่ายบางเดือนสูงไปถึงหลักแสนบาท
เมื่อถึงปัญหาของราคาน้ำมัน และ การปรับราคาของวัตถุดิบ ในช่วงนี้ เจ้าของ ที่นอนยูคอมฟอร์ท บอกว่า ในช่วงนี้ ยังคงขายราคาเดิม เพราะยังมีสต็อกวัตถุดิบอยู่ และหันมาบริหารจัดการภายในให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย หรือถ้าซัพพรายเออร์ มีการปรับราคาวัตถุดิบ และกำลังซื้อยังไม่กระเตื้อง เราก็คงจะต้องขาดทุนกำไรไปก่อน
อย่างไรก็ดี ในช่วงที่วิกฤตแบบนี้ ทางแบรนด์ยูคอมฟอร์ท คิดว่าอยากจะช่วยเหลือสังคม โดยเตรียมจัดแคมเปญ นำที่นอน มาขายในราคาพิเศษ ที่ยังไม่เคยมีใครทำราคาแบบนี้มาก่อน ในที่นอน มาตรฐานเดียวกัน นอกจากจะได้กระตุ้นตลาด ได้ช่วยเหลือสังคมประหยัดเงินในกระเป๋าของลูกค้าในช่วงวิกฤต และเป็นการเคลียร์สต็อกของโรงงานด้วย สำหรับโรงงานที่นอน ของยูคอมฟอร์ท มีที่นอน หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นที่นอนพ็อกเก็ตสปริง เป็นพีอี ใยสังเคราะห์ ที่นอนยางพารา ฯลฯ
