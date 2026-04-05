ขนมเปี๊ยะตากะยาย สูตรแป้งนิ่ม อาชีพเสริมภรรยานายทหารจากค่ายปราจีน สู่ ยอดขายหลักแสนลูก/เดือน

ขนมเปี๊ยะตากะยาย เป็นขนมเปี๊ยะสูตรแป้งนิ่ม ของอดีตครูพี่เลี้ยง ภรรยานายทหาร หาอาชีพเสริมช่วยสามีในค่ายทหาร จังหวัดปราจีน จากขายเดือนละ 100 กล่อง สู่ยอดขายวันละ 200-300 กล่อง เดือนหนึ่ง 90,000-100,000 ลูก มีตัวแทนทั้งในจังหวัดปราจีน และจังหวัดใกล้เคียง
นางสาวธัญญลักษณ์ สกุล ยืนยงค์ เจ้าของ ขนมเปี๊ยะตากะยาย กล่าวว่า ตนเองเริ่มธุรกิจขนมเปี๊ยะ จากเมื่อครั้งได้กินขนมเปี๊ยะครูสมทรง และชื่นชอบ ถ้าจะไปซื้อกินก็ต้องเดินทางไปซื้อที่อีกจังหวัด ไกลจากเรามาก เพราะส่วนตัวอยู่ในค่ายทหาร จังหวัดปราจีน ก็เลยคิดว่า ถ้าอย่างนั้นลองทำเองดูไหม
เริ่มศึกษาจากช่องทางออนไลน์ และก็ลองปรับสูตรเอา ครั้งแรกที่ทำออกมา แป้งจะแห้งๆ เหมือนขนมเปี๊ยะแบบโบราณ ไม่นิ่ม ทำอย่างไรก็ไม่นิ่ม แต่เราอยากได้ขนมเปี๊ยะที่แป้งนิ่ม ยืด หนึบ เหมือนโมจิ ลองอยู่สักพักยังทำไม่ได้ ก็เลยไปซื้อสูตร มาแต่ยังไม่ได้แป้งแห้งเหมือนขนมเปี๊ยะโบราณ สุดท้ายกลับมาใช้สูตรเดิมครั้งแรก และค่อยๆ ปรับไป จนได้แป้งที่นุ่ม หนึบ อย่างที่ต้องการ
พอได้สูตรแป้ง และไส้ลงตัว ก็เริ่มลองทำแจกกลุ่มคนรู้จัก โดยทดลองกับเพื่อนครูที่โรงเรียน เดิมเป็นครูพี่เลี้ยงอยู๋โรงเรียนแห่งหนึ่ง หลายคนได้ชิมก็ชอบ และบอกต่อ ก็เริ่มได้ขาย ลงทุนซื้อเตาอบเล็กๆมาทำ และด้วยความที่เราอยู่ในค่ายทหาร สามี "จ่าสิบเอก จักรกฤษ กาลแก้ว" กองพันทหารม้าที่ 2 ได้นำไปให้เจ้านายในค่ายทหาร และภรรยานายทหารค่ายอื่นๆ ได้ชิม หลายคนชื่นชอบ ได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานของสามี สั่งไปเวลาจัดสัมมนา เป็นอาหารเสิร์ฟช่วงเบรคให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังจากนั้น หลายคนร่วมสัมมนาได้ชิมชื่นชอบ พอถึงช่วงเทศกาลก็จะมาสั่งเอาไปฝากผู้ใหญ่ ขายได้เยอะขึ้นจากการบอกต่อของคนที่ได้ชิม โดยไม่ได้ทำประชาสัมพันธ์อะไร
แต่จุดเปลี่ยน มาในช่วงที่ได้เอาขนมเปี๊ยะไปฝาก “คุณเหมย หมึกเป็นซาซิมิ” เพราะส่วนตัวชอบไปกินอาหารที่ร้านของเค้า ก็เลยเอาขนมเปี๊ยะไปฝาก ไม่คิดว่า เค้าจะรีวิวให้ แต่พอคุณเหมยรีวิวให้ หลังจากนั้น ออเดอร์เข้ามาแบบรั่ว แบบตั้งตัวไม่ทัน ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันจากทำเดือนหนึ่ง ไม่ถึง 100 กล่อง หลังจากคุณเหมยรีวิว ออเดอร์วันละ 200-300 กล่อง จนถึงทุกวันนี้ เดือนหนึ่ง มีออเดอร์ขนมเปี๊ยะ เกือบ 100,000 ลูก
โดยลูกค้ามีทั้งที่รับไปจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดชลบุรี ปราจีน และมีขายหน้าร้าน และส่งให้ลูกค้าออนไลน์ ถ้าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ออเดอร์เพิ่มขึ้น อีกเป็นเท่าตัว จากทำกันเองภายในครอบครัว 4 คน ตอนนี้ มีพนักงานประมาณ 15 คน ทำมาได้ประมาณ 5 ปี แล้ว ถือว่า เติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีหลัง ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่า ถ้ารสชาติของเราไม่ได้ ต่อให้นักรีวิว เก่งขนาดไหน ก็คงจะไม่สามารถเดินมาถึงตรงนี้ ได้
ปัจจุบัน มีตัวแทนขาย ทั้งในจังหวัดปราจีน และจังหวัดใกล้เคียง มีขายปลีกหน้าร้าน ของตัวเอง ปราจีนบุรี และการขายผ่านออนไลน์ หน้าเพจ ลูกค้าตัวแทนเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ว่าปีนี้ จะได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ยังมองเรื่องของการเติบโต เพราะเราเองไม่ได้มีการปรับราคาเพิ่ม ยังคงยึดที่จะขายราคาเดิม แม้ว่าต้นทุนการขนส่ง ของเราจะเพิ่มขึ้น แต่อาศัยว่า เราทำเอง ส่งเอง
ส่วนราคาบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เพิ่มขึ้น ในตอนนี้ เรายังไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเราสั่งมาสต็อกเอาไว้ก่อนหน้านั้น แต่ถ้าในสต็อกหมด ก็ต้องซื้อในราคาใหม่ต้นทุนเพิ่มขึ้น รวมถึง ราคาน้ำมันที่ต้องใช้เพื่อจัดส่งสินค้า ที่ราคาปรับเพิ่มขึ้น ก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ยังไม่คิดว่าจะปรับราคาในช่วงนี้ เพราะกังวลเรื่องกำลังซื้อของลูกค้าด้วย คงจะแบกภาระต้นทุนตรงนี้ไปสักระยะ ถ้าไม่ไหว ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของอนาคต ส่วนการเติบโต ยังคงมั่นใจว่าจะโตได้ ถ้าเราได้ขยายตลาดให้กว้างขึ้น และมีคนที่ได้ชิมจะต้องตัดสินใจซื้อ
ปัจจุบันมีชนมเปี๊ยะ ไส้ต่างๆ เช่น ไส้ถั่วไข่เค็ม ขายดีสุด ถั่วล้วน ผอยทองไข่เค็ม ฝอยทองใบเตย และตัวใหม่ของเรา ไส้ช็อกโกแลตฝอยทอง ส่วนราคาสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจ
Facebook : ร้านขนมเปี๊ยะตากะยาย
โทร. 062-119-1613