เปิดบ้าน ‘DPU Open House 2026’ชวน GEN Z ค้นหาตัวตน ปลุกศักยภาพเปลี่ยนอนาคต

อนาคตเริ่มที่นี่! มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดบ้านรับ GEN Z ร่วมค้นหาศักยภาพ ‘ปลุกพลังความเป็นที่ 1 ในตัวคุณ’ ผ่านกิจกรรม ‘DPU Open House 2026’ พร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ ‘หลักสูตร-ทักษะ’ เพื่อปลุกศักยภาพเปลี่ยนอนาคต ก้าวสู่ Global Talent ในอนาคต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน DPU Open House 2026 “ปลุกพลังความเป็นที่ 1 ในตัวคุณ” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง พร้อมสำรวจหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความสนใจ และความต้องการของโลกยุคใหม่ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2569 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า DPU ตอกย้ำบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างรอบด้าน เพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงาน โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกมิติ ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ
การจัดงาน DPU Open House 2026 “ปลุกพลังความเป็นที่ 1 ในตัวคุณ” ในครั้งนี้ ดร.ดาริกา กล่าวว่า เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ปวช. และปวส. จากทั่วประเทศ ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศ และทำความรู้จักวิทยาลัยหรือคณะสาขาวิชาต่างๆ เพื่อการค้นพบศักยภาพของตนเอง และเลือกเส้นทางการศึกษาที่สอดคล้องกับอนาคตที่ต้องการอย่างแท้จริง
DPU เปิดบ้านต้อนรับ GEN Z
ภายในงาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ปวช. และปวส. จากทั่วประเทศได้ร่วมสัมผัสกับหลักสูตรที่ทันสมัย และเวิร์กชอปจากอาจารย์พร้อมรุ่นพี่ โดยแบ่งกลุ่มสาขาวิชา และคณะตามเทรนด์ความสนใจ
• สาย Innovation+ เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบคิด ชอบลองสร้างอะไรใหม่ ๆ ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
• สาย Global+ เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบภาษา รักการเดินทาง อยากเปิดโลกกว้าง และทำงานร่วมกับต่างประเทศ ได้แก่ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติจีน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์
• สาย Social+ เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบช่วยเหลือ ใส่ใจคนรอบข้าง มีเหตุผล ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
• สาย Wellness+ เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบดูแลใส่ใจคุณภาพชีวิต วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ วิทยาลัยเฮลท์ แอนด์ เวลเนส วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยทัศนมาตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด
• สาย Creative+ เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบสร้างสรรค์มีไอเดีย พร้อมโชว์ผลงาน ได้แก่ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์
เทนเมนต์ เทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ค้นพบศักยภาพ ผ่านนิทรรศการระหว่างการเดินทาง
กิจกรรมไฮไลต์ของงาน DPU Open House 2026 คือ นิทรรศการระหว่างการเดินทาง (Journey of a Lifetime) ที่เปิดพื้นที่ให้น้องๆ ได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง โดยตลอดเส้นทางเดินจะมีจุดเช็กลิสต์ให้น้อง ๆ ได้ทำความเข้าใจ และประเมินศักยภาพตนเองในแต่ละด้าน เช่น มิติทางสังคม (Society) ด้านความสัมพันธ์ (Relationship) ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ และเส้นทางชีวิต (Life Path) เป็นต้น
“ศุภัศสรา เหมทานนท์” อายุ 17 ปี เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2) หนึ่งในน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน DPU Open House 2026 กล่าวว่า เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมคุณพ่อ โดยมีความสนใจเรียนด้านนิเทศศาสตร์ เพราะชื่นชอบและสนใจงานทางด้านภาพยนตร์ ซึ่งการเข้าร่วมนิทรรศการระหว่างการเดินทาง ทำให้ได้คำตอบที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คิดและตั้งใจจะเรียนในอนาคต
“วิลาวัลย์ เชียงทอง” อายุ 17 ปี เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร) จังหวัดนครนายก กล่าวว่า การตัดสินใจเดินทางมาจากจังหวัดนครนายกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะต้องการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะที่ตัวเองมีความสนใจ คือ วิทยาลัยเฮลท์ แอนด์ เวลเนส หลักสูตร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นการเรียนที่ตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการที่อยากมีความรู้และสร้างแบรนด์เครื่องสำอางของตนเองในอนาคต
ด้าน “วัชรพงศ์ พวงรางสาด” อายุ 20 ปี เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า เดินทางเข้าร่วมเปิดบ้าน DPU Open House 2026 เพียงคนเดียว เพราะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล (IS) ที่ตนเองมีความสนใจจากความชอบส่วนตัวอยากเรียนเกี่ยวกับ Data ซึ่งเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เรียนมาในชั้น ปวส.ภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop จากคณะต่าง ๆ พร้อมการให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ และการมอบทุนการศึกษาสำหรับ Dek69-70
DPU Open House 2026 เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ได้ “ปลุกพลังความเป็นที่ 1 ในตัวคุณ” และ ค้นเจอศักยภาพของตนเอง ที่พร้อมก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพได้อย่างมั่นใจในอนาคต และก้าวสู่การเป็น “Global Talent” ของตลาดแรงงานโลก สำหรับผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dpu.ac.th/th