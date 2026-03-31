เอาใจช่วยได้ไปต่อ !! “แกงปูใบยี่หร่าคุณยายแมว” เคยโด่งดังบนออนไลน์ สะดุด หลังผลิตsterilization ขายโมเดิร์นเทรด เจอเครดิตลองเทอมยาวขาดสภาพคล่อง

แกงปูใบยี่หร่าคุณยายแมว ที่เคยเติบโตจากช่องทางออนไลน์ เมื่อหลายปีก่อน จนได้ต่อยอดสู่การผลิตแกงปูใบยี่หร่า รูปแบบ sterilization สู่ตลาดโมเดิร์นเทรด แต่เส้นทางไม่ได้สวยหรู เพราะการขายตลาดโมเดิร์นเทรดไม่ได้ง่าย เหมือนกับการซื้อขายเงินสด เครดิตลองเทอมยาวเกินไป ทำให้ขาดสภาพคล่อง
นางสาวกัญจ์นิชา บำรุงหนูไหม เจ้าของ Ready Thai Foods เจ้าของแกงปูใบยี่หร่า เล่าว่า ที่มาของแกงปูใบหยี่หร่า เริ่มขึ้นเมื่อ 12 ปีที่ผ่านมา ตนเองได้ลาออกจากงาน และเริ่มจากการทำอาหารขายออนไลน์ ผ่านหน้าเพจ ช่วงแรกทำขนมจีนน้ำยาปู ในชวงแรกขายได้วันหนึ่งประมาณ 10-15 ออเดอร์ ขายได้ไม่นาน ดีขึ้นเรื่อยๆ จนได้ทำเมนูเพิ่ม แกงปูใบยี่หร่า ยอดขายดีมาก ในช่วงนั้น ขายมาได้ประมาณ 3 ปี หลังจากเปิดเพจ ชื่อว่า “แกงปูใบยี่หร่า คุณยายแมว” ในช่วงนั้นต้องบอกว่า แกงปูใบหยี่หร่า คุณยายแมวบนออนไลน์ โด่งดังมาก มีรายการทีวีไปสัมภาษณ์หลายรายการ
จนกระทั่ง วันหนึ่ง "คุณกัญจ์นิชา" คิดว่า อยากจะทำเมนูนี้ ให้สามารถขายได้ในทุกพื้นที่ และสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ ก็เลยได้ไปให้โรงงานทำ โดยเราจะส่งวัตถุดิบให้ เป็นสูตรของเรา เป็นการผลิตในรูปแบบของ sterilization ช่วยให้เก็บไว้ข้างนอกได้โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น และต้องใส่สารกันบูด เก็บได้นานกว่า 2 ปี โดยครั้งแรกได้นำสินค้าแบบ 3,000 ซองไปทดลองตลาด ได้รับการตอบรับที่ดีมาก สามารถขายหมดใน 3 วัน เพราะสินค้าของเรารสชาติเหมือนกับการทำสดๆ สินค้าของเรามี อ.ย. ฮาลาล และ HACCP
หลังจากขายออนไลน์ อยากจะวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าออฟไลน์ และได้วางขายในโมเดิร์นเทรดหลายแห่ง เช่น กูมเมร์มาร์เก็ต ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต แมกซ์แวลู ฟู้ดแลนด์ และ คิงส์พาวเวอร์ ราคาขายอยู่ที่ซองละ 125 บาท ส่วนที่มาของสูตรแกงปูใบยี่หร่า คุณยายแมว มาจากส่วนตัวชอบกินแกงกะทิ และซื้อปูมาลองทำทานดู และใส่ใบยี่หร่า หลายคนชื่นชอบ ทำออกมา 2 แบบ กินกับข้าว และกินกับขนมจีน
ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิต และ การทำตลาดไม่ได้ง่าย เพราะต้องใช้เงินลงทุน และการซื้อวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นปู หรือ วัตถุดิบอื่นๆ ต้องใช้เงินสดทั้งหมด รวมถึงการแพคเกจจิ้งต้องซื้อเงินสด และในส่วนของการตลาดการจะนำสินค้าไปวางในห้างได้ ต้องมีค่าใช้จ่าย และเครดิตลองเทอม กับห้างค่อนข้างจะยาวมาก กว่าจะได้เงิน และต้องร่วมจัดทำโปรโมชั่น ซึ่งทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปก่อน สุดท้ายก็ต้องไปกู้เงินจากธนาคารมา พอยอดขายในระยะหลังเริ่มสะดุด เพราะเราก็ไม่ได้ทำประชาสัมพันธ์ เหมือนช่วงแรกที่มีรายการทีวีมาสัมภาษณ์ ได้ขายเยอะ แต่พอทุกอย่างสะดุด เงินขาดสภาพคล่อง จะทำอะไร ก็ลำบาก เหมือนผู้ประกอบการรายอื่นๆ
การปรับตัว เตรียมออกเมนูใหม่ สินค้าใหม่ที่จะขายเป็นหมูยอปลอดสารเกรดพรีเมียม ขนาด 250กรัม ในราคา 75 บาท แพคในถุงสูญกาศ และตอนนี้ก็คงกลับมาขายทางเฟสบุ๊กมากขึ้น แต่ไม่ได้ซื้อแอด แค่โพสต์ขายตามปกติ โดยเพจที่เปิดใหม่ ชื่อว่า อร่อยกับคุณยายแมว
โดย ในช่วงนี้ หันมาให้ความสำคัญกับการซื้อมาขายไป มากขึ้น ปัจจุบันยังมีลูกค้าสิงคโปร์ ที่มีการสั่งเข้ามาที่เป็นแบบซื้อมาขายไป ซึ่งตอนนี้ก็ทำได้แค่นี้ เพราะไม่มีเงินทุนมาเสริมสภาพคล่อง ส่วนรายได้ที่ได้มาก็ต้องจ่ายหนี้เงินกู้ธนาคาร และเก็บไว้สำหรับการลงทุนซื้อวัตถุดิบ ที่ต้องใช้เงินสด
