อินโนเจอร์ เฮลธ์ จากดูแลแม่หลังคลอด ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ตะวันออก สู่ คลินิกแพทย์แผนไทยองค์รวม

คุณกัญญาภัทร แขวงเมฆ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ บริษัท อินโนเจอร์ เฮลธ์ จำกัด (Innoture Health) เล่าว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาด้านศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออก จากมหาวิทยาลัยรังสิต ตนเองได้เริ่มต้นเส้นทางสายสุขภาพด้วยการให้บริการดูแลคุณแม่หลังคลอดในรูปแบบ Delivery ถึงที่บ้าน พร้อมกับเปิดศูนย์บริการ Anchana Oriental Health and Beauty"
โดยนำประสบการณ์ตรงในฐานะ "คุณแม่" ทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของคุณแม่หลังคลอด “เราเติบโตมาจากความไว้วางใจของคุณแม่หลังคลอด เพราะเราไม่ได้ให้แค่บริการ แต่เราให้ความเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆ”
หลังจาก นั้น ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เพื่อให้การบริการนอกสถานที่มีข้อจำกัด จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์การดูแลตัวเองที่บ้าน เช่น ชุดเซ็ตอยู่ไฟด้วยตัวเอง และ ลูกประคบสมุนไพรสำหรับคุณแม่หลังคลอด เพื่อช่วยกระตุ้นน้ำนมและฟื้นฟูร่างกาย ทำให้แบรนด์สามารถเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
"จากการบอกต่อของคุณแม่ที่ประทับใจในผลลัพธ์ นำไปสู่การขยายบริการให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม โดยนำศาสตร์การอยู่ไฟมาประยุกต์ใช้เพื่อการผ่อนคลาย (Aroma Therapy) ช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจ และการปรับสมดุลร่างกาย ซึ่งไม่จำกัดเพียงแค่คุณแม่หลังคลอดเท่านั้น
ปัจจุบัน อินโนเจอร์ เฮลธ์ ได้ยกระดับสู่การเป็น คลินิกการแพทย์แผนไทย เต็มรูปแบบ เพื่อรองรับ
เทรนด์ World Medical Wellness โดยการเปิดคลินิก Arganiq Thaiwellness Clinic
โดยให้บริการครอบคลุม การตรวจวิเคราะห์และให้คำปรึกษา โดยแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญ การบำบัดด้วยศาสตร์ตะวันออก ผสมผสานเทคนิคการนวดไทย จีน และอินเดีย โปรแกรม Office Syndrome เจาะกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายจากความเมื่อยล้าด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด
คุณกัญญาภัทร บอกว่า แม้จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มคนทำงานและผู้รักสุขภาพทั่วไป แต่กลุ่มคุณแม่หลังคลอดก็ยังคงเป็นหัวใจหลัก คิดเป็น 50-60% ของผู้ใช้บริการ ด้วยความเชื่อมั่นว่า "สุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากการดูแลที่ตรงจุดและมีมาตรฐาน" อินโนเจอร์ เฮลธ์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก ด้วยการบริการที่พรีเมียมและเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ที่แท้จริง
