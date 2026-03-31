ม.กรุงเทพ ผนึกภาครัฐ–เอกชน จัด “แด่น้องผู้มีความหวัง ครั้งที่ 33” เติมฝันเด็กด้อยโอกาสกว่า 1,000 คน

โครงการ “แด่น้องผู้มีความหวัง ประจำปี 2569 ครั้งที่ 33” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–29 มีนาคม 2569 ณ หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี PTT GC และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อส่งต่อความรักและโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริชัย อรรคอุดม คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า โครงการแด่น้องผู้มีความหวังในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 33 การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง GC กองทุนเพื่อเพื่อน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน ได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไปในชีวิต โดยมีเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้าจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 1,000 คน พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแบรนด์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ได้เห็นความสำคัญของโครงการแด่น้องผู้มีความหวังที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สมองและจิตใจ ที่สอดคล้องกับแนวคิด SDGs 10 เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ โดยมุ่งเน้นความเท่าเทียมของเด็กผู้ด้อยโอกาส จึงได้นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางสังคม


โครงการแด่น้องผู้มีความหวังมีเป้าหมายเพื่อมอบโอกาสทางการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนสร้างความสุข กำลังใจ และแรงผลักดันในการพัฒนาตนเอง ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม แจกของรางวัล และซุ้มกิจกรรม ที่มุ่งสร้างความสนุกสนานและแรงบันดาลใจ

ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากยังคงเผชิญข้อจำกัดในการเข้าถึงการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเติมเต็มโอกาส สร้างพลังใจ และเสริมศักยภาพ เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคต

กิจกรรมในครั้งนี้มีคุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ และผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม คณบดีคณะนิเทศศาสตร์, รศ.ดร.วิโรจน์ สุทธิสีมา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแบรนด์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแบรนด์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้ว

