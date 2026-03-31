(ชมคลิป) แค่ต่างให้เป็นก็ชนะ! Zuwala ใช้ดีไซน์-Data ปั้นโรงแรมดึงลูกค้าอยู่หมัด พลิกเกมจากสายซื้อ-ขาย สู่ Passive Income ลงทุน 50 ล้าน!

จากเงินเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท สู่การลงทุนกว่า 50 ล้านบาท “Zuwala” โรงแรมสไตล์มินิมอล-อีโค่ในบางแสน กลายเป็นเคสธุรกิจที่น่าจับตา เมื่อเจ้าของเริ่มจากรีโนเวทคอนโดเก่าปล่อยเช่า ก่อนต่อยอดสู่โฮสเทลและพัฒนาเป็นโรงแรมเต็มรูปแบบ จุดเด่นไม่ได้อยู่แค่ดีไซน์ แต่คือการอ่าน “Data ลูกค้า” และการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง จนทำให้อัตราการเข้าพักพุ่งสูงถึง 80-95% และเกิดการบอกต่อโดยไม่ต้องจ้างรีวิว
เริ่มจากเงิน 50,000 บาท ก่อเกิดเป็นธุรกิจที่ขายได้ทันทีใน 1 วัน
คุณวราภรณ์ สุขกำเนิด หรือ ปิง เจ้าของธุรกิจโรงแรม Zuwala (ซูวาลา) เล่าว่า ก่อนหน้าจะมาทำซูวาลา เธอซื้อคอนโดเก่ามารีโนเวทเพื่ออยู่อาศัย ด้วยเงินส่วนตัว 50,000 บาท และกู้ผ่านธนาคารเพื่อนำมารีโนเวทเพิ่มอีก 700,000-800,000 บาท และคิดโปรเจ็กต์ซื้อคอนโดเก่ามาปล่อยเช่า ปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาดเพราะปล่อยเช่าได้ 1 วันก็มีคนสนใจติดต่อขอเช่าทันที หลังจากนั้นก็เริ่มคิดอยากขาย ทำให้เธอเริ่มซื้อบ้านเก่ามารีโนเวทใหม่และขาย แต่ในช่วง 7 ปีให้หลังเธอเริ่มรู้สึกว่าไม่ต้องการแบบ “ซื้อมาขายไป” แล้ว ต้องการเปลี่ยนให้ธุรกิจดำเนินต่ออย่าง Passive Income หรือ ธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องจากการลงทุนในระยะแรก
ทำให้เกิดไอเดียการสร้าง “โฮสเทล” ที่บางแสน ชลบุรี เนื่องจากบางแสนเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวตลอด ทำให้เธอและแฟนตัดสินใจซื้อบ้านเก่ามารีโนเวทเป็นโฮสเทล 2 ห้อง ได้แก่ ห้อง Suit และ ห้อง Family โดยเปิดได้ประมาณ 3 ปี มีลูกค้าสนใจและเข้าพักจำนวนมาก จุดนี้เองทำให้เธอมองเห็น Data ของลูกค้าที่เข้าพักจำนวนมาก เฉลี่ย 80-90% ต่อวัน เธอจึงมองเห็นโอกาสในการ “สร้างโรงแรม” ขึ้นมา ก่อเกิดเป็น Zuwala โรงแรมที่พักย่านบางแสน นั่นเอง
สไตล์ที่แตกต่างก่อเกิดเป็น “จุดเด่น”
โรงแรม Zuwala ถูกออกแบบมาในสไตล์มินิมอล โบฮีเมี่ยน และเป็น Eco-Friendly ภายในห้องจะมีอ่างอาบน้ำรองรับและสามารถมองเห็นวิวทะเลหาดวอนนภาได้ โดยการออกแบบจะเน้นไปที่ดีไซน์ เช่น ผนังใช้ฉนวนกันความร้อน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน มีจุดบริการเติมน้ำดื่มเพื่อให้ลูกค้าสามารถเติมน้ำได้ฟรี ซึ่งในโรงแรมอื่นอาจจะไม่มีให้เห็นกันสักเท่าไหร่
ซึ่งส่วนตัวของคุณปิงและแฟนของเธอมีนิสัยไม่ชอบใช้พลาสติก ทำให้นำเอานิสัยส่วนนี้มาปรับเข้ากับธุรกิจโรงแรมเพราะในพื้นที่บางแสนยังไม่มีใครทำ อีกทั้งในบางแสนมีขยะจำนวนมาก โดยเธอมองว่าอยากทำโรงแรมที่ช่วยสิ่งแวดล้อมได้ไม่มากก็น้อย ถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆ ก็ตาม เธอจึงอยากสร้าง “จุดแตกต่าง” ให้โรงแรมของเธอ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจโรงแรมมาได้ 3 ปี
สร้างให้เป็นจุดเด่นจนกลายเป็นการ “บอกต่อ”
ในช่วงปีแรกได้รับผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เข้ามารีวิวจนเกิดเป็นกระแสบอกต่อในโลกโซเชียลโดยไม่ได้มีการจ้างรีวิว แต่เพราะตัวโรงแรมเป็นจุดขายให้กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์สนใจและเข้ามาพักพร้อมกับส่งต่อให้ลูกค้าคนอื่นได้มองเห็น Zuwala เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจุดพีคที่ทำให้เป็นที่รู้จัก คุณปิง เธอเล่าว่า โรงแรมมีทั้งหมด 7 ชั้น 36 ห้อง โดยในปีที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน แน่นอนว่าเป็นเดือนที่สร้างรายได้ให้เธอมากถึง 95% ลูกค้าเข้าพักเต็มทุกห้อง จนทำให้เธอต้องจ้างแม่บ้านเพิ่ม
“ห้องน้ำ” คือจุดขาย
จากที่กล่าวข้างต้นในส่วนของการตกแต่งภายในห้อง โดยมีอ่างอาบน้ำ ซึ่งภายในห้องน้ำจะมีพื้นที่กว้าง เพราะทางโรงแรมต้องการให้ “ห้องน้ำ” เป็นจุดขาย เวลาลูกค้าเข้าพัก การใช้ห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำแล้วมองเห็นวิวทะเล จะสร้างประสบการณ์ที่ผ่อนคลายให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี พร้อมกับออกแบบพื้นภายในห้องให้เรียบเสมอกัน ไม่มีต่างระดับ เพราะเวลามีเด็กหรือผู้สูงอายุเข้าพักจะทำให้ปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าจะเป็นคนไทย 98% เฉลี่ยอายุประมาณ 20-40 ปี
ธุรกิจโรงแรมที่บางแสน ขายได้ตลอดทั้งปี
ในช่วง High Season จะเป็นช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ลูกค้ามีเข้ามา 70-90% แต่ในช่วง Low Season ก็ใช่ว่าจะไม่มีลูกค้า เพราะในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ลูกค้ามีเข้ามาตลอด ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นช่วง Low Season จะอยู่ที่ประมาณ 50% ทำให้ทางโรงแรมสามารถอยู่ได้ทุกช่วงของปี ปัจจุบันราคาห้องอยู่ที่คืนละ 1,850-2,950 บาท ห้องเหมือนกันยกเว้นชั้น 2 ที่จะเห็นวิวค่อนข้างน้อยและไม่มีอ่างอาบน้ำ
พาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้
นอกจากคุณศุภกร ไชยรงศรี หรือ เอ้ แฟนของเธอที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจร่วมกันแล้ว ทางโรงแรมยังมีพาร์ทเนอร์อย่างธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธพว. หรือ SME D Bank ที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องเงินทุนและดอกเบี้ยที่ถูกลง ซึ่งเงินทุนเหล่านั้นถูกนำมาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้ Zuwala เกิดขึ้นจากการลงทุนไปทั้งหมด 50 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 5 ปี
เคล็ดลับของธุรกิจที่ดึงลูกค้าได้ตลอดทั้งปี
คุณศุภกร ไชยรงศรี หรือ เอ้ เจ้าของ Zuwala ร่วมกัน เปิดเผยว่า Zuwala เสิร์ฟลูกค้าได้ตรงจุด เพราะมีกลุ่มลูกค้าที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยว และแน่นอนว่าการเที่ยวต้องมีที่พัก ซึ่ง Zuwala ตอบโจทย์กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น Gen Y หรือ Gen Z เพราะก่อนสร้างโรงแรมได้มีการออกแบบเอาไว้แล้วว่าจะต้องออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เป็นหลัก พอการออกแบบตรงจุดก็สามารถดึงลูกค้าให้เข้าพักได้ บางรายกลับมาพักซ้ำถึง 10 ครั้งก็มี
แก้ Pain Point ตรงจุด ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี
โรงแรมหลายแห่งไม่ได้มองถึงปัญหาเรื่องการมี “เสียงรบกวน” จากหัวเตียงที่ติดกับผนังห้อง ทำให้เสียงอาจจะรบกวนห้องข้างๆ ได้ แต่ Zuwala ถูกออกแบบมาให้ลดเสียงรบกวนเหล่านี้ได้ด้วยการออกแบบผนังห้อง 2 ชั้นและมีฉนวนตรงกลาง กระจกเป็น 2 ชั้น ทำให้เวลาในการพักผ่อนจะเงียบสงบ ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการมาพักผ่อนได้เป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาจากกรุงเทพฯ สมุทรปราการ เชียงใหม่ รวมถึงต่างชาติอย่างประเทศจีน
มองการ “ต่อยอด” เพื่อให้โต
ในอนาคตทางโรงแรมได้มีการวางแผนต่อยอดธุรกิจให้เป็นในรูปแบบของพูลวิลล่า และ Boutique เพิ่ม ซึ่งตั้งเป้าสร้างให้ครบ 10 สาขา โดยจะเน้นอยู่ในบริเวณบางแสนเช่นเดิม ซึ่งมองว่าพื้นที่ใกล้ทะเลจะขายง่ายกว่าติดภูเขา การขยายธุรกิจให้อยู่ในแวดวงของโรงแรมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มและหลากหลายมากขึ้น โดยจะมองไปในจังหวัดที่มีทะเล
ไม่ตามคนอื่น แต่หา “ช่องว่าง” มาเติมให้ธุรกิจเกิดความต่าง
ในแต่ละวันคุณปิงจะชอบมองหาที่ดินและเล็งไว้เพื่อจะได้ซื้อมาสร้างหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับที่พักที่ยังขาดอยู่ ซึ่งเธอเองบอกว่าเหมือน “โรคจิต” ที่ชอบมองหาที่ดินและอยากได้ แต่ในความเป็นเธอนั้นกลับเกิดความแตกต่างที่ต้องการเติมช่องว่างของธุรกิจให้เป็นจุดเด่นและจุดขายได้ เพราะเมื่อเจอที่ดินที่สนใจเธอจะดีไซน์แล้วว่าอยากทำให้พื้นที่นั้นเกิดเป็นอะไร เรียกได้ว่าเอาช่องว่างมาสร้างให้เป็นโอกาส
สิ่งที่กำลังได้ไปต่อ
คุณเอ้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า Zuwala ในตอนนี้กำลังปรับปรุงเพิ่มหลังคาในพื้นที่จอดรถให้ลูกค้า พร้อมกับวางแผนติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อสนองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทั้งสองคนตั้งใจทำโรงแรมออกมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรก โดยจะนำโซลาร์เซลล์เข้ามาใช้ในบางส่วน พร้อมกับสร้างประสบการณ์ให้ผู้ที่เข้าพักได้รับประสบการณ์ที่ดีจากโรงแรมกลับไป
ทั้งนี้ Zuwala เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งในยุคปัจจุบันเทรนด์รักษ์โลกมาแรง แต่ทางโรงแรมไม่ได้มองว่าสร้างโรงแรมมาเพื่อให้เป็นกระแสรักษ์โลก แต่สร้างขึ้นมาจากความตั้งใจและส่งต่อให้กับผู้เข้าพักได้ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเริ่มต้นจากการทำธุรกิจ ซึ่งจะเห็นได้จากสิ่งที่ทางโรงแรมมีให้ เช่น ภายในห้องจะไม่ใช้ถุงพลาสติก เป็นจุดเล็กๆ ที่ช่วยลดภาระให้สิ่งแวดล้อมได้ไม่มากก็น้อย โดยตั้งใจสื่อสารให้ทั้งพนักงานและผู้ที่เข้าพักได้ร่วมกันลดขยะได้ ไม่ได้ยัดเยียดจนทำให้ลูกค้าอึดอัด เพียงแต่จะค่อยๆ ซึมซับเข้าไปในบางส่วน
นอกจากนี้คุณปิง เธอใช้แนวคิด “ศึกษาให้เยอะแล้วลงมือทำ” ในการทำธุรกิจต่อให้ระหว่างทางจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคมากมายแค่ไหน ขอเพียงแค่ “ไม่หยุดทำ ไม่หยุดพัฒนา” ธุรกิจก็จะสามารถเดินหน้าและไปต่อได้ เธอเรียนจบด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาแต่การทำธุรกิจโรงแรมเป็นความชอบส่วนตัวล้วนๆ
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมที่พักอย่าง Zuwala บางแสน เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ เพราะถูกออกแบบมาให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น Gen Z และ Gen Y แต่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับหลังจากเข้าพัก เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี
Facebook : Zuwala Hotel
