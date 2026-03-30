“อบต.” ตลาดใหญ่อุปกรณ์กีฬาหลายคนช่วงชิง “มีดีสปอร์ต” ผู้ค้าส่งอุปกรณ์กีฬาเจาะตลาด อบต.ทั่วประเทศ

“มีดีสปอร์ต” ผู้ค้าส่งอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ไทย เจาะกลุ่ม ลูกค้าโรงเรียน มหาวิทยาลัย และอบต. โดยลูกค้ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ มาจากช่องทางออนไลน์ เผย จุดเริ่มต้นมาจาก ครอบครัวเปิดร้านขายอุปกรณ์กีฬา หลังสนามศุภชลาศัย และมีสายสัมพันธ์ กับ ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา FBT ชี้ ตลาดอุปกรณ์กีฬา ภาครัฐ ต้องขายแบรนด์ได้มาตรฐาน และผลิตโรงงานในไทย เท่านั้น ส่วนผลกระทบด้านสงครามยังไม่เกิด เพราะยังมีสินค้าในสต็อกที่ยังขายในราคาเดิม
นายชาตรี ถิรวรกุล เจ้าของบริษัทมีดีสปอร์ต จำกัด ผู้ค้าส่งสินค้าอุปกรณ์กีฬา กรุงเทพฯ เล่าว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าด้านอุปกรณ์กีฬา ในรูปแบบของการขายส่ง ลูกค้าจะเป็น โรงเรียน มหาวิทยาลัย อบต. และมูลนิธิต่างๆ ที่ซื้อไปบริจาค ทำมาตั้งแต่ปี 2560
จุดเริ่มต้นมาจากครอบครัว เปิดร้านขายอุปกรณ์กีฬา อยู่หลังสนามศุภชลาศัย โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ แบรนด์ฟุตบอลไทย แต่ต่อมาร้านที่อยู่หลังสนามศุภฯ มีค่าเช่าที่แพงขึ้น หลังจากมีบริษัทใหม่เข้าไปรับสัมปทานบริหารพื้นที่ ทำให้ร้านซึ่งเปิดอยู่ที่นั่นหลายร้านต้องเลิกกิจการไป เพราะสู้ค่าเช่าไม่ไหว หลังจากนั้น ตนเองก็ได้เข้ามาสานกิจการต่อ โดยครั้งนี้ไม่ได้เน้นหน้าร้าน เหมือนในอดีต แต่หันมามุ่งตลาดออนไลน์ โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดขายส่ง และใช้ชื่อว่า เวบไซต์ว่า ขายส่งอุปกรณ์กีฬา โดยในช่วงแรกได้ลูกค้าที่เป็นคนทั่วไป หรือ มูลนิธิฯ ต่างๆ ที่ต้องการจะซื้อไปบริจาค
ทำไมถึงใช้ชื่อเวบไซต์ว่า “ขายส่งอุปกรณ์กีฬา” เพราะถ้าลูกค้าจะซื้ออุปกรณ์กีฬา ก็เสิร์ซผ่านกูเกิล จะได้เจอเวบไซต์ของเรา เป็นที่มาของลูกค้ากลุ่ม โรงเรียน อบต. และมหาวิทยาลัย ฯลฯ ทั้งนี้จะเห็นว่า ปัจจุบันหน้าที่การซื้ออุปกรณ์กีฬา ก็จะเป็นหน้าที่ของ อบต. และทุกปีจะต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์กีฬา สำหรับโรงเรียน ทำให้ปัจจุบันลูกค้าประจำของเราที่เป็นสถานศึกษามีมากกว่า 40-50 เปอร์เซ็นต์ที่ซื้อโดยงบของ อบต. และอบต.เป็นผู้สั่งซื้อ
คุณชาตรี บอกว่า เราเป็นเพียงผู้ประกอบการรายเล็กในตลาดนี้ ปกติตลาดนี้ค่อนข้างใหญ่มาก เรามีมาร์เก็ตแชร์ แค่ 5 เปอร์เซ็นต์ โอกาสการเติบโตในธุรกิจนี้ ยังมีโอกาสให้เราอีกมาก อย่างไรก็ดี ก็มีผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเหมือนกับเราอยู่ในตลาดอยู่หลายราย ซึ่งรับมือด้วยการมุ่งเจาะตลาด อบต. ให้มากขึ้น แทนที่จะรอลูกค้าติดต่อมา เราก็อาจจะนำสินค้าของเราไปนำเสนอ กับกลุ่ม อบต.ทั่วประเทศ
สำหรับอุปกรณ์กีฬา ขายให้กับโรงเรียนรัฐบาล ผ่าน อบต.ทั่วประเทศ จะต้องเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐาน มอก. และ ต้องเป็นแบรนด์ที่ผลิตในประเทศไทย เท่านั้น ไม่สามารถนำสินค้าจากประเทศจีน มาขายได้ ส่วนมหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียนเอกชน ส่วนใหญ่จะต้องการอุปกรณ์กีฬาที่เป็นแบรนด์ชั้นนำ ซึ่งเราก็มีเช่นกัน แต่เราจะไม่มีสต็อก ลูกค้าสั่งเข้ามาเราถึงจะจัดส่งให้
ส่วนราคาอุปกรณ์กีฬา ในช่วงนี้ ราคายังคงเดิม เพราะยังมีสต็อกสินค้าเก่าอยู่ แต่ในอนาคตยังบอกไม่ได้ เพราะอุปกรณ์กีฬาใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติก ซึ่งการปรับราคาขึ้นที่ผ่านมามีอยู่ทุกปี แต่จะเป็นการปรับตามรูปแบบใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ออกมามากกว่า การปรับเพราะราคาวัตถุดิบเพิ่ม แต่ครั้งนี้ อาจจะมีการปรับเพราะราคาพลาสติกวัตถุดิบในการผลิตราคาปรับเพิ่ม
