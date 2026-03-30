โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว ดันกาแฟGI อีสาน หนุนเกษตรกร 20 จังหวัดปลูกโมเดลโคกหนองนา รับโตกาแฟทั่วโลก

นายปกรณ์ เตชสิทธิ์วรโชติ เจ้าของกิจการ โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว อำภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว เกิดขึ้นมาจากย้อนไปเมื่อปี 2554 ช่วงนั้น เกิดเหตุการณ์ น้ำท่วม กรุงเทพฯ ทำให้กิจการที่เราทำเกิดความเสียหาย ผมก็เลยไปมองหาพื้นที่ใหม่ ว่าจะไปอยู่ที่ไหนดี ก็ได้มาเจอพื้นที่วังน้ำเขียว พอได้มาสัมผัสพื้นที่แห่งนี้ ก็ชอบเลย เพราะอากาศดี และเหมาะกับการที่เราจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ ผมเริ่มจากทำโฮมสเตย์เล็ก ๆ พร้อมกับเปิดคาเฟ่เล็กๆ เอาไว้บริการลูกค้าที่มาพักโฮมสเตย์ของเรา
พอได้มาอยู่ที่วังน้ำเขียว พบว่า มีเกษตรกรปลูกกาแฟในพื้นที่วังน้ำเขียว มีทั้งโรบัสต้า และอาราบิก้า ทำให้เรารู้ว่า ภาคอีสานเค้าก็ปลูกกาแฟกันเยอะ และกาแฟในพื้นที่อีสานโดยเฉพาะวังน้ำเขียวให้รสชาติที่ดี ไม่แพ้กาแฟในพื้นที่อื่นๆ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถพัฒนาให้เป็นสเปเชียลคอฟฟี่ได้ ด้วยพื้นที่ดิน และสภาพอากาศ ที่ไม่เหมือนกับพื้นที่ภาคอื่นๆ
ทั้งนี้ ทำให้ เรามองเห็นโอกาสตรงนั้น โดยเริ่มต้นจากได้นำกาแฟจากเกษตรกรมาคั่วและใช้เสิร์ฟลูกค้าที่คาเฟ่ ของเราก่อน หลายคนชื่นชอบ ก็เลยได้ต่อยอดมาทำเป็นกาแฟบด และเมล็ดกาแฟคั่วออกมาจำหน่าย เริ่มจากขายในพื้นที่ ที่คาเฟ่ของเราก่อน ที่จะขยายตลาดไปขายออนไลน์ และปัจจุบัน เตรียมจะนำไปวางขายที่โมเดิร์นเทรด
หลังจากที่ได้ต่อยอดทำกาแฟบด และเมล็ดกาแฟคั่วออกมาจำหน่าย และเปิดโรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียวขึ้นมา ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มมูลค่าเมล็ดกาแฟคั่วออกมาทำโปรดักส์อื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงโควิดที่โฮมสเตย์ คาเฟ่ รวมถึงร้านกาแฟที่รับกาแฟจากโรงคั่วของเรา ก็ปิดกันหมด เหลือช่องทางการขายแค่ออนไลน์ คิดว่าจะทำสินค้าอะไรออกมาขายออนไลน์ได้บ้าง ก็เลยเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาแฟ ในกลุ่มของชำระล้างร่างกาย และคอสเมติก เช่น สบู่ แชมพู โฟมล้างหน้า ฯลฯ ผลิตออกมามากกว่า 20 ราย ได้รับการตอบรับดี และช่วยเพิ่มมูลค่าเมล็ดกาแฟได้หลายเท่า ในส่วนโรงงานผลิตของเราได้มาตรฐาน GAP และ อ.ย. และกาแฟวังน้ำเขียวยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI กาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของภาคอีสาน
นายปกรณ์ เล่าว่า ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ กว่า 50 ครัวเรือนในพื้นที่วังน้ำเขียว และอีกกว่า 100 ราย ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ปลูกกาแฟ มาส่งให้กับโรงคั่วกาแฟของเรา จำนวนกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งได้มีการนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการโคกหนองนาโมเดล มาแนะนำให้กับเกษตรกรที่ทำงานร่วมกับเรา นำไปปรับใช้กับการปลูกกาแฟ ด้วย ช่วยให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น
สำหรับความต้องการบริโภคกาแฟ มีเพิ่มขึ้น ทุกปี เราเองก็ต้องการเมล็ดกาแฟเพิ่มขึ้นทุกปี และปีนี้ตั้งเป้าการเติบโตไว้มากถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ต้องการเมล็ดกาแฟอีกจำนวนมาก จึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกาแฟ เพิ่มขึ้น ตั้งใจว่าจะเพิ่มขึ้นให้ได้ อีก 20 จังหวัด ในพื้นที่ภาคอีสาน
