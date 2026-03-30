เชียร์ไทยกับนักออกแบบรุ่นเยาว์แกรนด์สปอร์ต GSTD19 เยาวชนส่งแรงใจให้นักกีฬาไทยคว้าชัยชนะ

นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม รองประธานกรรมการอำนวยการ บริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต และประธานโครงการประกวดนักออกแบบ รุ่นเยาว์ เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้จัดโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (19th Grand Sport Teenage Designer Contest ): GSTD19 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ We Cheer Thailand ” เพื่อให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบเสื้อเชียร์ทีมชาติไทยคว้าชัยชนะใน การแข่งขันกีฬาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีนักเรียนทั่วประเทศ ส่งผลงานจำนวน 1,725 ผลงาน
คณะกรรมการรอบคัดเลือกได้พิจารณาผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 12 ผลงาน จากทั้งหมด 12 โรงเรียน ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม GSTD19 Final Camp พร้อมด้วยครูผู้ดูแลนักเรียน ระยะเวลา 2 วัน ประกอบด้วย การพูดคุย เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการทำชุดนักกีฬา SEA Games 2025 : Made in Thailand Made with Spirit โดยนายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม จากแกรนด์สปอร์ตและอาจารย์ปวรุตม์ แสงสีทอง อาจารย์พิเศษภาควิชาการออกแบบแฟชั่น วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จากนั้นเป็นกิจกรรม From Thai Craft to World Class โดยอาจารย์ทวีศักดิ์ จัตุวัน เจ้าของกลุ่มทอ T.Chattuwan Thaisilk ที่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าลายพระราชทานสิริราชพัสตราภรณ์ ประเภทสร้างสรรค์ ปี 2568 นำทุกคนเวิร์กชอปศิลปะการออกแบบผ้ามัดหมี่สไตล์โมเดิร์นผสานองค์ความรู้และฝีมือการทอผ้าพื้นถิ่นอีสานประยุกต์สู่ผลงานผ้าไหมมัดหมี่ในมุมมองใหม่ที่มีเอกลักษณ์คุณค่าและสง่างาม
นอกจากนี้ แพร์ สิริพิม พูลสมบัติ Fashion Stylist Louis Vuitton Thailand ได้มาร่วมพูดคุย ส่งต่อแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง หลากหลายมุมมองทั้งการทำงาน การสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์น่าสนใจบนเส้นทางการเป็นดีไซเนอร์ร่วมกับอาจารย์ทายาท เตชะสุวรรณ์ อาจารย์ปวรุตม์ แสงสีทอง และอาจารย์ทวีศักดิ์ จัตุวัน ซึ่งทุกคนเป็นอดีต Grand Sport Young Designer การประกวดระดับมหาวิทยาลัยของแกรนด์สปอร์ตจากรุ่นต่าง ๆ
ปิดท้ายด้วยผู้เข้ารอบทั้งหมดนำเสนอผลงานเสื้อ We Cheer Thailand เป็นรายบุคคล ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย อาจารย์ธีระ ฉันทสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแฟชั่น สิ่งทอและพัฒนาผ้าไทยให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ , อาจารย์ทายาท เตชะสุวรรณ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เจ้าของเพจ Colour is my Life , ผศ.ดร.ธโนทัย มงคลสินธุ์ ภาควิชาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , อาจารย์ปวรุตม์ แสงสีทองและ แพร์ สิริพิม พูลสมบัติ ทั้งนี้ หลังการนำเสนอผลงาน คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ กับนักเรียนและครู ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน การทำงานและชีวิตประจำวันได้
ผลการตัดสินโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : GSTD 19 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ นางสาวณัฐณิชา สุนทรแสง (พิงค์) นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) ผลงาน Win Win หมายถึงชัยชนะของทีมชาติไทย แนวคิดมาจากเครื่องจักสานและผ้าทอมือ นำมาออกแบบลวดลายเสื้อ สไตล์ Streetwear ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย ใช้สีแดงขาวน้ำเงินแสดงความเป็นไทย และนอกจากถ้วยรางวัล ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร แกรนด์สปอร์ตยังได้นำผลงานชนะเลิศไปตัดเย็บเป็นเสื้อกีฬาจำนวน 100 ตัวมอบให้โรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
นางสาวณัฐณิชา สุนทรแสง กล่าวว่า “ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก ที่ผลงานออกแบบได้ผลิตตัดเย็บออกมาจริง ๆ พอได้เห็นกับตาและสัมผัสรู้สึกมีความสุขมากค่ะ ยิ่งเห็นเพื่อน ๆ รวมถึงครอบครัวได้ใส่เสื้อที่หนูออกแบบ เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง ภูมิใจเวลาคนได้รับเสื้อไปใส่แล้วเขายิ้มและชอบเสื้อของหนู ในฐานะผู้ออกแบบรู้สึกตื้นตันค่ะ ขอบคุณแกรนด์สปอร์ตที่ให้โอกาสทำความฝันเล็ก ๆ ของหนูเป็นจริง ได้ทดลองสิ่งใหม่ ๆ เป็นก้าวเล็ก ๆ สู่อนาคตข้างหน้าค่ะ “
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ นางสาวอมลณัฐ จำพรต ( เหมียว ) นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนโยธินบูรณะ ผลงาน Wave of Hearts มีแรงบันดาลใจจากพลังความสามัคคีและร่วมมือของคนไทยส่งพลังใจเชียร์นักกีฬาไทย คือคลื่น ( Wave ) ส่งถึงหัวใจ ( Hearts )นักกีฬา เสมือนคลื่นเล็ก ๆ รวมพลังเป็นคลื่นยักษ์ ใช้โทนสีแสดงความเป็นไทยที่ทันสมัยลวดลายสวยงาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คือ นางสาวมณีรินทร์ สมทรง (ใบตอง) นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนขนอมพิทยา จ.นครศรีธรรมราช ผลงาน กระแสธารแห่งพลัง แรงบันดาลใจมาจากสายน้ำที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งมีความนุ่มนวลและแรงสลับกัน แทนความแข็งแกร่งของนักกีฬาเป็นพลังแห่งชีวิตมุ่งมั่นไปข้างหน้า
รางวัลชมเชยมี 9 รางวัล ประกอบด้วย นายพรพิพัฒน์ ใจกำแหง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน , นายภาณุเดช งามชื่น โรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี, นางสาวดมิสนันท์ หัตถกิจอุดม โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี , นางสาวรัมภาพรรณ ภูธรธราช โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย , นายภานุพันธ์ แสนทำพล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ , นายอัครวินท์ วัฒนะโสภาคย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี , นางสาวณัฏฐธิดา ตั้งตระกูลทำดี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย , นางสาวพิชชากานต์ พุฒธรรม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ และนางสาววริศรา สื่อสวน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
น้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ ครั้งต่อไปสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ GSTD: Grand Sport หรือhttps://www.facebook.com/GrandSportTeenageDesignerContest/