(ชมคลิป) 12 ปี “ผัดไทยภูเขาไฟ” จากผัดไทยบ้านๆ บุรีรัมย์ มัดใจคนเมืองหลวง ขึ้นแท่นยอดนิยมฟู้ดเดลิเวอรี่ ตัวแทนผัดไทยเปิดโรงงานปท.จีน

ผัดไทย เมนูที่หลายคนชื่นชอบ ต้องบอกว่า ผัดไทยแต่ละร้านไม่เหมือนกันเลย อยู่ที่ว่าใครมีสูตรเด็ดอะไรมาใช้ แต่สำหรับเมนู “ผัดไทยภูเขาไฟ” เหมือนเป็นตัวแทนผัดไทยภาคอีสาน แถบ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ งัดสูตรเด็ดของร้าน คือ การเคี่ยวน้ำตาล ที่ใช้ในการทำกระยาสารท ของไหว้ในพิธี แซงโฎนตา มาใช้เป็นสูตรน้ำผัดไทย ที่โดนใจทั้งคนอีสานและคนเมืองหลวง วันนี้ ตัวแทนผัดไทยจากประเทศไทยไปเปิดโรงงานในประเทศจีน
ผัดไทยภูเขาไฟ บุกเมืองหลวงเปิด 24 ชั่วโมง
ใครทำไม่ได้ ร้านนี้ทำได้
นายณัฐพัชร์ ล้อธีรพันธ์ เจ้าของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวซาน เจ้าของร้านผัดไทยภูเขาไฟ จากจังหวัดบุรีรัมย์ เล่าอัปเดท การเติบโตของผัดไทยภูเขาไฟ ว่า วันนี้ ไม่ได้อยู่แค่บุรีรัมย์ บ้านเกิด แต่ผัดไทยภูเขาไฟของเราได้ มาตั้งหลักปักฐานทำให้คนใจกลางเมืองหลวงได้ชิมกัน ตลอด 24 ชั่วโมง ในราคาบุรีรัมย์ จนกลายเป็นร้านยอดนิยมอันดับ 1 ของ ผู้ให้บริการฟู้ดส์เดลิเวอรี่แบรนด์ดัง ในย่านทองหล่อ เขตวัฒนา รวมถึงยังเป็น ร้านอาหารเดลิเวอรี่ยอดนิยมของผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แบรนด์ดังหลายแบรนด์ในพื้นที่ภาคอีสานด้วย
วันนี้ “ณัฐพัชร์” (คุณต่อ) จะได้มาบอกเล่าถึงความสำเร็จผัดไทยภูเขาไฟที่มัดใจคนเมืองหลวงได้อย่างไร ประวัติของผัดไทยภูเชาไฟ ของเราเริ่มต้นมาจาก ผมเป็นทายาทรุ่นที่ 2 ของผัดไทยภูเขาไฟ จุดเริ่มต้นมาจากคุณแม่ของผม คือครูกานต์ เปิดร้านผัดไทย ชื่อว่า ผัดไทยภูเขาไฟบ้านครูกานต์ เป็นสูตรลับเฉพาะของครอบครัว มาจากนำหมี่กรอบส้มซ่าของคุณยาย มาผสมผสานกับเมนูผัดไทยของคุณย่า ซึ่งพอคุณแม่นำสูตรดังกล่าวมาเปิดร้าน ได้รับการตอบรับดีมาก
สูตรน้ำตาลเคี่ยว ในพิธีแซงโฎนตา เป็นอย่างไร
กลายเป็นจุดขายผัดไทยภูเขาไฟ ทางร้านนำเสนอ
นอกจากนี้ ผัดไทยภูเขาไฟ ยังได้นำสูตรน้ำตาลเคี่ยว เป็นส่วนผสมที่ใช้ทำกระยาสารท ในพิธีแซงโฎนตา เป็นพิธีไหว้บรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายเขมร นำสูตรน้ำตาลเคี่ยวตรงนี้มาใช้กับผัดไทยภูเขาไฟของเราด้วย ทำให้ผัดไทยภูเขาไฟ ของบ้านครูกานต์ จังหวัดบุรีรัมย์ แปลกแตกต่างไม่เหมือนกับผัดไทย จากพื้นที่อื่นๆ
และที่มาของการตั้งชื่อ ผัดไทยภูเขาไฟ มาจาก เราใช้วัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นหอม กระเทียม รวมถึงข้าว จังหวัดบุรีรัมย์ แม่ก็นำมาทำเป็นเส้น อื่นๆ จากพื้นที่ปลูกดินภูเขาไฟ ใน3 จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ ก็ได้มาเป็นผัดไทยภูเขาไฟบ้านครูกานต์ ซึ่งได้ช่วยเหลือเกษตรกร เพราะในบางช่วงที่ราคาตก เราก็ยังคงซื้อในราคาเดิม และรับซื้อตลอด
พาผัดไทยภูเขาไฟบุกเมืองหลวงตามคำเรียกร้อง
ดีเกินคาดจนได้ขึ้นแท่นยอดนิยมแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่
ทั้งนี้ ด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังของผัดไทยภูเขาไฟ บ้านครูกานต์ จังหวัดบุรีรัมย์ ใครมาบุรีรัมย์ก็ต้องแวะมาชิม ในตอนหลัง เราก็เลยคิดว่า ถ้าอย่างนั้น เราก็ไปเสิร์ฟผัดไทยให้คนเมืองหลวงได้ชิม กันถึงที่ ก็เลยเป็นที่มาของการ นำผัดไทยภูเขาไฟ เข้ามาเปิดในกรุงเทพฯ โดยเลือกเปิดในย่านสุขุมวิท ย่านทองหล่อ และเปิดในห้างสรรพสินค้า ที่ แต่ด้วยความที่ค่าเช่าพื้นที่แพง ก็เปิดเดลิเวอรี่ควบคู่ไปด้วย และช่วงนั้น พอดีเป็นช่วงโควิด เราก็เลยได้แจ้งเกิดเดลิเวอรี่อย่างเต็มตัวในช่วงนั้น ปัจจุบัน ร้านเราก็ได้เป็นร้านยอดนิยมอันดับหนึ่งในย่านเขตวัฒนา และทองหล่อ
ร้านแรกอีสาน เปิดขายผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่
และไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพฯ ที่บุรีรัมย์ เราก็เป็นร้านยอดนิยมของฟู้ดเดลิเวอรี่ในภาคอีสาน เพราะเป็นร้านแรกๆ ที่นำร้านเข้ามาขายกับทางผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ ก่อนที่จะเข้ามาเปิดในกรุงเทพฯ ด้วยซ้ำ ซึ่งที่นำร้านเข้ามาในระบบผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ ก็มาจากทางร้านทำผัดไทยกึ่งสำเร็จรูป ส่งไปขายในต่างประเทศ ต่างชาติได้กินผัดไทยกึ่งสำเร็จรูปของร้านเรา และพอมางาน จีพีมอเตอร์ ที่บุรีรัมย์ ก็จะถามเข้ามาว่าร้านของเราอยู่ตรงไหน เขาอยากมากินที่ร้าน รวมถึงคนในต่างจังหวัด หรือ คนกรุงเทพฯ ที่เคยมากินผัดไทยของเรา พอมางาน จีที มอเตอร์ที่บุรีรัมย์ ก็อยากกิน เราก็เลยมีบริการเดลิเวอรี่ส่งถึง ที่พัก ในช่วงนั้น ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเป็นรายแรกที่ใช้แพลตฟอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่ ในภาคอีสาน ซึ่งกว่า 10 ปีแล้ว
พลิกโฉมผัดไทย คิดเมนูใหม่ๆ รองรับ
ครั้งแรกที่ได้เห็นนำข้าวมาทำผัดไทย
ในส่วนของเมนูผัดไทย ของร้านผัดไทยภูเขาไฟ เป็นจุดขายที่ทำให้ เราได้เป็นร้านยอดนิยมในแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วย และทำให้ยอดขายที่ร้านในห้างฯ ของเราก็ขายดีด้วยเช่นกัน เพราะไม่ใช่มีแค่เมนูเส้นผัดไทย แต่เราเป็นเมนูผัดไทยประยุกต์ เพราะได้นำเส้นต่างๆ มาทำผัดไทย ไม่ว่าจะเป็น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เส้นใหญ่ เส้นเล็ก เราก็นำมาใช้ทำผัดไทย ได้ และ ที่สำคัญและเป็นไฮไลท์ของเราที่เราเชื่อว่า ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน นั่น ก็คือ การนำข้าวมาทำเป็นผัดไทย เป็นเมนูข้าวผัดไทย ตอนนี้ เรามีเมนูให้เลือกเยอะ ยังมีท็อปปิ้งที่กินกับผัดไทย ก็มีหลาย ไม่ว่าจะเป็นกุ้งย่าง กุ้งแม่น้ำ ทะเล และอื่นๆ หลายเมนู มีราคาตั้งแต่ 60 บาท 80 บาท 90 บาท ไปจนถึง 400 บาท ถึง 500 บาท
เผยเคล็ดลับทำอย่างไร ได้แชมป์ร้านยอดนิยมฟู้ดดิเวอรี่ ต่อเนื่อง
นายณัฐพัชร์ กล่าวว่า การได้ขึ้นเป็นร้านยอดนิยมในฟู้ดเดลิเวอรี่ ส่วนหนึ่งมาจากราคา พอเปิดราคาที่ไม่แพงมาก เริ่มต้น 50 บาท ทุกวันนี้ เมนู 50 บาทของเราก็ยังมีอยู่ ที่เราขาย 50 บาท เพราะเราไม่ได้มีแค่เมนู 50 บาท แต่ยังมีเมนูอื่นๆ อีก และหลายคนอาจจะรู้จักร้านเราจากเมนู 50 บาท และสั่งไปชื่นชอบ กลับมาสั่งเมนูอื่นๆ ซึ่งมีให้เลือกเยอะมาก และบางคนรู้จักเคยกินมาก่อน จากที่หน้าร้าน อยากกินอีก แค่สั่งออนไลน์ก็ได้กิน
การจัดทำโปรโมชั่น ร่วมกับแพลตฟอร์ม ก็ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ครั้งแรกสั่งไปกิน เพราะมีโปรโมชั่น พอเค้าได้สั่งไปกินรอบแรก และชื่นชอบ ก็จะกลับมาสั่งซ้ำ และ มีการบอกต่อๆ กัน ด้วย โปรโมชั่นสำคัญ ดันยอดขายให้เราเป็นร้านยอดนิยม เดือนหนึ่งจัดโปรฯ 2 -3 ครั้ง
ส่วนของจีพี ของแต่ละแพลตฟอร์มไม่เท่ากัน แต่ด้วยความที่เราร่วมจัดโปรฯ ตามที่แพลตฟอร์มต่างๆ ต้องการ และเราเป็นร้านยอดนิยม จีพี ของเราไม่สูงมาก ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ สุดท้าย เหนือสิ่งอื่นใด อาหารของเรารสชาติต้องได้ ปริมาณเหมาะสม ด้วย ไม่ใช่น้อยเกินไปมองว่าแพง ซึ่งหลังๆ ลูกค้าของเราจะเป็นน้องๆ วัยรุ่น วัยทำงาน เราก็จะจัดให้ในปริมาณเหมาะสม
และที่สำคัญของเดลิเวอรี่ เรียนรู้ธรรมชาติของอาหาร เราต้องทำอาหารให้เมื่อถึงมือลูกค้าและยังร้อน เหมือนทำใหม่ ต้องบริหารจัดการเรื่องการเตรียมและการขนส่งให้พอดีกัน ซึ่งการทำผัดไทยของเรา จะต้องทำที่ละจานเท่านั้น และไม่ทำทิ้งเอาไว้ ในช่วงที่น้ำมันราคาแพง ทำให้เห็นยอดการสั่งซื้อผัดไทยภูเขาไฟผ่านเดลิเวอรี่มากขึ้น
เตรียมเปิดโรงงาน ผัดไทยภูเขาไฟกึ่งสำเร็จรูป ประเทศจีน
นอกจากนี้ ในส่วนของผัดไทยกึ่งสำเร็จรูปที่ทำออกมาขายเป็นซอง นั้น จากเดิมขายในต่างประเทศ ในยุโรป และอเมริกา ทำให้คนไทยอยู่ต่างประเทศ ได้กินผัดไทยได้ง่ายขึ้น แต่พอเจอโควิด การสั่งซื้อเข้ามาหายหมด เลย ตอนนี้ เริ่มต้นใหม่ โดยเราไปได้ลูกค้าจากประเทศจีน ที่สนใจ ครั้งนี้ คือ ทางนักลงทุนจีนสนใจ และต้องการจะตั้งโรงงานผลิตที่ประเทศของเค้าเลย แต่ก็ยังเป็นสูตรผัดไทยของเรา ส่วนตลาดในประเทศ หลังจากโควิดหันมาขายในประเทศ ยอดขายดีขึ้นเรื่อย ๆ เดือนหนึ่งประมาณ 10,000 ซอง
ติดต่อ Facebook : ผัดไทยภูเขาไฟ
โทร. 08-0979-0796