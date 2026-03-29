เตรียมพบกับมหกรรมเทคโนโลยีเกษตรระดับโลกในไทย AGRITECHNICA ASIA และ HortEx 2026

DLG Markets Asia Pacific ชวนร่วมงาน AGRITECHNICA ASIA และ HortEx 2026 การรวมตัวของภาครัฐบาล สถานทูต และภาคเอกชนระดับโลก ภายใต้แนวคิด “เกษตร. เกษตรกร. อนาคต.” กำหนดจัดงานในวันที่ 20–22 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
ไทย: ศูนย์กลางเทคโนโลยีการเกษตรของอาเซียน
คุณไปรยา เศวตจินดา ผู้อำนวยการ สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ (BOFAA) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นวิสัยทัศน์ในการผลักดันไทยสู่การเป็น “ศูนย์กลางเกษตรและอาหารโลก” โดยชี้ให้เห็นว่าตลาดAgriTech ของไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากประมาณ 80 ล้าน USD ในปี 2566 สู่เกือบ 114 ล้าน USD ภายในปี 2572
“เกษตรกรรมในวันนี้ไม่ได้ถูกกำหนดเพียงแค่ที่ดิน แรงงาน และน้ำอีกต่อไป แต่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล นวัตกรรม
และปัญญาทางตลาด ไทยกำลังก้าวสู่การเป็นแนวหน้าของการปฏิวัติเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน” — คุณไปรยา เศวตจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรต่างประเทศ (BOFAA)
เยอรมนี : ประเทศร่วมสนับสนุนหลัก – “Made in Germany” บนแผ่นดินเอเชีย
คุณ Ebba Scholl รองหัวหน้าคณะผู้แทนจากสถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เน้นย้ำอย่างภาคภูมิใจถึงบทบาทของเยอรมนีในฐานะ“ประเทศร่วมสนับสนุนหลัก” โดยมีบริษัทเยอรมันมากกว่า 20 รายนำเทคโนโลยี “คุณภาพจากเยอรมนี”สู่แผ่นดินเอเชีย แสดงให้เห็นว่าวิศวกรรมเยอรมันไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่เครื่องจักรกล หากแต่หมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและความร่วมมือระยะยาวระหว่างประเทศ
เนเธอร์แลนด์ที่ HortEx 2026: นวัตกรรมพบความต้องการที่แท้จริง
ดร.Gijs Theunissen ที่ปรึกษาด้านเกษตรของสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำกรุงเทพมหานคร ประกาศว่าเนเธอร์แลนด์จะนำบริษัทเทคโนโลยีการเกษตรชั้นนำกว่า 15 รายมาร่วมงาน HortEx 2026 พร้อมจัดตั้ง NL Lounge เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อและเจรจาธุรกิจ รวมถึงจะนำหัวข้อมาเสวนาเชื่อมต่อใน “Seed Day”เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของวัสดุพืชและสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช
“HortEx ไม่ใช่แค่งานแสดงสินค้า — แต่เป็นเวทีที่นวัตกรรมพบกับความต้องการจริงของตลาดในภูมิภาคนี้” — ดร.Gijs Theunissen ที่ปรึกษาด้านเกษตร สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำกรุงเทพมหานคร
Massey Ferguson: เสริมศักยภาพเกษตรกรผ่านเทคโนโลยีและผู้คนคุณภาพ
นางสุนารี สินคำคูณ ฝ่ายขายของ Massey Ferguson (AGCO) เน้นว่า AGRITECHNICA ASIA 2026 คือเวทีสำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับเชื่อมต่อผู้ผลิตการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง Massey Ferguson ยังเป็นผู้สนับสนุนระดับ Gold Sponsor ของรางวัล Women Farmer Award แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อเกษตรกรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้
“เกษตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้สร้างบนเหล็กกล้าเท่านั้น แต่สร้างบนผู้คนที่มีคุณภาพสูง” — คุณสุนารี สินคำคูณ ฝ่ายขาย, Massey Ferguson (AGCO)
East-West Seed: สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งอนาคต
ดร. เมย์ กนกวรรณ โชติชัย หัวหน้ากลุ่มฝ่ายกิจการสาธารณะของEast-West Seed แบ่งประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล “Women in Agriculture” ปี 2568 ที่เยอรมนี และย้ำถึงความสำคัญของFuture Farmer Award ในฐานะผลงานหลักของ AGRITECHNICA ASIA and HortEx 2026 ที่มุ่งเน้นให้คนรุ่นใหม่มองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมคืออาชีพที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและศักดิ์ศรี นอกจากนี้ East-West Seed ยังร่วมมือกับ THASTA และ TVRC ในการจัดเซสชั่นด้านเมล็ดพันธุ์ใน HortEx 2026
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) : สร้างระบบสตาร์ทอัพAgTech แห่งชาติ
คุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสร้างสตาร์ทอัพ เน้นว่า AGRITECHNICA ASIA and HortEx 2026 คือ “ห้องปฏิบัติการจริง” สำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านเกษตร ผ่านโครงการ AGROWTH Accelerator ที่บ่มเพาะสตาร์ทอัพไปแล้วมากกว่า 40 รายใน 5 รุ่น ดึงดูดเงินลงทุน 134 ล้านบาท และผ่าน AgTech CONNEXT ที่เชื่อมต่อเกษตรกรกว่า 3,000 รายใน 27 จังหวัด ช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรถึง 26%
“AGRITECHNICA ASIA 2026 คือห้องปฏิบัติการจริงสำหรับผู้ประกอบการ AgTech ในการเชื่อมต่อกับนักลงทุน คู่ค้า และเกษตรกร สวทน. มุ่งมั่น ‘การเติบโตอย่างอย่างยั่งยืน’ – เชื่อมโยงสตาร์ทอัพกับเกษตรกรเพื่อสร้างอนาคตของเกษตรกรรมไทยไปด้วยกัน” — คุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสร้างสตาร์ทอัพ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
AGRITECHNICA ASIA & HortEx 2026 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ซึ่งเป็นครั้งที่5 แล้วโดยผู้จัดคือ DLG Markets Asia Pacific ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Farm. Farmer. Future. | เกษตร. เกษตรกร. อนาคต. โดยมีประเทศคู่ร่วมคือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 350 รายจากมากกว่า 30 ประเทศ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่ https://agritechnica-asia.com/ | https://hortex-exhibitions.com/
เกี่ยวกับ AGRITECHNICA ASIA & HortEx 2026 คือ งานแสดงสินค้านานาชาติชั้นนำโดยเฉพาะด้านเครื่องจักรกลเกษตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการปลูกพืช จัดโดย DLG Markets Asia Pacific จัดขึ้นทุก 2 ปีในกรุงเทพมหานคร